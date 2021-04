Qu'est-ce que Kallithea et quelles sont ses caractéristiques ?





serveur push/pull intégré : Kallithea prend en charge les protocoles de filage Mercurial et Git, accessibles via HTTPS et SSH. En outre, la documentation indique qu'il intègre un puissant système de gestion des accès qui vous permet de décider qui a accès au dépôt, et quelles opérations ils sont autorisés à faire. Toutes les demandes sont authentifiées et enregistrées, ce qui donne à l'administrateur la possibilité d'examiner l'activité des utilisateurs ;

: Kallithea prend en charge les protocoles de filage Mercurial et Git, accessibles via HTTPS et SSH. En outre, la documentation indique qu'il intègre un puissant système de gestion des accès qui vous permet de décider qui a accès au dépôt, et quelles opérations ils sont autorisés à faire. Toutes les demandes sont authentifiées et enregistrées, ce qui donne à l'administrateur la possibilité d'examiner l'activité des utilisateurs ; facile à intégrer : Kallithea supporte LDAP (Lightweight Directory Access Protocol – Protocole d'accès aux annuaires léger), ce qui rend facile l'utilisation de votre système d'authentification existant. Vous pouvez intégrer votre instance avec un outil de suivi des problèmes de votre choix en utilisant l'API JSON-RPC et l'interface des extensions ;

: Kallithea supporte LDAP (Lightweight Directory Access Protocol – Protocole d'accès aux annuaires léger), ce qui rend facile l'utilisation de votre système d'authentification existant. Vous pouvez intégrer votre instance avec un outil de suivi des problèmes de votre choix en utilisant l'API JSON-RPC et l'interface des extensions ; révision du code : forkez le code en un clic, développez-le et soumettez-le pour révision facilement en utilisant un système intégré de demandes de pull. Révisez le code, commentez et discutez des changements ;

: forkez le code en un clic, développez-le et soumettez-le pour révision facilement en utilisant un système intégré de demandes de pull. Révisez le code, commentez et discutez des changements ; contribuez en ligne : modifiez le code en ligne en utilisant l'éditeur Web intégré de Kallithea. Téléchargez des fichiers textes et des fichiers binaires sans utiliser votre client installé localement. Votre navigateur suffit ;

: modifiez le code en ligne en utilisant l'éditeur Web intégré de Kallithea. Téléchargez des fichiers textes et des fichiers binaires sans utiliser votre client installé localement. Votre navigateur suffit ; VCS (version control system) avec une meilleure vue : explorez le journal des modifications illustré par le graphe DAG (directed acyclic graph – graphe orienté acyclique). Examinez les différences en couleur. Obtenez des statistiques sur les livraisons.

Quelques alternatives populaires à Kallithea ?

GitHub

GitLab

Gitea

GNU Savannah

GitBucket

Gogs

GitPrep

TuleapL

Phabricator

Kallithea est un système de gestion de code source sous licence GPLv3 et un projet membre de la Software Freedom Conservancy. Selon sa documentation, Kallithea est un logiciel libre qui prend en charge deux systèmes de contrôle de version de premier plan, Mercurial et Git, et possède une interface Web facile à utiliser pour les utilisateurs et les administrateurs. Vous pouvez installer Kallithea sur votre propre serveur et héberger des dépôts pour le système de contrôle de version de votre choix. Alors, pourquoi développer Kallithea malgré le nombre important de projets de ce type qui existent déjà ?En réponse, l'équipe de développement du projet a tout d'abord fait remarquer que Kallithea est le nom d'une localité de l'île de Rhodes, en Grèce, qui signifie lui-même "la meilleure vue" ou "belle vue". « Notre projet Kallithea aide les développeurs à obtenir les meilleures vues de leur projet et de ses contributions afin qu'ils puissent mieux collaborer », ont-ils ajouté. Il s'agit d'un jeune projet et Kallithea 0.6.3 vient d'être publié avec quelques nouvelles fonctionnalités, des améliorations, ainsi que des correctifs de sécurité. Voici ci-dessus les caractéristiques clés de Kallithea.Comme souligné plus haut, Kallithea est un système sous licence GPLv3 permettant d'héberger et de gérer des dépôts Mercurial et Git sur ses propres serveurs. Il est relativement nouveau, mais il existe beaucoup d'autres systèmes de gestion de code source sur le marché et il est important de les comparer avant de se décider pour un plan. Avec beaucoup plus de services déterminés par le prix, les fonctionnalités fournies et la réputation du fournisseur, vous devriez avoir plus que suffisamment de données pour prendre une décision éclairée avant de signer un contrat.De plus, cela vous permet de réduire la probabilité d'obtenir le mauvais logiciel ou un logiciel limité qui n'est pas compatible avec vos besoins. Certains sites d'analyse ont donné une note de 6,8/10 à Kallithea après une période de tests détaillés. Ils indiquent en outre que les clients actuels de Kallithea ont un taux de satisfaction moyen avec le produit qui révèle leur attitude envers cette application. Si vous utilisez déjà une alternative à Kallithea, et que vous préfériez votre choix, vous êtes invité à partager avec la communauté vos avis et vos évaluations de satisfaction sur cette dernière.De même, si vous utilisez déjà Kallithea, vous pouvez partager avec nous les raisons qui expliquent votre choix. Voici ci-dessous quelques alternatives à Kallithea parmi les plus populaires.Présenté comme un outil assez important pour les développeurs, GitHub offre à ses utilisateurs la possibilité de bénéficier de l'ensemble des avantages proposés par un hébergeur de code. Elle permet également de centraliser les projets, simplifiant ainsi l'accès aux différents intervenants qui vont ainsi pouvoir apporter leurs contributions et faire régulièrement des sauvegardes de leurs modifications indépendamment les uns des autres. GitHub n’est pas axé sur la collecte de codes sources, mais plutôt sur la possibilité d’utiliser les fichiers déposés par les utilisateurs individuels, répertoriés grâce à Git.Pour utiliser, actualiser et mettre leurs programmes à disposition, les utilisateurs de GitHub peuvent se servir soit de Git soit d’une sous-version comme VCS. Cependant, beaucoup considèrent l'acquisition de GitHub par Microsoft comme un signal d'alarme pour les projets open source. Ils suggèrent que les développeurs qui sont dévoués à l'open source devraient quitter la plateforme pour adopter une alternative. Pour cause, ils citent les antécédents de Microsoft vis-à-vis du mouvement de l'open source. Par le passé, Microsoft a qualifié l'open source (ou Linux) de cancer et serait à l'origine du procès SCO contre Linux.« Il suit activement une politique qui consiste à embrasser, étendre et éteindre. Microsoft est également connue pour ses abus en matière de brevets (voir Netscape et Microsoft génère 2 milliards de dollars de revenus par an grâce aux redevances sur les brevets Android) et les récents problèmes de confidentialité liés à la télémétrie de Windows 10. La liste est sans fin. Il convient d'être prudent en faisant confiance à une entreprise qui a une longue histoire d'abus envers les communautés open source et les systèmes d'exploitation GNU/Linux. Par conséquent, l'installation de votre serveur Git est la meilleure politique », ont-ils déclaré.GitLab est un logiciel de gestion de référentiel Git gratuit, open source et basé sur le Web. Il inclut un wiki, un outil de suivi des bogues et d'autres fonctionnalités. Le code a été écrit à l'origine avec Ruby, avec certaines parties réécrites plus tard avec Golang. GitLab Community Edition (CE) est un site Web de développement logiciel open source de bout en bout avec contrôle de version intégré, suivi des bogues, revue de code, CI/CD (Continuous Integration/ Continuous Delivery), etc. Vous avez la possibilité d'héberger vous-même GitLab CE sur vos propres serveurs, dans un conteneur ou chez un fournisseur de services en nuage.Il s'agit d'un service Git autohébergé qui serait facile d'utilisation. Gitea est un fork communautaire du logiciel Gogs. Il s'agit d'une solution légère d'hébergement de code écrite avec Golang et publiée sous la licence MIT. Il fonctionne sur Windows, macOS, Linux, ARM et plus encore, cela sur des architectures comme amd64, i386, ARM, PowerPC et autres.GNU Savannah est un logiciel libre et open source de la Free Software Foundation. Il offre actuellement les services CVS, GNU arch, Subversion, Git, Mercurial, Bazaar, liste de diffusion, hébergement Web, hébergement de fichiers et suivi de bogues. Cependant, l'on estime que ce logiciel n'est pas destiné aux nouveaux utilisateurs. Il faut un peu de temps pour le configurer et en maîtriser tous les aspects.Gitbucket est une plateforme Git basée sur Scala, facile à installer, très extensible et compatible avec l'API GitHub. Elle fournit une interface utilisateur semblable à celle de GitHub et des fonctionnalités telles que l'hébergement de dépôts Git via HTTP/HTTPS et SSH, la visualisation de dépôts, le suivi des bogues, le wiki et les demandes de pull.Le but de ce projet est de créer le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus indolore de mettre en place un service Git autohébergé. Avec Go, cela peut être fait avec une distribution binaire indépendante sur toutes les plateformes que Go supporte, y compris Linux, Mac OS X, Windows et ARM.C'est un clone de GitHub. Vous pouvez installer un système GitHub portable sur Unix/Linux. Vous pouvez créer des utilisateurs et des dépôts sans limitation. C'est un logiciel libre.Tuleap est un système de gestion de projet pour gérer les cycles de vie des applications, les projets de développement et de conception Agile, le modèle en V, la gestion des exigences, la gestion des services informatiques, etc. Tuleap intègre des fonctionnalités de système de forge qui permettent aux équipes de gérer les sources logicielles (en utilisant Subversion, Git ou CVS) ; de partager des documentations techniques ou de projet ; de suivre les bogues ; de consolider les communications avec les clients, les développeurs ou les tiers.Phabricator est une collection d'applications Web qui aident les entreprises à créer de meilleurs logiciels. Il s'agit d'un ensemble d'outils pour le développement de logiciels. Il comprend des applications pour la révision du code, l'hébergement de dépôts, Git, le suivi des bogues, la gestion de projet, et plus encore.Source : Kallithea Que pensez-vous de Kallithea ? L'utilisez-vous ou l'avez-vous déjà testé ? Si oui, qu'en pensez-vous ?Sinon, quelle alternative à Kallithea utilisez-vous ? Quelles sont les raisons qui ont motivé votre choix ?Pensez-vous que le fait que Microsoft détienne GitHub pose un quelconque problème au mouvement de l'open source ?