Les équipes d'ingénierie logicielle et d'exploitation informatique doivent faire face à une complexité accrue pour répondre aux demandes des clients et des employés, ainsi qu'aux politiques de travail à distance et hybride introduites par COVID-19.Selon un nouveau rapport de la société Transposit, spécialisée dans l'orchestration des processus DevOps, la clé pour y faire face est d'accroître l'automatisation des processus dans les opérations informatiques (ITOps).Parmi les résultats, 94 % des personnes interrogées ont mis l'accent sur les pratiques d'ingénierie de la fiabilité des sites (SRE) au sein de leur organisation au cours des 12 derniers mois, tandis que 42 % prévoient d'étendre leurs efforts dans ce domaine cette année. 86 % des entreprises prévoient d'embaucher des ingénieurs en fiabilité des sites au cours des 12 prochains mois., explique Tina Huang, directrice technique et fondatrice de Transposit.Bien que la majorité des organisations aient intégré des politiques de travail à distance et hybride et aient multiplié les initiatives de transformation numérique depuis le début de la pandémie, les organisations ont également été entravées par une résolution plus longue des incidents, des processus inefficaces et un manque d'automatisation.Neuf organisations interrogées sur 10 ont connu une augmentation des incidents de service qui ont affecté leurs clients depuis le début de la pandémie, avec près de 60 pour cent des répondants observant une augmentation d'au moins 20 pour cent des incidents de service ou plus. 93 % des personnes interrogées déclarent que la résolution des incidents prend plus de temps lorsqu'elles travaillent à distance, plus de la moitié d'entre elles indiquant que les incidents prennent entre 11 et 30 % plus de temps que la moyenne. En outre, près de 70 % ont constaté une augmentation du coût des temps d'arrêt depuis le début de la pandémie.Mais malgré l'enthousiasme pour l'automatisation, près de la moitié des personnes interrogées déclarent que leurs opérations d'ingénierie ne sont automatisées qu'à hauteur de 26 à 50 %. Les principaux obstacles à l'automatisation sont les suivants : documentation inadéquate des connaissances institutionnelles et des processus existants (51,9 %), manque de clarté sur ce qu'il faut automatiser (47,3 %) et partage insuffisant des connaissances (43,8 %).Source : Transposit Que pensez-vous de ce rapport sur l'automatisation ?De quelle façon l'automatisation des processus a-t-elle impacté votre organisation ?