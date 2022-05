Une interface

Un modèle de données

Un modèle de permissions

Un flux de valeurs

Un ensemble de rapports

Un seul endroit pour sécuriser votre code

Un seul endroit pour déployer vers n'importe quel cloud

Un seul endroit pour que chacun puisse contribuer

DevOps a parcouru un long chemin depuis la création de GitLab en 2014. Et les stratégies DevOps continuent d'évoluer. Pour certaines entreprises, chaque équipe sélectionne ses propres outils DevOps, ce qui pose des problèmes lorsque les équipes essaient de collaborer. Pour d'autres entreprises, elles sélectionnent un ensemble d'outils préférés. Mais elles ont alors encore besoin de beaucoup de travail personnalisé pour intégrer les solutions ponctuelles DevOps ensemble dans une solution "Do It Yourself DevOps". Plus il y a de solutions ponctuelles reliées par du ruban adhésif numérique, plus il est difficile de les intégrer et de les maintenir.GitLab permet désormais aux entreprises de se débarrasser des nombreuses solutions ponctuelles qui ont été numériquement collées ensemble et de rassembler toutes les fonctionnalités DevOps en UN seul endroit.GitLab, en tant que plateforme DevOps unique, aide les clients à faire évoluer leur environnement DevOps et à obtenir de meilleurs résultats pour leur organisation de plusieurs manières.Aujourd'hui, toutes les entreprises vivent et meurent de leur capacité à créer et à fournir des logiciels. Cela est vrai pour tous les types d'organisations, des plus grandes entreprises commerciales mondiales aux startups émergentes à forte croissance. C'est pourquoi des entreprises telles que Siemens, T-Mobile et UBS ont choisi GitLab comme plateforme DevOps.Mike Dargan, Chief Digital and Information Officer chez UBS déclare : "GitLab publie de nouvelles fonctionnalités le 22 de chaque mois.Source : GitLab Qu'en pensez-vous ?