Gitea, la plateforme open source permettant d'héberger le contrôle de version des projets de développement logiciel à l'aide de Git, a annoncé la sortie de sa version 28.0

Changements majeurs

EGRESS_MODE = strict

[migrations] EGRESS_MODE

[security] EGRESS_MODE

[security] ALLOWED_HOST_LIST

[security] EGRESS_MODE = strict

EGRESS_MODE

*

example.com

*.example.com

example.*

[migrations] BLOCKED_HOST_LIST

[migrations] ALLOWED_DOMAINS

BLOCKED_DOMAINS

ALLOW_LOCALNETWORKS

[migrations] ALLOWED_HOST_LIST

BLOCKED_HOST_LIST

cleanup_action_runs

Code : Sélectionner tout 1

2

[actions] RUN_RETENTION_DAYS = 0

0

git --version

[service] DISABLE_REGISTRATION = false

[server] DOMAIN

ROOT_URL

ROOT_URL

DOMAIN

if:

github

gitea

needs

vars

inputs

strategy.matrix.include

exclude

if:

fail-fast

strategy.fail-fast: false



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Gitea est un logiciel de forge permettant d'héberger le contrôle de version du développement logiciel à l'aide de Git, ainsi que d'autres fonctionnalités collaboratives telles que le suivi des bogues, la révision de code, l'intégration continue, les tableaux Kanban, les tickets et les wikis. Il prend en charge l'auto-hébergement et fournit également une instance publique gratuite gérée par l'éditeur. Il s'agit d'un fork de Gogs, écrit en Go et en TypeScript. Gitea peut être hébergé sur toutes les plateformes prises en charge par Go, notamment FreeBSD, Linux, macOS, OpenBSD et Windows. Le projet est financé sur Open Collective.La plateforme Git open source auto-hébergée Gitea a annoncé la version 28.0, marquant une étape importante avec labandon de son préfixe historique « 1. » dans la numérotation des versions. Cette mise à jour rationalise le schéma de versionnement du projet tout en apportant des améliorations substantielles en matière de sécurité, de workflows de développement et de capacités dadministration. Ce changement témoigne de la maturité de la plateforme après des années de développement incrémental sous lancienne convention de numérotation 1.x.Parmi les principales nouveautés figurent une journalisation daudit robuste, des comptes dédiés aux bots, des jetons de déploiement HTTPS et des outils dusurpation didentité de ladministrateur pour un dépannage amélioré. Cette version introduit également des règles dapprobation par le propriétaire du code et des filtres de fichiers de comparaison pour améliorer la précision de la révision du code.Lune des fonctionnalités phares est la nouvelle vue de la file dattente des actions, qui offre aux administrateurs une visibilité en temps réel sur les tâches CI/CD en cours dexécution et en attente, avec des options de filtrage par propriétaire, référentiel et statut. Les listes dexécution des workflows sactualisent désormais automatiquement, et les utilisateurs peuvent prévisualiser les artefacts de build, notamment les fichiers texte, les images, les PDF et les rapports HTML générés, directement dans leur navigateur sans avoir à les télécharger.Des correctifs de sécurité sont inclus dans cette version, mais leur publication détaillée sera reportée denviron une semaine afin de laisser aux organisations le temps de procéder à la mise à jour. Dautres améliorations concernent lextension des API pour les tableaux de projet et la gestion de lexécution des workflows, ainsi que des optimisations du registre de paquets prenant en charge les avis de dépréciation npm, les fichiers de provenance des charts Helm et le répertoriage complet des paquets via de nouveaux points de terminaison administratifs.Voici les princpaux changements :Les migrations, les miroirs et les autres opérations réseau Git passent désormais par un proxy interne qui applique les paramètres de sortie aux connexions directes. Vérifiez vos listes dautorisation et de blocage avant la mise à jour :- Le préréglage « externe » a été supprimé. Pour une politique de refus par défaut, définissezet répertoriez les hôtes autorisés.couvre les migrations et les miroirs, tandis quecouvre les webhooks et OAuth2.- En mode strict, les entrées sans port nautorisent que les ports 80 et 443.- En mode lax par défaut,ne restreint plus les hôtes publics. Définissezpour conserver une liste dautorisation exclusive. Gitea enregistre un avertissement au démarrage lorsque la liste est définie sansexplicite.- Les entrées dadresses IP nacceptent plus les caractères génériques, etnest plus une entrée valide.- Les entrées de domaine suivent la syntaxe curl :correspond au domaine et à tous ses sous-domaines,correspond uniquement aux sous-domaines, etnest pas valide.- Les entréesnon valides empêchent désormais Gitea de démarrer.- Les élémentsetsont obsolètes et remplacés paretLes exécutions dActions terminées sont désormais supprimées après 400 jours par défaut, ainsi que leurs tâches, leurs journaux et leurs artefacts. La nouvelle tâche cronles supprime, par défaut à minuit. Pour conserver toutes les exécutions, définissez ce qui suit avant la mise à jour :La valeursignifie désormais « conserver indéfiniment » pour les paramètreset. Les journaux et les artefacts sont toujours supprimés en même temps que lexécution correspondante.Gitea refuse désormais de démarrer avec une version de Git antérieure à la 2.25.0. Si vous installez Git vous-même, vérifiezavant de procéder à la mise à jour.- L'auto-inscription est désormais désactivée, sauf siest explicitement défini.- Gitea ne lit plus. Le domaine de l'instance, y compris le domaine SSH par défaut, provient désormais de; veillez donc à définirsi vous vous basiez sur- L'opérateur «» au niveau de la tâche est désormais évalué avant l'expansion de la matrice et ne peut utiliser que les contexteset. Déplacez les conditions de la matrice versou vers l'opérateur «» au niveau des étapes.- Le «» de la matrice est désormais appliqué ; ainsi, un job qui échoue peut annuler les combinaisons restantes. Définissezpour les laisser toutes se terminer.- Les workflows des dépôts publics ne peuvent plus appeler de workflows réutilisables provenant de dépôts privés, et les workflows imbriqués ne peuvent plus dépasser les autorisations du jeton de lappelant.Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?