New Relic dévoile ses innovations et initiatives communautaires et place la puissance des données télémétriques entre les mains de tous les ingénieurs à chaque stade du cycle de vie des logiciels

New Relic, Inc. (NYSE: NEWR), la société à la plateforme d'observabilité, annonce une série de nouvelles innovations et initiatives communautaires lors de FutureStack 2021, la conférence annuelle pour les développeurs. Ces avancées aident les ingénieurs à faire de l'observabilité une approche data-driven lorsqu'ils planifient, développent, déploient et exécutent les logiciels.New Relic lance également sa nouvelle expérience Kubernetes avec l'intégration d'Auto-telemetry with Pixie dans New Relic One. Cette importante intégration apporte l'observabilité Kubernetes instantanée sans obliger les utilisateurs à changer le code ou échantillonner les données. Les autres points phares comprennent les améliorations apportées au suivi des erreurs, au monitoring réseau et aux fonctionnalités de programmation de New Relic, ainsi que deux nouvelles offres qui mettent à la disposition d'un plus grand nombre d'ingénieurs toute la puissance de Full-Stack Observability de New Relic : New Relic for Startups et New Relic Student Edition., déclare Bill Staples, PDG de New Relic.L'intégration de Pixie dans la solution Kubernetes de New Relic peut éliminer certains des plus gros obstacles à l'observabilité Kubernetes, notamment l'expertise et le temps requis pour instrumenter manuellement le code applicatif. Auto-telemetry with Pixie donne aux ingénieurs la visibilité instantanée sur les clusters et workloads Kubernetes sans qu'ils aient à installer les agents de langage. Les données Pixie sont disponibles sur toute la plateforme New Relic One et permettent aux ingénieurs de déboguer les erreurs plus rapidement que jamais. Pixie permet également aux ingénieurs d'observer tout ce qui se trouve sur les clusters sans devoir en faire l'échantillonnage, puis d'utiliser des modèles AI/ML pour envoyer le sous-ensemble le plus pertinent de ces données à Telemetry Data Platform de New Relic où il est corrélé avec d'autres services, des alertes intelligentes et le stockage à long terme. Auto-telemetry with Pixie est disponible dès aujourd'hui en version bêta open source.Ces annonces font suite aux dernières actualités de New Relic concernant sa participation active au projet Pixie Open Source de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) sous licence Apache 2.0. Cette participation entre dans le cadre de l'engagement pris par New Relic d'ouvrir l'observabilité à tous. New Relic a également récemment annoncé l'élargissement de sa relation avec Amazon Web Services (AWS) afin de fournir sa solution d'observabilité Pixie sur AWS., explique Stephen Elliot, Vice-président des programmes, Logiciels de gestion et DevOps, IDC, commente Roopak Venkatakrishnan, Ingénieur informatique en chef, Bolt (société de technologie financière).Confirmant son engagement vis-à-vis de la prochaine génération d'ingénieurs, New Relic présente New Relic for Startups, qui propose des remises et crédits exclusifs aux start-up afin qu'elles puissent développer de bonnes pratiques data-driven dès le départ sans devoir s'inquiéter du coût des outils. Avec New Relic for Startups, les créateurs de nouvelles entreprises et les ingénieurs passent moins de temps à déboguer et résoudre les problèmes, et plus à développer les logiciels de la prochaine génération.En outre, New Relic annonce le lancement de New Relic Student Edition, un package offert gratuitement aux étudiants et enseignants. New Relic Student Edition donne accès aux meilleurs outils d'observabilité du secteur, et permet aux enseignants de proposer dans leur cours une expérience pratique avec des situations relevant du monde réel. Le nouveau package offre plus de 500 Go de données télémétriques par mois et trois licences utilisateur à Full-Stack Observability. Les étudiants peuvent recevoir des formations et certifications en ligne via Gainsight.New Relic est une société de logiciels d'analytique qui propose aux développeurs différents outils leur permettant de surveiller les applications.Source : New Relic Que pensez-vous de ces nouvelles solutions de New Relic ?