impactent moins de 2 % des utilisateurs de l'offre gratuite dans 0,3 % des espaces de noms

ne s'applique pas aux abonnements SaaS payants et autogérés, aux utilisateurs autogérés de niveau gratuit et aux membres de nos programmes communautaires - y compris GitLab pour les utilisateurs Open Source, Education et Startups

Envoyé par Sid Sijbrandij Envoyé par Les limites d'utilisateurs seront déployées progressivement, les utilisateurs concernés seront informés dans l'application au moins 60*jours avant que les limites d'utilisateurs ne soient appliquées à leur groupe de niveau supérieur. Les limites d'utilisateurs ne s'appliquent pas aux groupes de niveau supérieur avec une visibilité publique. Si vous exécutez un projet Open Source, veuillez également envisager le programme GitLab for Open Source qui peut fournir plus de minutes CI/CD ainsi qu'un stockage supplémentaire.

Les groupes privés de haut niveau sur le niveau gratuit de GitLab SaaS créés le/après le 28-12-2022 sont soumis à l'application de limites d'utilisateurs. Pour les groupes privés de niveau supérieur sur le niveau gratuit de GitLab SaaS créés avant le 28-12-2022, nous afficherons des notifications dans l'application pour les limites d'utilisateurs aux groupes privés de niveau supérieur concernés, y compris tous les sous-groupes et projets, avant l'application des limites. Les groupes privés de niveau supérieur qui sont déjà au-dessus de la limite verront les notifications intégrées à l'application au moins 60 jours avant l'application des limites. Les groupes privés de niveau supérieur qui dépassent la limite pendant la période d'affichage des notifications dans l'application les verront dès qu'ils dépasseront le seuil. Notez que les espaces de noms personnels sont publics et donc exclus de la notification et de l'application des limites d'utilisateurs. Les groupes privés de haut niveau sur le niveau gratuit de GitLab SaaS créés le/après le 28-12-2022 sont soumis à l'application de limites d'utilisateurs. Pour les groupes privés de niveau supérieur sur le niveau gratuit de GitLab SaaS créés avant le 28-12-2022, nous afficherons des notifications dans l'application pour les limites d'utilisateurs aux groupes privés de niveau supérieur concernés, y compris tous les sous-groupes et projets, avant l'application des limites. Les groupes privés de niveau supérieur qui sont déjà au-dessus de la limite verront les notifications intégrées à l'application au moins 60 jours avant l'application des limites. Les groupes privés de niveau supérieur qui dépassent la limite pendant la période d'affichage des notifications dans l'application les verront dès qu'ils dépasseront le seuil. Notez que les espaces de noms personnels sont publics et donc exclus de la notification et de l'application des limites d'utilisateurs.

Une limite de cinq utilisateurs s'applique aux espaces de noms de niveau supérieur nouvellement créés avec une visibilité privée sur GitLab SaaS. Pour les espaces de noms existants, cette limite est déployée progressivement. Les utilisateurs concernés sont informés sur GitLab.com au moins 60 jours avant l'application de la limite.



Lorsque la limite de cinq utilisateurs est appliquée, les espaces de noms privés de niveau supérieur dépassant la limite d'utilisateurs sont placés dans un état en lecture seule. Ces espaces de noms ne peuvent pas écrire de nouvelles données dans les référentiels, Git Large File Storage (LFS), packages ou registres.

Des internautes affectés progressivement

Je viens de recevoir un e-mail de GitLab concernant un groupe dont je fais partie et qui compte plus de cinq utilisateurs. La documentation liée indique "Pour les espaces de noms existants, cette limite est déployée progressivement. Les utilisateurs concernés sont informés sur GitLab.com au moins 60 jours avant l'application de la limite.", mais lors de la vérification du groupe dans GitLab, nous sommes accueillis par un grande boîte rouge indiquant "Votre groupe de niveau supérieur [groupe] dépasse la limite de 5 utilisateurs et a été placé dans un état de lecture seule." Je viens de recevoir un e-mail de GitLab concernant un groupe dont je fais partie et qui compte plus de cinq utilisateurs. La documentation liée indique "Pour les espaces de noms existants, cette limite est déployée progressivement. Les utilisateurs concernés sont informés sur GitLab.com au moins 60 jours avant l'application de la limite.", mais lors de la vérification du groupe dans GitLab, nous sommes accueillis par un grande boîte rouge indiquant "Votre groupe de niveau supérieur [groupe] dépasse la limite de 5 utilisateurs et a été placé dans un état de lecture seule."

J'ai reçu un e-mail indiquant que la limite dans l'un de mes groupes est atteinte.



Je viens de me connecter et il n'y a aucune indication de limite.



J'ai dû parcourir chaque groupe pour savoir où la limite était atteinte.



Il s'avère qu'il y avait un groupe qui avait deux sous-groupes qui totalisaient 5 membres. Dans l'aperçu du groupe, cela est répertorié comme "deux" (pour les deux sous-groupes). il serait très utile que l'aperçu du groupe (



Mais, vous dites que la limite est de 5 personnes. Dans ce groupe, il y a exactement 5 personnes, mais l'avertissement indique « Votre groupe de niveau supérieur dépasse la limite de 5 utilisateurs et a été placé dans un état de lecture seule ».



Comment est-ce possible? 5 c'est plus que 5 ?



Cela n'a pas d'importance dans mon cas car il s'agit d'un ancien projet sur lequel on ne travaille plus, donc la lecture seule ne nous dérange pas et il n'est pas nécessaire d'agir, mais je pense que vous devez travailler sur votre système car je suis sûr qu'il y aura plus de cas comme ça.



Enfin, je veux ajouter que si cette limite convient aux petites entreprises, c'est un désastre absolu pour les projets FOSS. Les projets FOSS n'ont pas le financement pour payer votre service, ils ne le feront donc pas. Leur seule option est de partir. si l'un de mes projets obtient une traction, je n'ai pas d'autre choix que d'aller chercher un service plus convivial FOSS. Je pensais que Gitlab était ça, je voulais faire un point contre github et soutenir leur concurrent le plus probable en attirant l'attention sur vous.



Gitlab ne gagne vraiment rien en appliquant cette limite pour les projets FOSS. Les projets FOSS ont souvent de nombreux membres qui ne sont pas très actifs. une startup active avec 5 membres crée probablement la même activité et utilise les mêmes ressources qu'un projet FOSS avec 50 membres car la plupart de ces 50 membres contribuent rarement au projet.



Ou au lieu de limiter les membres, limitez la fréquence d'utilisation des ressources les plus coûteuses. Par exemple, vous pouvez limiter la fréquence d'exécution du CI.



GitLab est une entreprise qui fournit une plateforme DevOps qui permet de développer, de sécuriser et d'exploiter des logiciels sur une seule plateforme. La plateforme permet la collaboration entre différentes équipes (les développeurs, les opérations, la sécurité, les équipes commerciales) pour obtenir des résultats commerciaux. L'objectif ultime de DevOps est de permettre aux équipes de collaborer et de travailler ensemble pour raccourcir le cycle de vie du développement et passer de la livraison de logiciels sur une base périodique lente à des mises à jour rapides et continues. La stratégie de GitLab repose sur le développement agile, l'itération et le développement continu (CD) et l'itération/intégration continue (CI).L'image ci-dessous montre les parties prenantes impliquées dans une équipe DevOps typique et toutes les étapes nécessaires pour créer un logiciel dans le modèle de données unifié. GitLab fournit une pile complète de produits et centralise tout ce dont une équipe informatique et commerciale aurait besoin pour livrer des projets. Son produit couvre tous les principaux domaines de développement logiciel.GitLab est le plus souvent utilisé pour coordonner le travail entre les équipes de développeurs de logiciels qui développent du code en collaboration.Dans un billet de blog datant d'avril 2022, Sid Sijbrandij, cofondateur, PDG et président du conseil d'administration de GitLab a annoncé des modifications à venir des limites d'utilisateurs sur le niveau gratuit de GitLab SaaS :« Nous continuons à chercher des moyens de faire de DevOps une réalité pour les équipes et les organisations de toutes tailles. Pour que les utilisateurs puissent démarrer avec DevOps, apprendre GitLab et développer des projets personnels et de petite taille, de l'idée à la production avec un investissement minimal ou nul, GitLab propose le niveau gratuit. Pour les projets plus importants avec de nombreux utilisateurs ou nécessitant une assistance, GitLab propose des niveaux payants Premium et Ultimate. Pour les projets open source, les startups et l'utilisation éducative, GitLab propose un ensemble de programmes communautaires adaptés à chaque cas d'utilisation spécifique.« Nous explorons également en permanence des moyens de devenir plus efficaces en tant qu'entreprise. Pour nous assurer que nous pouvons continuer à offrir le niveau gratuit aux petites équipes, nous limitons le nombre d'utilisateurs par espace de noms sur le niveau gratuit à 5 utilisateurs. Ces changements nous permettent d'investir davantage dans la recherche et le développement pour l'innovation produit de la plateforme GitLab DevOps. Ces changements:« Les organisations et les utilisateurs concernés par ce changement doivent envisager de passer à un niveau payant pris en charge ou de passer à l'option de déploiement autogéré qui n'a pas cette limite. GitLab Premium et Ultimate incluent des fonctionnalités essentielles pour les équipes en croissance et les projets à grande échelle, telles que le support prioritaire, le CI/CD avancé, la gestion avancée des autorisations, la sécurité et la conformité. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises d'expédier plus rapidement sans sacrifier la qualité ».En novembre 2022, GitLab a expliqué que cela serait fait graduellement :Puis, l'entreprise a mis à niveau sa documentation :L'entreprise a donné la liste complète des actions restreintes dans ladite documentation.Certains internautes, affectés récemment, ont partagé leurs expériences.Hier, celui-ci expliquait :Et un autre d'expliquer :Certains perçoivent cette décision comme une stratégie commerciale visant à inciter les utilisateurs gratuits à passer à un abonnement payant ou à une option auto-gérée, qui offrent plus de fonctionnalités, de support et de flexibilité. D'autres estiment que cette restriction est injuste pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de cinq membres pour mener à bien leurs projets privés.L'introduction d’une limite de cinq utilisateurs pour les groupes gratuits sur Gitlab SaaS a suscité la controverse. Certains utilisateurs, qui comptent sur ce service pour développer leurs projets privés, ont exprimé de la frustration et de la déception. Parmi eux, quelques voix s'élèvent pour demander à GitLab de reconsidérer cette mesure ou offrir plus d’options et de facilités aux utilisateurs affectés par cette limite.Source : GitLab ( 1 Que pensez-vous de la limite de cinq utilisateurs pour les groupes gratuits sur Gitlab SaaS?Quel impact cette mesure aura-t-elle sur vos projets privés?Quelles sont les alternatives possibles à Gitlab SaaS pour vos besoins de développement et de collaboration?Comment Gitlab pourrait-elle mieux communiquer et accompagner les utilisateurs concernés par cette limite?Quels sont les avantages et les inconvénients des plans payants ou auto-gérés de Gitlab?