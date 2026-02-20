La forge logicielle GitLab 18.9 est disponible et introduit la disponibilité générale de Duo Agent Platform pour les clients cloud, la résolution des vulnérabilités SAST et bien plus encore

Les modèles auto-hébergés de GitLab Duo Agent Platform sont disponibles pour les licences cloud

Résolution des vulnérabilités avec GitLab Duo Agent Platform (version bêta)

Résolution agentique en plusieurs étapes : plutôt que de proposer une seule suggestion de code, GitLab Duo Agent Platform analyse la vulnérabilité, évalue la base de code et propose une correction éclairée.

Création automatique de demandes de fusion : génère une demande de fusion prête à être examinée avec la correction de code proposée pour les vulnérabilités SAST critiques et de gravité élevée.

Évaluation de la qualité : chaque correction générée comprend une évaluation de la qualité afin que les examinateurs puissent rapidement évaluer la fiabilité de la correction proposée.

Naviguer dans les référentiels à l'aide d'une arborescence de fichiers repliable

Inclure les entrées CI/CD à partir d'un fichier

Signature de commit via le Web sur GitLab.com

La fonctionnalité peut être activée dans les paramètres du groupe ou du projet en fonction des besoins de l'utilisateur.

Toutes les validations basées sur le Web (modifications dans l'EDI Web, fusions, opérations API) sont automatiquement signées lorsque cette...

GitLab est un logiciel libre de forge basé sur git proposant les fonctionnalités de wiki, un système de suivi des bugs, lintégration continue et la livraison continue (CI/CD). Développé par GitLab Inc et créé par Dmitriy Zaporozhets et par Valery Sizov, le logiciel est utilisé par plusieurs grandes entreprises informatiques,dont IBM, Sony, la NASA, Alibaba, Oracle, OReilly Media, le CERN, et plus encore. GitLab peut être intégré à des produits destinés aux développeurs, tels que AWS ou Google Cloud, et peut être contrôlé à distance via une API. Il est disponible en édition communautaire et en édition commerciale.GitLab 18.9 apporte la disponibilité générale de GitLab Duo Agent Platform. Celle-ci permet aux clients autogérés disposant d'une licence cloud d'utiliser cette fonctionnalité avec une facturation basée sur l'utilisation. Les administrateurs bénéficient d'une plus grande flexibilité pour configurer des modèles d'IA compatibles, tels que Anthropic Claude ou OpenAI GPT, grâce à l'intégration avec AWS Bedrock ou Azure OpenAI.S'appuyant sur l'automatisation, la fonctionnalité Agentic SAST Vulnerability Resolution permet à GitLab Duo d'analyser de manière autonome les résultats des tests de sécurité statiques des applications (SAST), de déterminer des solutions en fonction du contexte du code, d'appliquer des correctifs et d'ouvrir des demandes de fusion sans intervention manuelle. Ce workflow est actuellement proposé en version bêta gratuite pour les clients Ultimate.En mettant l'accent sur la productivité des développeurs, les utilisateurs peuvent désormais parcourir les fichiers du référentiel à l'aide d'une arborescence de fichiers repliable. Cette interface offre une vue d'ensemble de la structure du projet, prend en charge l'expansion et le repliement des répertoires en ligne et facilite la navigation dans les fichiers tout en conservant le contexte. Les équipes travaillant sur des pipelines complexes bénéficient de la possibilité d'inclure des définitions d'entrée provenant de fichiers externes via le mot-clé « include » familier, ce qui permet de réutiliser les configurations dans plusieurs projets.Parmi les autres améliorations, on peut citer la signature de commit en ligne pour GitLab.com, la version bêta du registre virtuel de conteneurs, ainsi que d'autres mises à jour de la plateforme.GitLab Duo Agent Platform est désormais disponible pour tous les clients GitLab Self-Managed disposant d'une licence cloud. La facturation de cette fonctionnalité est basée sur l'utilisation.Les administrateurs peuvent configurer des modèles compatibles pour une utilisation avec GitLab Duo Agent Platform. Les administrateurs utilisant AWS Bedrock ou Azure OpenAI peuvent également configurer les modèles Anthropic Claude ou OpenAI GPT.Le triage et la correction des vulnérabilités SAST constituent l'une des tâches les plus chronophages en matière de sécurité des applications. Après avoir identifié une vulnérabilité réelle, les développeurs doivent comprendre le résultat, localiser le code affecté et rédiger un correctif approprié. Tout cela demande du temps et des connaissances spécialisées. GitLab 18.9 introduit Agentic SAST Vulnerability Resolution. Lorsqu'un utilisateur déclenche la résolution d'une vulnérabilité SAST, GitLab Duo analyse de manière autonome la découverte, raisonne à partir du contexte du code environnant, génère un correctif adapté au contexte et crée une demande de fusion sans aucune intervention manuelle.Les principales fonctionnalités sont les suivantes :La résolution des vulnérabilités SAST est disponible à partir du rapport de vulnérabilité et des pages détaillées sur chaque vulnérabilité. Les utilisateurs peuvent déclencher une résolution directement à partir de la page détaillée sur chaque vulnérabilité.Cette fonctionnalité est disponible en version bêta gratuite pour les clients Ultimate.Les utilisateurs peuvent désormais parcourir les fichiers du référentiel à l'aide d'une arborescence de fichiers repliable. L'arborescence offre une vue d'ensemble de la structure du projet, ce qui permet à l'utilisateur de développer et de réduire les répertoires en ligne, de passer d'un fichier à l'autre dans différentes parties du référentiel et de conserver le contexte pendant le travail.L'arborescence des fichiers s'affiche sous forme de barre latérale redimensionnable lorsque l'utilisateur affiche les fichiers ou répertoires du référentiel. Il est possible d'activer ou de désactiver son affichage à l'aide de raccourcis clavier, filtrer les fichiers par nom ou extension, et naviguer dans des hiérarchies de projets complexes. L'arborescence se synchronise avec l'emplacement actuel. Ainsi, lorsque l'utilisateur sélectionne un fichier dans la zone de contenu principale, l'arborescence s'actualise pour afficher ce fichier.La structure du référentiel et l'organisation des fichiers restent inchangées. Grâce à la réduction du nombre de chargements de pages nécessaires pour passer d'un fichier à l'autre, cette fonctionnalité s'adapte aussi bien aux petits projets qu'aux bases de code volumineuses contenant des milliers de fichiers.Auparavant, les entrées de pipeline ne pouvaient être définies que directement dans la section des spécifications d'un pipeline. Cette limitation rendait difficile la réutilisation de la configuration des entrées dans plusieurs projets.Dans cette version 18.9, les utilisateurs peuvent désormais inclure des définitions d'entrée provenant de fichiers externes à l'aide du mot-clé « include » familier. La possibilité de conserver une liste d'entrées dans un emplacement séparé aide les utilisateurs à disposer d'une solution facile à gérer pour de nombreux projets ou pipelines. Les utilisateurs peuvent conserver des configurations d'entrée centralisées et même gérer de manière dynamique les valeurs d'entrée provenant de sources externes.Il est essentiel de s'assurer que les commits sont signés cryptographiquement pour garantir l'intégrité du code et respecter les exigences de conformité. Auparavant, la signature des commits via le Web n'était disponible que pour GitLab Self-Managed.GitLab.com prend désormais en charge la signature de commits via le Web. Lorsque cette fonctionnalité est activée pour un groupe ou un projet, les commits créés via l'interface Web GitLab sont automatiquement signés avec la clé de signature GitLab et affichés avec un badge « Vérifié », fournissant ainsi une preuve cryptographique de l'authenticité des dépôts.Détails principaux :