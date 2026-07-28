"Free/Libre and Open Source Software" (FLOSS) ou "logiciels libres et open source" sont des logiciels disponibles sous une licence qui confère aux utilisateurs le droit d'utiliser, de partager, de modifier et de distribuer le logiciel modifié ou non à tout le monde, et qui fournit les moyens d'exercer ces droits à l'aide du code source du logiciel. Le terme « logiciels libres et open source » (FOSS) est un terme générique inclusif englobant à la fois les logiciels libres et les logiciels open source. Tous les logiciels libres et open source ont un code source accessible au public, mais tous les logiciels dont le code source est disponible ne sont pas nécessairement des logiciels libres et open source. Les logiciels libres et open source sopposent aux logiciels propriétaires, qui sont soumis à des licences restrictives ou dont le code source nest pas divulgué.
Codeberg est une association allemande à but non lucratif spécialisée dans les services de développement de logiciels open source. Codeberg propose un environnement de développement logiciel collaboratif en ligne avec Forgejo, lhébergement de pages statiques avec Codeberg Pages, une plateforme web de traduction collaborative avec Weblate et des solutions CI/CD avec Woodpecker CI et Forgejo Actions. Le développement de Forgejo, un fork de Gitea, seffectue également sur Codeberg.
Ceux qui sont plongés dans lunivers du développement de logiciels connaissent GitHub. Le service web permet de faire de la gestion et du développement collaboratif de logiciels et est considéré par plusieurs observateurs comme le numéro 1 dans sa filière. Mais face aux nombreux suspension de comptes, les développeurs sont en constante recherche dalternatives. Codeberg qui rentre dans ce lot attise donc leur intérêt et suscite des comparaisons avec des services similaires. L'interface utilisateur de Codeberg est assez similaire à celle de GitHub. Codeberg propose un simple hébergement Git, en plus de ne souvrir quaux projets logiciels open source ou libres.
Récemment, Codeberg a mis en place une politique interdisant les dépôts composés en grande partie de code généré par des outils dIA. Ce changement fait suite aux préoccupations de la communauté concernant les projets dits « vibe codés », dans lesquels lIA produit la majeure partie, voire la totalité, dune application avec une contribution humaine directe limitée. La proposition a été adoptée avec 358 voix pour et 144 contre, soit environ 71 % de soutien.
Codeberg a désormais ajouté cette restriction à la section 7 de ses conditions dutilisation, en citant spécifiquement des outils tels que Claude et OpenAI Codex. La plateforme a invoqué un statut flou en matière de droits dauteur et de licences, ainsi que le risque que des projets générés en grande partie par lIA puissent contenir du code nuisible ou non sécurisé sans garanties adéquates.
Les dépôts peuvent toujours contenir de petites quantités de code généré par lIA, mais cette politique sapplique lorsque celui-ci constitue la majeure partie dun projet. La révision, la modification ou la maintenance par des humains ne semblent pas constituer une exception. Codeberg na par ailleurs pas défini de seuil technique ni expliqué comment il comptait identifier et sanctionner les violations, contrairement à des plateformes telles que GitHub qui continuent à développer leurs outils de codage basés sur lIA.
Cette annonce rappelle qu'en novembre 2025, le créateur du langage Zig a annoncé la migration du référentiel principal du langage de GitHub vers Codeberg. Il a notamment déclaré : « GitHub a joué un rôle clé dans le succès initial de Zig en matière de collecte de fonds et il représente encore aujourd'hui une part importante de nos revenus. Bien que GitHub Sponsors représente une part importante des revenus de la Zig Software Foundation, nous le considérons comme un handicap. Nous demandons humblement à nos lecteurs qui font actuellement des dons via GitHub Sponsors d'envisager de transférer leurs dons récurrents vers Every.org, qui est elle-même une organisation à but non lucratif. »
Voici l'annonce de Codeberg :
Protéger notre patrimoine commun FLOSS contre les LLM
Lassemblée générale annuelle de Codeberg e. V. est la réunion qui donne le pouvoir à nos membres actifs. Les propositions sont discutées en direct, puis soumises à un vote asynchrone.
Les grands modèles de langage (LLM) étant une technologie émergente mais controversée, il nest pas surprenant que deux des votes aient porté sur la position de Codeberg à légard de cette technologie. La période de vote de 14 jours sest terminée hier et les deux propositions ont été acceptées.
Le premier vote portait sur une déclaration concernant la position de Codeberg e. V. quant à lutilisation de vos données pour entraîner des LLM.
Comme indiqué dans notre politique de confidentialité, « Nous ne voulons pas avoir besoin de vos données », et cela vaut également pour lutilisation de nos données dutilisateurs et de projets dans le cadre de lutilisation ou de lentraînement dune « IA » générative : la forge Codeberg et ses services associés nutilisent pas et nutiliseront pas le code ou les données des projets et des utilisateurs pour entraîner des outils d« intelligence artificielle » tels que les grands modèles linguistiques, dont le but est de créer des résultats calqués sur leurs données dentraînement. En tant quassociation, nous estimons que ces technologies sont incompatibles avec la création et la maintenance responsables de logiciels libres et open source.
Le deuxième vote a été plus controversé, mais a également été adopté avec 358 voix pour contre 144 contre (et 14 abstentions), avec un taux de participation élevé denviron 50 % des membres actifs. Il implique une modification de nos conditions dutilisation visant à interdire les « projets vibe codés ». Nous partagerons nos réflexions sur limpact concret à la fin de cet article.
Nous payons tous pour ces grands modèles de langage (LLM) « voraces »
Les grands modèles de langage (LLM) constituent une technologie très coûteuse, et ces coûts ne cessent daugmenter à mesure que les entreprises qui les fournissent doivent commencer à rentabiliser leurs investissements. Ils ne sont pas seulement coûteux pour ceux qui utilisent et sabonnent explicitement à ces services. Ces coûts ne se cachent pas uniquement dans les abonnements « normaux » au cloud et aux services, qui financent de manière croisée les « nouvelles fonctionnalités innovantes » que vous navez jamais demandées. Les LLM sont si coûteux que les entreprises externalisent ces coûts à grande échelle au détriment de ceux qui ne les utilisent pas et de la société dans son ensemble. Hausse des prix du matériel, consommation dénergie et dommages environnementaux : nous en faisons tous les frais !
Des serveurs mis à rude épreuve par un crawling absurde
Dans des articles précédents, nous avons déjà expliqué comment notre infrastructure chez Codeberg est régulièrement soumise à une charge importante due aux robots dindexation de ces entreprises qui prévoient dingérer lintégralité du code hébergé sur Codeberg pour entraîner leurs LLM.
Chez Codeberg, nous sommes ravis doffrir un accès libre et gratuit au code. Il suffit de lancer « git clone » et den profiter.
Malheureusement, ces robots dindexation tentent au contraire de lire chaque page de Codeberg, que cela ait un sens ou non. Cela inclut toutes les variantes de filtres de tickets, lhistorique Git, ainsi que les fichiers proprement dits à nimporte quel moment de lhistorique Git même sils sont toujours identiques.
Ces accès inutiles génèrent des requêtes de base de données coûteuses qui nuisent à la qualité du service pour nous tous, exigent un travail considérable de la part de nos administrateurs système et nous obligent à consacrer du temps à la mise en place de mécanismes de défense au lieu de développer de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Des mécanismes qui affectent également les utilisateurs légitimes, nouveaux comme existants, car nous sommes contraints dimposer des limites, voire des blocages purs et simples, à leur flux de travail souhaité, ce qui leur offre une expérience moins agréable avec Codeberg.
Léquipe de développement qui nen est pas une
Utiliser des LLM pour travailler sur votre code vous procure une montée dadrénaline. Vous pouvez développer à un rythme effréné, créer des choses comme si vous disposiez dune grande équipe. Sauf que vous nen avez aucune. En réalité, vous êtes (souvent) seul, travaillant avec une machine statistique qui transforme lénergie en code.
Il semble que de nombreux « codeurs passionnés » ne se rendent pas compte quils ne disposent en réalité daucune communauté autour deux. Ils développent des projets comme sils en avaient une, et dépensent leurs ressources en conséquence. Nous voyons des projets présentant une forte activité de codage, des tests CI/CD intensifs, ainsi que des versions binaires fréquentes et volumineuses. Parfois, on a limpression que le nombre de plateformes prises en charge dépasse celui des utilisateurs réels.
À nos yeux, il semble ridicule de voir des projets menés par un seul développeur et nayant pratiquement aucun utilisateur consommer autant, voire plus, de ressources que certains des plus grands projets communautaires sur Codeberg, qui fonctionnent de manière économe en matière de CI/CD et de ressources de stockage. Nous ne pensons pas quil soit raisonnable pour Codeberg dinvestir largent précieux issu de nos dons dans lhébergement de grands projets fantômes.
Lapprovisionnement en matériel devient un véritable casse-tête
Lentraînement et le déploiement des grands modèles de langage (LLM) ont considérablement fait grimper le coût dachat du matériel, en particulier pour les SSD et la mémoire. Pour vous donner un exemple : le type de disque que nous achetions 700 il y a seulement quelques années coûte désormais 3 700 et est souvent en rupture de stock. En conséquence, lhébergement de code sur Codeberg devient de plus en plus coûteux.
Bien que nous soyons propriétaires de notre matériel et que nous ne soyons donc pas directement touchés par la flambée des coûts de location « dans le cloud », cela signifie que le remplacement ou lextension de notre parc matériel est désormais nettement plus coûteux quauparavant (et que ce qui serait nécessaire). Même si nous sommes peut-être en mesure de supporter ces prix gonflés, il sagit dargent que nous ne pouvons pas consacrer à dautres fins pour améliorer notre service et faire avancer la mission de Codeberg.
Un fossé numérique qui se creuse
Ces hausses de prix entraînent également un fossé numérique qui se creuse : les petits opérateurs, voire les grands, sont menacés par la hausse des coûts, tandis que seules les plus grandes entreprises du cloud disposent de contrats fiables pour le matériel. Laugmentation des coûts des services tels que lhébergement de sites web, le stockage ou la puissance de calcul peut constituer un défi pour de nombreuses petites ONG, coopératives locales, projets de recherche et autres utilisations doutils numériques que nous considérions comme acquises jusquà récemment.
Non seulement lexploitation des infrastructures numériques devient plus coûteuse, mais même les outils numériques les plus basiques, tels que les ordinateurs et les smartphones, sont touchés par la hausse des coûts, reléguant linformatique personnelle au rang de luxe alors que nous vivons désormais dans un monde où les outils numériques constituent une condition sine qua non pour participer à la vie en société. Les appareils dotés de faibles capacités de calcul et de stockage privent les utilisateurs de leur souveraineté et les entraînent dans le piège financier des fournisseurs de cloud qui vous revendent ces mêmes services.
Les infrastructures civiques, leurs utilisateurs et lenvironnement en pâtissent
Les répercussions négatives sur les infrastructures ne sarrêtent pas là, mais concernent également les infrastructures civiques les plus fondamentales : en raison des besoins en énergie et en eau inhérents aux centres de données construits spécifiquement pour lentraînement des grands modèles de langage (LLM), de nombreuses collectivités subissent dores et déjà une hausse des coûts de consommation, tant pour lélectricité que pour leau potable. Et au-delà de cette hausse des coûts, les personnes vivant à proximité des centres de données sont directement touchées par laugmentation de la pollution atmosphérique et sonore.
Pour pouvoir alimenter ces centres de données, les entreprises qui les exploitent mènent également un lobbying actif afin dêtre exemptées des réglementations environnementales : à Francfort, les centres de données consomment dores et déjà 40 % de lélectricité locale, et la demande ne cesse daugmenter. Pour répondre à cette demande, elles souhaitent recourir aux combustibles fossiles.
La collaboration en danger
Ce ne sont pas uniquement les infrastructures numériques et civiques qui sont impactées par lutilisation des LLM. Lécosystème des logiciels libres, dont nous considérons Codeberg comme un élément important, est un phénomène social axé sur la collaboration. Travailler de cette manière nest possible que grâce au partage libre et à lapprentissage mutuel. Cela inclut même de très petits outils qui sont partagés et réutilisés, et autour desquels la collaboration peut samorcer. À linverse, en adoptant les LLM, les gens ont tendance à coder de zéro des logiciels à usage unique. Bien que cela conduise à une augmentation du code « partagé », il sagit principalement de code qui non seulement na été « écrit » par personne, mais qui nest pas non plus maintenu par qui que ce soit.
Perte de confiance mutuelle
Lutilisation généralisée des LLM dans le FLOSS devient au contraire une attaque multidimensionnelle contre la confiance entre les contributeurs et contre lidée même de collaboration conviviale. Les responsables de maintenance sont soumis à une charge de travail accrue en raison des contributions (souvent bien intentionnées) générées par des LLM, qui ne...
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