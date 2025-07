Le client Git Tower 9.1 pour Windows ajoute la prise en charge de Gitea en tant que service distant, la prise en charge native de Gitmoji et d'autres mises à jour visant à améliorer le flux de travail

Tower 9.1 pour Windows : Prise en charge de Gitea et Gitmoji



Avec la sortie de Tower 9.1 pour Windows, nous intégrons directement la puissance de Gitea à notre client Git ! Cela signifie que vous pouvez désormais ajouter vos comptes Gitea et gérer vos précieux dépôts et pull requests sans jamais quitter Tower.



Gitea n'est pas la seule vedette du spectacle ; cette version introduit également la prise en charge de Gitmoji, vous permettant de créer des commits plus significatifs et expressifs !



À une époque où les services cloud règnent en maître, l'idée d'héberger votre propre code peut sembler un peu démodée. Mais pour beaucoup, la confidentialité, le contrôle et les performances sont primordiaux. C'est là que les solutions Git auto-hébergées prennent tout leur sens, offrant une alternative robuste aux fournisseurs de cloud public. Et parmi celles-ci, Gitea s'est imposé comme un candidat fantastique.



Gitea est un service Git léger, open source et auto-hébergé qui fournit tout ce dont vous avez besoin pour l'hébergement Git, la révision de code, la collaboration en équipe, et plus encore, le tout au sein de votre propre infrastructure.



Git est un système de contrôle de version distribué qui suit les versions des fichiers. Il est souvent utilisé pour contrôler le code source par les programmeurs qui développent des logiciels en collaboration. Les objectifs de conception de Git comprennent la vitesse, l'intégrité des données et la prise en charge de flux de travail distribués et non linéaires, c'est-à-dire des milliers de branches parallèles fonctionnant sur différents ordinateurs. Git est un logiciel libre et open source distribué sous licence GPL-2.0 uniquement.Comme la plupart des autres systèmes de contrôle de version distribués, et contrairement à la plupart des systèmes client-serveur, Git conserve une copie locale de l'ensemble du référentiel, également appelé « repo », avec des capacités d'historique et de suivi des versions, indépendantes de l'accès au réseau ou d'un serveur central. Un référentiel est stocké sur chaque ordinateur dans un répertoire standard avec des fichiers supplémentaires cachés afin de fournir des capacités de contrôle de version.Le client Git Tower 9.1 pour Windows est disponible et introduit plusieurs mises à jour visant à améliorer la flexibilité et le flux de travail des utilisateurs de ce client Git. Cette version ajoute notamment la prise en charge de Gitea en tant que service distant, élargissant ainsi les intégrations existantes avec GitHub, Bitbucket et GitLab. Cela permet aux utilisateurs de plateformes Git open source auto-hébergées de gérer leurs référentiels directement depuis Tower.De plus, Tower pour Windows offre désormais une prise en charge native de Gitmoji. Les développeurs peuvent inclure des emojis standardisés dans les messages de commit sans installer d'outils supplémentaires, reproduisant ainsi une fonctionnalité auparavant disponible uniquement sur la version Mac, ce qui permet d'obtenir des historiques de commit plus expressifs et plus significatifs.Dans cette mise à jour, Tower intègre désormais Git 2.50, offrant une compatibilité et des performances améliorées. Pour les équipes travaillant avec le stockage de fichiers volumineux (LFS), l'extraction des référentiels LFS est désormais plus fiable. De plus, les noms distants sont correctement mis à jour après toute action de renommage, ce qui garantit une meilleure précision. Enfin, la convivialité a été améliorée : la logique de correspondance des référentiels a été affinée, rendant les connexions aux services plus fiables. Des ajustements visuels améliorent la visibilité des séparateurs en mode sombre, et la disposition des relations entre branches parent-enfant est désormais plus claire dans l'interface.Voici un extrait de l'annonce :