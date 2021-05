À mesure que la vitesse et la complexité du développement logiciel augmentent, les équipes de sécurité et de développement ont constaté la nécessité d'intégrer et d'automatiser les tests de sécurité dans leurs flux de travail de développement.Mais cela peut ralentir les pipelines de développement et submerger les équipes avec de gros volumes de résultats de tests, dont beaucoup ne nécessitent pas une attention immédiate. Pour remédier à ce problème, Synopsys dévoile sa nouvelle solution Intelligent Orchestration lors de la RSA Conference qui se tiendra à la fin du mois.Développée par le groupe d'intégrité logicielle de Synopsys, Intelligent Orchestration fournit un pipeline d'intégration continue (CI) qui s'exécute parallèlement aux pipelines de construction et de publication pour effectuer les tests de sécurité nécessaires aux applications.Il est conçu pour s'intégrer aux pipelines CI via de simples appels API. En outre, l'intégration DevOps extensible permet aux équipes d'incorporer les tests de sécurité des applications réalisés par les outils Synopsys, les outils open source et tiers, et de fournir les résultats via les outils de développement, de gestion des risques et de suivi des problèmes qu'elles utilisent déjà.Les équipes peuvent définir leurs politiques de sécurité des applications en tant que code, en spécifiant les règles d'analyse de sécurité, de notification et de remédiation. Intelligent Orchestration utilise ensuite cette politique pour évaluer toute modification du code et déclencher intelligemment les tests de sécurité appropriés,, explique Jason Schmitt, directeur général du groupe Intégrité logicielle de Synopsys.Source : Synopsys Que pensez-vous d'Intelligent Orchestration de Synospys ?