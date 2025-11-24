GitLab 18.6, la plateforme d'hébergement de code et de DevOps, est disponible avec une interface utilisateur repensée, une recherche de code précise, de nouvelles fonctionnalités CI/CD et bien plus encore

Principales améliorations apportées dans GitLab 18.6

Une nouvelle interface utilisateur GitLab : conçue pour la productivité

Recherche exacte de code en disponibilité limitée

Les composants CI/CD peuvent référencer leurs propres métadonnées

spec:component

Prise en charge des dépendances dynamiques entre les tâches dans needs:parallel:matrix

parallel:matrix

needs:parallel:matrix

$[[matrix.VARIABLE]]

L'agent GitLab Security Analyst disponible en tant qu'agent fondamental

Mise à niveau du tableau de bord de sécurité

Un graphique des vulnérabilités au fil du temps qui prend en charge :

Le filtrage en fonction du type de projet ou de rapport. Le regroupement par type de rapport et par gravité. Des liens directs vers les vulnérabilités dans le rapport de vulnérabilité.



Un module de notation des risques qui calcule le risque estimé pour un groupe ou un projet à l'aide d'un algorithme GitLab.



GitLab est un logiciel libre de forge basé sur git proposant les fonctionnalités de wiki, un système de suivi des bugs, lintégration continue et la livraison continue (CI/CD). Développé par GitLab Inc et créé par Dmitriy Zaporozhets et par Valery Sizov, le logiciel est utilisé par plusieurs grandes entreprises informatiques,dont IBM, Sony, la NASA, Alibaba, Oracle, OReilly Media, le CERN, et plus encore. GitLab peut être intégré à des produits destinés aux développeurs, tels que AWS ou Google Cloud, et peut être contrôlé à distance via une API. Il est disponible en édition communautaire et en édition commerciale.GitLab 18.6 est la dernière version de cette plateforme bien connue d'hébergement de code et de DevOps. Cette mise à jour dévoile une interface utilisateur repensée, qui offre un espace de travail côte à côte plus intuitif. Grâce à l'ajout de panneaux contextuels, les équipes peuvent réduire les clics inutiles et rester concentrées sur leur flux de travail.S'appuyant sur les améliorations apportées au flux de travail, GitLab 18.6 ajoute la recherche exacte de code en disponibilité limitée. Les utilisateurs peuvent tirer parti des modes de correspondance exacte et d'expression régulière pour rechercher du code dans l'ensemble des instances, groupes ou projets, grâce au moteur de recherche open source Zoekt.Les outils CI/CD de GitLab offrent également une plus grande flexibilité. Les composants peuvent désormais référencer leurs propres métadonnées, telles que les numéros de version ou les SHA de commit, dans leurs configurations à l'aide du mot-clé spec:component. Parallèlement, cette version facilite considérablement la création et la gestion de dépendances dynamiques 1-1, prenant en charge des pipelines parallèles:matricielles plus propres et évolutifs.Suite aux modifications apportées aux workflows de sécurité, l'agent GitLab Security Analyst devient un composant par défaut de Duo Agentic Chat. Il est ainsi disponible dès l'installation sur les configurations autogérées et dédiées, ce qui évite d'avoir à l'ajouter manuellement à partir du catalogue IA. Parallèlement, les nouveaux tableaux de bord de sécurité offrent une interface mise à jour et plus claire.GitLab 18.6 apporte une interface utilisateur GitLab plus intelligente et plus intuitive qui donne la priorité à la productivité des développeurs. La nouvelle conception côte à côte utilise des panneaux contextuels pour permettre aux développeurs de rester dans leur flux de travail, ce qui réduit les clics inutiles et aide les équipes à travailler plus rapidement. Cette conception permet de personnaliser l'espace de travail, d'optimiser l'espace disponible à l'écran et de profiter d'une expérience plus claire et plus dynamique qui s'adapte au flux de travail des développeurs.Avec cette version, la recherche exacte de code est désormais en disponibilité limitée. Les développeurs peuvent utiliser les modes de correspondance exacte et d'expression régulière pour rechercher du code dans une instance entière, dans un groupe ou dans un projet. La recherche exacte de code s'appuie sur le moteur de recherche open source Zoekt.Pour GitLab.com, la recherche exacte de code est activée par défaut. Pour GitLab Self-Managed, un administrateur doit installer Zoekt et activer la recherche exacte de code.Auparavant, les composants CI/CD ne pouvaient pas référencer leurs propres métadonnées, telles que les numéros de version ou les SHA de commit, dans leur configuration. Ce manque d'informations pouvait obliger les développeurs à utiliser une configuration avec des valeurs codées en dur ou des solutions de contournement complexes. Écrire une configuration de cette manière peut entraîner des incompatibilités de version lorsque les composants créent des ressources telles que des images Docker, car il n'y a aucun moyen de marquer automatiquement ces ressources avec la version compatible du composant.Dans cette version, GitLab introduit la possibilité d'accéder au contexte des composants à l'aide du mot-clé. Les développeurs peuvent ainsi désormais créer et publier des ressources versionnées telles que des images Docker lorsque vous publiez une version de composant, ce qui garantit la synchronisation de tous les éléments, élimine la gestion manuelle des versions et évite les incompatibilités entre versions.permet d'exécuter facilement plusieurs tâches en parallèle avec différentes exigences, par exemple pour tester du code pour plusieurs plateformes en même temps. Mais si un utilisateur souhaitait que les tâches ultérieures utilisentpour dépendre de tâches parallèles spécifiques, la configuration était complexe et rigide.Désormais, grâce à la nouvelle expressionintroduite en tant que fonctionnalité bêta, les utilisateurs peuvent créer des dépendances dynamiques 1-1 qui facilitent considérablement la gestion des configurations parallèles complexes de matrices. Cela peut aider les développeurs à créer des pipelines plus rapides, avec une gestion efficace des artefacts, une meilleure évolutivité et une configuration plus claire. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les builds multi-plateformes, les déploiements Terraform dans plusieurs environnements et tout workflow nécessitant un traitement parallèle sur plusieurs dimensions.L'agent GitLab Security Analyst est désormais un agent fondamental dans GitLab Duo Agentic Chat. Cela signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin d'ajouter manuellement l'agent GitLab Security Analyst à partir du catalogue IA, et que cet agent est également disponible par défaut pour GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated. Cet assistant spécialisé fournit une gestion des vulnérabilités et une analyse de sécurité natives de l'IA, aidant les développeurs à examiner les résultats, à trier les vulnérabilités et à naviguer parmi les exigences de conformité sans aucune configuration.Cette fonctionnalité est en version bêta.Les nouveaux tableaux de bord de sécurité ont été mis à jour et modernisés. Les fonctionnalités initiales de la version bêta comprennent :Les nouveaux tableaux de bord de sécurité publiés dans la version 18.6 sont actuellement disponibles uniquement en version bêta sur GitLab.com.Outre ces mises à jour majeures, GitLab 18.6 propose également toute une série d'autres améliorations et corrections de bogues que vous pouvez consulter dans les notes de version.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les améliorations apportées par cette version de GitLab utiles et intéressantes ?