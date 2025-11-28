IdentifiantMot de passe
Le , par Patrick Ruiz
Le créateur de Zig annonce la migration du référentiel principal du langage de GitHub vers Codeberg
Une alternative européenne pour ceux qui veulent se défaire de la dépendance aux technologies US

Ceux qui sont plongés dans lunivers du développement de logiciels connaissent GitHub. Le service web permet de faire de la gestion et du développement collaboratif de logiciels et est considéré par plusieurs observateurs comme le numéro 1 dans sa filière. Lon ne saurait néanmoins faire fi de ce quil a suspendu les comptes de développeurs russes travaillant dans des entreprises sur la liste des sanctions du gouvernement américain en représailles à linvasion russe de lUkraine ou encore que GitHub a, par le passé, bloqué des utilisateurs de Crimée et dIran à cause des sanctions US. Cest dans cet ordre didées que Codeberg entre dans le lot des alternatives à GitHub dont les développeurs sont en quête. Le créateur de Zig annonce dailleurs la migration du référentiel principal du langage de GitHub vers Codeberg.

Le créateur du langage Zig avance en premier une raison dordre politique comme raison de migrer de GitHub pour Codeberg : la relation liant GitHub au service dimmigration et des douanes des Etats-Unis (ICE).

Il cite en sus des motifs en lien avec les sources de financement :

« GitHub a joué un rôle clé dans le succès initial de Zig en matière de collecte de fonds et il représente encore aujourd'hui une part importante de nos revenus. Je ne remercierai jamais assez Devon Zuegel. Elle est apparue comme un ange venu du ciel et a, à elle seule, fait de GitHub une source de revenus viable pour des milliers de développeurs. Sous sa direction, l'avenir de GitHub Sponsors semblait prometteur, mais malheureusement pour nous, elle aussi est partie vers de nouveaux horizons. Depuis son départ, ce produit a été négligé et commence déjà à décliner.

Bien que GitHub Sponsors représente une part importante des revenus de la Zig Software Foundation, nous le considérons comme un handicap. Nous demandons humblement à nos lecteurs qui font actuellement des dons via GitHub Sponsors d'envisager de transférer leurs dons récurrents vers Every.org, qui est elle-même une organisation à but non lucratif. »



Codeberg a ses installations en Allemagne. Cest une forge logicielle basée sur Gitea. L'interface utilisateur de Codeberg est assez similaire à celle de GitHub. Cependant, l'on ne bénéficie pas des fonctionnalités avancées comme l'automatisation ou d'autres fonctions d'intégration et de collaboration fournies par GitHub. Codeberg propose un simple hébergement Git. De plus, linitiative ne souvre quaux projets logiciels open source ou libres. En dautres termes, lon ne peut sappuyer sur Codeberg pour lhébergement de projets logiciels propriétaires.


Codeberg vient allonger une liste dans laquelle on retrouve des offres alternatives comme Sr.ht. Sr.ht est architecturé autour dun serveur git, une plateforme dintégration continue, des gestionnaires de listes de discussions et de tâches et un wiki ; en bref, il sagit également dune forge logicielle. « Chaque composant est une application indépendante qui sintègre profondément avec sr.ht et le reste de lécosystème en dehors du service », écrit Drew De Vault  linitiateur du projet. Le lien sr.ht redirige sur la version web du service de gestion et de développement de logiciels, mais les têtes derrière loutil nont pas oublié les tiers intéressés par un autohébergement. « Vous pouvez linstaller sur votre propre matériel et des instructions détaillées sont disponibles pour ceux qui le souhaitent », ajoute-t-il.

Kallithea, une alternative autohébergée à GitHub, a fait surface au deuxième trimestre de lannée 2021. Cest un système de gestion de code source sous licence GPLv3 et un projet membre de la Software Freedom Conservancy. Selon sa documentation, Kallithea est un logiciel libre qui prend en charge deux systèmes de contrôle de version de premier plan, Mercurial et Git, et possède une interface Web facile à utiliser pour les utilisateurs et les administrateurs. Vous pouvez installer Kallithea sur votre propre serveur et héberger des dépôts pour le système de contrôle de version de votre choix.



La liste dalternatives est bien fournie

GitLab

GitLab est un logiciel de gestion de référentiel Git gratuit, open source et basé sur le Web. Il inclut un wiki, un outil de suivi des bogues et d'autres fonctionnalités. Le code a été écrit à l'origine avec Ruby, avec certaines parties réécrites plus tard avec Golang. GitLab Community Edition (CE) est un site Web de développement logiciel open source de bout en bout avec contrôle de version intégré, suivi des bogues, revue de code, CI/CD (Continuous Integration/ Continuous Delivery), etc. Vous avez la possibilité d'héberger vous-même GitLab CE sur vos propres serveurs, dans un conteneur ou chez un fournisseur de services en nuage.

Gitea

Il s'agit d'un service Git autohébergé qui serait facile d'utilisation. Gitea est un fork communautaire du logiciel Gogs. Il s'agit d'une solution légère d'hébergement de code écrite avec Golang et publiée sous la licence MIT. Il fonctionne sur Windows, macOS, Linux, ARM et plus encore, cela sur des architectures comme amd64, i386, ARM, PowerPC et autres.

Source : Ziglang

Et vous ?

Sur quelle plateforme dhébergement et de gestion de développements de logiciels votre entreprise sappuie-t-elle ? Pour quelles raisons ?
Que pensez-vous de cette multiplicité de plateformes dhébergement et de gestion de développements logiciels ? Bonne ou mauvaise chose pour la sphère de lopen source ?
Quelles sont les caractéristiques que devrait réunir le service d'hébergement et de gestion de développements logiciels idéal selon vous ?

