Sourcegraph lance Batch Changes, une nouvelle solution qui aide les développeurs d'entreprise à automatiser et faire un suivi sur les modifications de code à grande échelle

, explique Quinn Slack, cofondateur et PDG de Sourcegraph.Batch Changes fournit aux développeurs une structure pour trouver et modifier le code à travers des milliers de dépôts, et présente une interface utilisateur simple pour aider les entreprises à gérer les ensembles de modifications qui en résultent par le biais de vérifications et de revues de code, afin qu'elles puissent être sûres que chaque modification est fusionnée.Au lieu de gérer manuellement des milliers de demandes de retrait pour supprimer du code existant, résoudre des problèmes de sécurité critiques ou mettre à jour des dépendances, Batch Changes permet aux entreprises d'automatiser les changements de code à grande échelle.En automatisant ces changements, les entreprises peuvent bénéficier d'avantages tels que la réduction de 80 % du temps nécessaire pour effectuer des changements de code à grande échelle, l'augmentation de la vitesse et de la précision tout en réduisant le risque d'introduire des changements cassants, et l'amélioration de la qualité du code dans l'ensemble de l'organisation en réduisant le risque que des bogues ou du mauvais code se retrouvent en production.En définitive, cela permet d'améliorer la vitesse de développement et de promouvoir une innovation plus rapide.Source : Sourcegraph Que pensez-vous de Batch Changes ?