La liste d’alternatives est bien fournie

Codeberg a ses installations en Allemagne. C’est une forge logicielle basée sur Gitea. L'interface utilisateur de Codeberg est assez similaire à celle de GitHub. Cependant, l'on ne bénéficie pas des fonctionnalités avancées comme l'automatisation ou d'autres fonctions d'intégration et de collaboration fournies par GitHub. Codeberg propose un simple hébergement Git. De plus, l’initiative ne s’ouvre qu’aux projets logiciels open source ou libres. En d’autres termes, l’on ne peut s’appuyer sur Codeberg pour l’hébergement de projets logiciels propriétaires.Codeberg vient allonger une liste dans laquelle on retrouve des offres alternatives comme Sr.ht. Sr.ht est architecturé autour d’un serveur git, une plateforme d’intégration continue, des gestionnaires de listes de discussions et de tâches et un wiki ; en bref, il s’agit également d’une forge logicielle. « Chaque composant est une application indépendante qui s’intègre profondément avec sr.ht et le reste de l’écosystème en dehors du service », écrit Drew De Vault – l’initiateur du projet. Le lien sr.ht redirige sur la version web du service de gestion et de développement de logiciels, mais les têtes derrière l’outil n’ont pas oublié les tiers intéressés par un auto-hébergement. « Vous pouvez l’installer sur votre propre matériel et des instructions détaillées sont disponibles pour ceux qui le souhaitent », ajoute-t-il.Kallithea, une alternative autohébergée à GitHub, a fait surface au deuxième trimestre de l’année précédente. C’est un système de gestion de code source sous licence GPLv3 et un projet membre de la Software Freedom Conservancy. Selon sa documentation, Kallithea est un logiciel libre qui prend en charge deux systèmes de contrôle de version de premier plan, Mercurial et Git, et possède une interface Web facile à utiliser pour les utilisateurs et les administrateurs. Vous pouvez installer Kallithea sur votre propre serveur et héberger des dépôts pour le système de contrôle de version de votre choix.GitLab est un logiciel de gestion de référentiel Git gratuit, open source et basé sur le Web. Il inclut un wiki, un outil de suivi des bogues et d'autres fonctionnalités. Le code a été écrit à l'origine avec Ruby, avec certaines parties réécrites plus tard avec Golang. GitLab Community Edition (CE) est un site Web de développement logiciel open source de bout en bout avec contrôle de version intégré, suivi des bogues, revue de code, CI/CD (Continuous Integration/ Continuous Delivery), etc. Vous avez la possibilité d'héberger vous-même GitLab CE sur vos propres serveurs, dans un conteneur ou chez un fournisseur de services en nuage.Il s'agit d'un service Git autohébergé qui serait facile d'utilisation. Gitea est un fork communautaire du logiciel Gogs. Il s'agit d'une solution légère d'hébergement de code écrite avec Golang et publiée sous la licence MIT. Il fonctionne sur Windows, macOS, Linux, ARM et plus encore, cela sur des architectures comme amd64, i386, ARM, PowerPC et autres.GNU Savannah est un logiciel libre et open source de la Free Software Foundation. Il offre actuellement les services CVS, GNU arch, Subversion, Git, Mercurial, Bazaar, liste de diffusion, hébergement Web, hébergement de fichiers et suivi de bogues. Cependant, l'on estime que ce logiciel n'est pas destiné aux nouveaux utilisateurs. Il faut un peu de temps pour le configurer et en maîtriser tous les aspects.Gitbucket est une plateforme Git basée sur Scala, facile à installer, très extensible et compatible avec l'API GitHub. Elle fournit une interface utilisateur semblable à celle de GitHub et des fonctionnalités telles que l'hébergement de dépôts Git via HTTP/HTTPS et SSH, la visualisation de dépôts, le suivi des bogues, le wiki et les demandes de pull.Le but de ce projet est de créer le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus indolore de mettre en place un service Git autohébergé. Avec Go, cela peut être fait avec une distribution binaire indépendante sur toutes les plateformes que Go supporte, y compris Linux, Mac OS X, Windows et ARM.C'est un clone de GitHub. Vous pouvez installer un système GitHub portable sur Unix/Linux. Vous pouvez créer des utilisateurs et des dépôts sans limitation. C'est un logiciel libre.Tuleap est un système de gestion de projet pour gérer les cycles de vie des applications, les projets de développement et de conception Agile, le modèle en V, la gestion des exigences, la gestion des services informatiques, etc. Tuleap intègre des fonctionnalités de système de forge qui permettent aux équipes de gérer les sources logicielles (en utilisant Subversion, Git ou CVS) ; de partager des documentations techniques ou de projet ; de suivre les bogues ; de consolider les communications avec les clients, les développeurs ou les tiers.Phabricator est une collection d'applications Web qui aident les entreprises à créer de meilleurs logiciels. Il s'agit d'un ensemble d'outils pour le développement de logiciels. Il comprend des applications pour la révision du code, l'hébergement de dépôts, Git, le suivi des bogues, la gestion de projet, et plus encore.Gitee compte 9 ans d’existence en Chine. Le pays a procédé à son officialisation au cours de l’année 2020. Une sortie d’un responsable de Huawei en lien avec ce développement en dit long sur l’objectif : « Si la Chine ne dispose pas de sa propre communauté open source pour maintenir et gérer les projets, notre industrie nationale du logiciel sera très vulnérable à des facteurs incontrôlables. »L’officialisation de Gitee a un bon côté : elle vient créer de la concurrence dans un secteur des services en ligne dominé par les plateformes US. Elle n’échappe cependant pas à la dualité, la Chine étant connue comme le pays où la fiction Big Brother de 1984 tend à devenir réalité. Avec ses 10 millions de dépôts, les autorités chinoises positionnent déjà Gitee comme deuxième plus grosse plateforme d’hébergement et de gestion de projets logiciels open source.Source : Codeberg Sur quelle plateforme d’hébergement et de gestion de développements de logiciels votre entreprise s’appuie-t-elle ? Pour quelles raisons ?Que pensez-vous de cette multiplicité de plateformes d’hébergement et de gestion de développements logiciels ? Bonne ou mauvaise chose pour la sphère de l’open source ?Quelles sont les caractéristiques que devrait réunir le service d'hébergement et de gestion de développements logiciels idéal selon vous ?