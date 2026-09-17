Tower, le client Git populaire auprès des développeurs, lance sa version 14 pour Windows avec une gestion améliorée des branches et une détection plus intelligente des fusions

Aperçu des branches

develop

Actives ou obsolètes  repérez les branches que personne na modifiées depuis un certain temps.

Entièrement fusionnées, fusionnables ou présentant des conflits de fusion  voyez ce qui est déjà terminé et ce qui posera problème lors de lintégration.

Avec ou sans pull requests  trouvez le travail qui na jamais été soumis à révision.

Avec des erreurs de suivi  repérez les branches dont la contrepartie distante nexiste plus.

Détection « Fully Merged » plus intelligente

Détection des pull requests fusionnées

Quatre vérifications indépendantes

Détection de fusion de Git : la vérification classique  tous les commits de la branche ont été intégrés dans sa branche parente. Pull requests fusionnées : Tower compare vos branches locales aux pull requests fusionnées de votre service d'hébergement  une fonctionnalité de Tower Pro. Analyse des commits de fusion : Tower examine les commits de fusion pour vérifier le nom de la branche et la correspondance des horodatages. Branches de suivi distantes supprimées : la branche suivait une branche distante qui a depuis été supprimée  un résidu courant après la fusion d'une pull request.

Une vue d'aide plus transparente

Personnalisation de l'affichage

Contexte : permet de définir le nombre de lignes inchangées que Tower affiche autour de chaque modification  de une seule ligne à 50. Modifications des espaces : permet d'afficher ou non les modifications concernant uniquement les espaces dans le comparatif. Fichier complet : affiche l'intégralité du fichier au lieu des seules parties modifiées.



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Git est un logiciel de contrôle de version distribué permettant de gérer les versions du code source ou des données. Il est souvent utilisé par les programmeurs qui développent des logiciels en collaboration pour gérer leur code source. Il a été initialement créé par Linus Torvalds pour assurer le contrôle de version lors du développement du noyau Linux. Parmi les objectifs de conception de Git figurent la rapidité, l'intégrité des données et la prise en charge de flux de travail distribués et non linéaires  des milliers de branches parallèles s'exécutant sur différents ordinateurs.Git peut sembler assez complexe, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il soit difficile à utiliser. Grâce au flux de travail intuitif de Tower, les développeurs peuvent effectuer de nombreuses opérations Git avancées en quelques clics de souris seulement  et s'ils font une erreur, ils peuvent annuler l'opération et réessayer.Tower, le client Git très apprécié des développeurs, a officiellement lancé la version 14 pour Windows, apportant des améliorations significatives à la navigation dans les dépôts et au suivi des branches.La pièce maîtresse de cette mise à jour est une nouvelle vue « Branches Review » (aperçu des branches), située dans la section « Espace de travail » de la barre latérale, qui offre aux utilisateurs une vue densemble complète de toutes les branches de leur dépôt. De plus, cette version intègre un système de détection « Fully Merged » plus intelligent, capable désormais didentifier les branches intégrées via des fusions de type « squash » et « rebase », des opérations qui étaient auparavant invisibles pour les opérations Git standard. Selon le développeur, cette détection avancée est disponible exclusivement dans Tower Pro, bien que les vérifications de fusion de base restent accessibles dans toutes les éditions.S'appuyant sur les bases posées par les fonctionnalités de « branch pinning » et de gestion automatique des branches de Tower 13, la version 14 s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'entreprise à aider les équipes à maintenir des dépôts plus épurés. Les utilisateurs travaillant avec des dépôts contenant des centaines de références peuvent désormais appliquer des paramètres de filtrage aux branches et balises distantes, avec la possibilité de limiter les entrées affichées aux 10, 25, 100 ou 500 éléments les plus récents.Cette mise à jour apporte également des améliorations visant à faciliter l'utilisation, notamment le déplacement des commandes de contexte de diff vers le pied de page du diff de fichiers pour un accès plus aisé, ainsi qu'une icône d'application remaniée.Dans le cadre d'une initiative majeure visant à améliorer l'accessibilité, Tower a annoncé que Tower Pro était désormais proposé gratuitement aux étudiants, aux enseignants et aux établissements d'enseignement, une mesure destinée à soutenir la prochaine génération de développeurs. L'essai gratuit de 30 jours reste disponible pour ceux qui souhaitent tester le logiciel avant de s'engager dans un abonnement.Si votre dépôt comporte des dizaines de branches, vous apprécierez la nouvelle vue « Aperçu des branches », accessible dans la section « Espace de travail » de la barre latérale.Au lieu de faire défiler votre barre latérale et d'examiner les branches une par une, Branches Review les affiche toutes côte à côte et les compare à une branche de référence de votre choix (dans l'exemple ci-dessus,) . D'un seul coup d'il, vous pouvez voir quelles branches progressent, lesquelles sont à l'arrêt et lesquelles ont déjà été intégrées à la branche de référence.Vous pouvez trier la liste par nom ou par date de dernière mise à jour de chaque branche, et affiner votre recherche grâce à une série de filtres pratiques :Combinez-en quelques-unes et vous obtenez instantanément une liste de nettoyage : « les branches obsolètes qui sont entièrement fusionnées et pour lesquelles il n'y a pas de Pull Request en cours » constituent généralement un bon point de départ.Vous est-il déjà arrivé de supprimer une branche les mains moites parce que vous n'étiez pas tout à fait sûr qu'elle ait été fusionnée ? Ce phénomène s'explique par la nature même des fusions de type « squash » et « rebase ». Lorsqu'une Pull Request est fusionnée de cette manière, les commits qui aboutissent sur la branche de base diffèrent de ceux de votre branche locale. Par conséquent, Git continuera toujours à considérer que votre branche n'a jamais été fusionnée, même si son contenu a été intégré depuis longtemps  et votre dépôt se remplit peu à peu de branches « au cas où ».Tower 14 pour Windows met fin à ce problème.Avec Tower Pro, Tower compare désormais vos branches locales aux pull requests fusionnées provenant de votre service d'hébergement, tel que GitHub ou GitLab. Cela signifie que Tower est capable d'identifier de manière fiable les branches qui ont été intégrées via des fusions de type « squash » ou « rebase »  celles que Git standard ne peut jamais détecter. Si une Pull Request basée sur votre branche a été fusionnée, Tower le saura, et la branche se verra fièrement attribuer son badge « Fusionnée ».Les pull requests fusionnées ne constituent qu'une source d'information parmi d'autres. Tower effectue désormais une série de vérifications indépendantes pour déterminer si une branche est entièrement fusionnée :Ensemble, ces vérifications couvrent l'ensemble des cas de figure : des commits de fusion classiques créés sur votre machine locale aux Pull Requests fusionnées par « squash » dont les branches distantes ont disparu depuis longtemps.La confiance est primordiale lors de la suppression de branches  c'est pourquoi la vue d'aide « Fully Merged » vous indique désormais précisément quelles vérifications ont été validées.Mieux encore : l'indication comprend des liens directs vers le commit de fusion ou la pull request fusionnée, ce qui vous permet de tout vérifier d'un simple clic avant d'appuyer sur « Supprimer ».Et si vous préférez conserver une branche, il vous suffit d'activer l'option « Masquer l'indication de fusion complète » dans le menu contextuel de la branche, et Tower ne vous en parlera plus pour cette branche en particulier.Tout cela s'intègre avec les fonctionnalités de gestion automatique des branches introduites dans la version 13 de Tower : les branches entièrement fusionnées peuvent être archivées en quelques clics seulement, ce qui vous permet de garder votre barre latérale nette.Le menu en forme d'engrenage situé en bas de la barre latérale regroupe désormais les paramètres qui déterminent ce que la barre latérale affiche : le journal des références, le nombre de caches, les références groupées, le badge « Fully Merged », les informations sur les branches obsolètes et l'emplacement où sont répertoriées les branches empilées.Les branches et les balises distantes disposent également de leurs propres paramètres de filtrage. Si vous travaillez dans un dépôt contenant des centaines de références, le fait de les trier par nom et de limiter la liste aux 10, 25, 100 ou 500 entrées les plus récentes facilite considérablement la consultation de la barre latérale.Et cela ne s'arrête pas à la barre latérale. Lorsque vous examinez les diffs d'un fichier, le pied de page situé à droite met désormais trois commandes à votre disposition :Parmi ces trois options, l'affichage du contexte est également accessible depuis la barre de menu, sous « Affichage » → « Lignes de contexte diff » .Au-delà des nouvelles fonctionnalités, l'équipe a corrigé plusieurs bogues signalés et apporté des améliorations générales en termes de performances sur l'ensemble de la plateforme.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de Tower ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?