La version 1.26 du logiciel de gestion de projets Git Gitea est disponible et ajoute le téléchargement d'archives par sous-chemin, le rendu OpenAPI, la prise en charge de Vite et des correctifs de sécurité



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Gitea est un logiciel de gestion de projets permettant d'héberger le contrôle de version du développement logiciel à l'aide de Git, ainsi que d'autres fonctionnalités collaboratives telles que le suivi des bogues, la révision de code, l'intégration continue, les tableaux Kanban, les tickets et les wikis. Il prend en charge l'auto-hébergement et fournit également une instance publique gratuite gérée par l'éditeur. Il s'agit d'un fork de Gogs et est écrit en Go et TypeScript. Gitea peut être hébergé sur toutes les plateformes prises en charge par Go, notamment FreeBSD, Linux, macOS, OpenBSD et Windows. Le projet est financé sur Open Collective.Gitea 1.26 est désormais disponible, avec des mises à jour clés tant pour le workflow des développeurs que pour l'administration du système. La nouveauté la plus notable est que les utilisateurs peuvent désormais télécharger des sous-chemins de dépôts sous forme de fichiers zip ou tarball, et accéder à des raccourcis clavier pour la recherche de fichiers et de code. Cette version apporte également la génération automatique de notes de version au format Markdown, permettant une documentation des versions plus rapide et plus cohérente.Outre les améliorations en matière d'ergonomie, Gitea Actions ajoute la prise en charge de la syntaxe de concurrence, des workflows réutilisables à partir de dépôts privés et un bouton permettant de relancer les tâches ayant échoué. Ces changements sont complétés par de nouvelles fonctionnalités de visualisation des dépendances des workflows et des autorisations configurables pour les jetons automatiques. Les artefacts Actions peuvent désormais être téléchargés sous forme de fichiers non compressés, et des options de désactivation et de mise en pause par exécuteur ont été introduites pour les administrateurs.Élargissant le support pour les développeurs et les DevOps, cette mise à jour permet à Gitea d'héberger l'état Terraform dans son registre de paquets et d'afficher les documents OpenAPI rendus associés aux dépôts, permettant ainsi l'exploration des spécifications API directement dans l'application. Suite à des améliorations de sécurité, Gitea remplace son cookie de protection contre les requêtes intersites (CSRF) par un mécanisme CrossOriginProtection.S'appuyant sur les mises à niveau de l'infrastructure, la chaîne d'outils frontale utilise désormais Vite à la place de webpack, et l'édition de fichiers passe à CodeMirror pour le travail dans le navigateur. Des bannières et des notifications de maintenance à l'échelle de l'instance, ainsi que des badges utilisateur, améliorent encore l'interface utilisateur. Cette version comprend également de nombreux changements majeurs, des correctifs de sécurité importants et diverses corrections de bogues.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?