GitLab lance GitLab Duo Enterprise, le seul module d'extension alimenté par l'IA disponible à chaque étape du cycle de vie du développement logiciel

Native Secrets Manager, qui permet aux clients de stocker des identifiants de connexion confidentiels dans GitLab.

GitLab Dedicated sur Google Cloud, qui aide les entreprises à répondre à des exigences de conformité complexes.

L'intégration de tests de sécurité statique des applications (SAST) pour gagner en précision, réduire le taux de faux positifs, et identifier et résoudre rapidement les risques au niveau de la couche applicative.

Des fonctionnalités d'analyse produit, qui permettent de cerner les schémas de comportement des utilisateurs, de mesurer les performances des produits et de hiérarchiser les fonctionnalités à améliorer.

Des fonctionnalités d'observabilité, qui permettent aux équipes de développement et des opérations de comprendre l'impact d'un changement de code ou de configuration sur les applications grâce au suivi des erreurs, au traçage distribué, aux métriques et aux journaux.

Les fonctionnalités d'Enterprise Agile Planning, notamment des epics améliorés, des champs de tickets personnalisés, des wikis, des feuilles de route et des OKR, qui permettent aux utilisateurs n'ayant pas de compétences techniques d'accéder à la même plateforme DevSecOps que celle sur laquelle les développeurs créent, testent, sécurisent et déploient le code.

Un registre de modèles, qui permet aux data scientists de développer des modèles d'IA/ML sur la même plateforme que celle sur laquelle les développeurs créent, testent, sécurisent et déploient le code.

GitLab Duo Enterprise, le nouveau module d'extension entièrement alimenté par l'IA, combine les fonctionnalités d'IA orientées développeurs de GitLab Duo Pro (contrôles de confidentialité au niveau de l'organisation, suggestions de code et chat) avec des fonctionnalités d'IA orientées entreprise. L'objectif est de détecter en amont les vulnérabilités de sécurité et de les corriger de manière proactive, de générer un résumé des discussions des tickets et des merge requests, de résoudre les goulots d'étranglement et les échecs du processus CI/CD, tout en améliorant la collaboration entre les équipes.Un nouveau tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA et une fonctionnalité de prévision de la chaîne de valeur fournissent à toute organisation des informations exploitables de son utilisation des fonctionnalités d'IA et de leur impact sur les métriques du cycle de vie du développement logiciel, telles que la durée de cycle et la fréquence de déploiement.Les entreprises peuvent adapter GitLab Duo au contexte de leurs projets logiciels afin de personnaliser le modèle à leurs besoins spécifiques. En outre, GitLab Duo Enterprise offre la possibilité de déployer des modèles auto-hébergés pour les entreprises qui ne peuvent pas connecter leurs environnements sécurisés air-gapped à des services connectés à Internet. GitLab Duo Enterprise sera disponible dans les prochains mois pour les clients disposant d'une licence Ultimate.GitLab annonce également le lancement officiel d'un nouveau catalogue CI/CD pour aider les équipes de développement à améliorer l'efficacité et la standardisation de leurs workflows grâce à un portail centralisé permettant aux clients de découvrir et réutiliser des composants CI/CD préconstruits, et d'y contribuer. En complément du catalogue public, la création d'un catalogue privé permet aux entreprises de distribuer des pipelines personnalisés qui automatisent des workflows adaptés à leurs besoins, sans compromettre la sécurité.Parmi les autres fonctionnalités de GitLab 17 à venir, on peut citer :Pour en savoir plus sur GitLab 17, inscrivez-vous à l'événement de lancement : https://about.gitlab.com/seventeen/