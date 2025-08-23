GitLab 18.3 étend l'orchestration de l'IA dans le génie logiciel et la renforce grâce à de nouveaux flux, à une intelligence du code en temps réel et à un agent prêt à l'emploi pour les entreprises

GitLab 18.3 étend l'orchestration de l'IA dans le génie logiciel et la renforce grâce à de nouveaux flux, à l'intelligence du code en temps réel et à un agent prêt à l'emploi pour les entreprises

Principales fonctionnalités de la nouvelle version : intégrations et interopérabilité étendues

Serveur MCP - Intégration universelle de l'IA

Prise en charge des agents CLI pour Claude Code, Codex, Amazon Q, Google Gemini et opencode

Prise en charge du chat agentique pour l'EDI Visual Studio

Prise en charge étendue des modèles d'IA

Code intelligent et recherche

Extension des flux d'IA de GitLab

Gouvernance d'entreprise



GitLab est un logiciel libre de forge basé sur git proposant les fonctionnalités de wiki, un système de suivi des bugs, lintégration continue et la livraison continue. Développé par GitLab Inc et créé par Dmitriy Zaporozhets et par Valery Sizov, le logiciel est utilisé par plusieurs grandes entreprises informatiques, dont IBM, Sony, la NASA, Alibaba, Oracle, OReilly Media, le CERN, et plus encore.Alors que le débat sur la possibilité pour l'IA de remplacer les développeurs se poursuit, GitLab a adopté une approche différente. L'entreprise s'attache à aider les équipes d'ingénieurs à travailler efficacement avec l'IA, en considérant les agents comme des partenaires plutôt que comme des outils distincts. En intégrant l'IA au cur des processus de développement, GitLab vise à simplifier l'orchestration des workflows complexes et à améliorer la productivité de toutes les équipes.GitLab offre une extensibilité IA complète grâce à ses propres agents GitLab et à un riche écosystème d'agents tiers, tous disposant d'un accès complet au contexte et aux données du projet. Cette approche préserve les workflows et la gouvernance natifs de GitLab tout en offrant la flexibilité de choisir les outils préférés grâce à une orchestration hautement intégrée entre ces agents et la plateforme centrale de GitLab. Les équipes bénéficient de fonctionnalités IA améliorées tout en conservant les avantages clés en matière d'intégration, de supervision et d'expérience utilisateur.La version 18.3 introduit plusieurs mises à jour majeures.Le serveur MCP (Model Context Protocol) de GitLab permet aux systèmes d'IA de s'intégrer directement et en toute sécurité aux projets GitLab et aux processus de développement. Cette interface standardisée élimine les frais généraux liés à l'intégration personnalisée et permet aux outils d'IA, y compris Cursor, de fonctionner intelligemment et de manière native dans l'environnement GitLab.« L'intégration directe des workflows GitLab dans Cursor est une étape cruciale pour réduire les frictions pour les développeurs. En minimisant les changements de contexte, les équipes peuvent vérifier l'état des tickets, examiner les demandes de fusion et surveiller les résultats du pipeline sans jamais quitter leur environnement de codage. Cette intégration est tout à fait naturelle pour nos clients communs, et nous nous réjouissons de notre partenariat à long terme avec GitLab afin de continuer à améliorer la productivité des développeurs », déclare Ricky Doar, vice-président de l'ingénierie sur le terrain chez Cursor.« Le serveur MCP et l'agent CLI de GitLab offrent à Amazon Q de nouvelles possibilités puissantes d'intégration dans les workflows de développement. Amazon Q Developer peut désormais se connecter directement via l'interface MCP distante de GitLab, tandis que les équipes peuvent déléguer des tâches de développement en mentionnant simplement Amazon Q CLI dans les tickets et les demandes de fusion. Les solides capacités de sécurité et de gouvernance intégrées à ces intégrations donnent aux entreprises la confiance nécessaire pour exploiter les outils de codage IA tout en préservant leurs normes de développement. Notre partenariat avec GitLab démontre l'engagement continu d'AWS à élargir notre écosystème d'IA et à rendre les outils de développement intelligents accessibles partout où les développeurs travaillent », déclare Deepak Singh, vice-président des agents et expériences développeurs chez AWS.Les développeurs peuvent désormais bénéficier d'une prise en charge plus large des agents d'interface de ligne de commande (CLI) tels que Claude Code, Codex, Amazon Q, Google Gemini et opencode avec la fonctionnalité Bring Your Own Key.La version 18.3 introduit des intégrations qui permettent aux équipes de déléguer les tâches de développement courantes en mentionnant directement leurs agents dans les tickets ou les demandes de fusion. Lorsque les développeurs mentionnent ces assistants IA, ceux-ci lisent automatiquement le contexte environnant et le code du dépôt, puis répondent au commentaire de l'utilisateur avec des modifications de code prêtes à être révisées ou des commentaires en ligne.Ces intégrations nécessitent que le développeur fournisse sa propre clé API pour les fournisseurs d'IA respectifs et qu'il conserve toutes les interactions de manière native dans l'interface GitLab tout en conservant les autorisations et les pistes d'audit appropriées.« L'intégration directe de Claude Code dans GitLab permet à l'assistance IA d'être présente là où des millions de développeurs collaborent et livrent quotidiennement du code. La possibilité de mentionner directement Claude dans les tickets et les demandes de fusion élimine les frictions tout en maintenant la qualité grâce à la supervision humaine et aux processus de révision. Cette mise à jour étend les capacités de Claude Code à davantage d'espaces de travail des équipes, intégrant ainsi naturellement l'IA dans leur workflow de développement », témoigne Cat Wu, responsable produit Claude Code, Anthropic.« Grâce à la nouvelle intégration d'agent de GitLab dans la version 18.3, vous pouvez utiliser opencode dans vos workflows existants. Vous pouvez @mentionner opencode dans un ticket ou une demande de fusion, et votre agent s'exécutera directement dans votre pipeline CI. Cette possibilité de configurer et d'exécuter opencode comme vous le souhaitez est le type d'intégration que la communauté open source apprécie particulièrement », déclare Jay V., PDG d'opencode.Avec la version 18.3, les développeurs n'ont plus besoin de passer d'un outil à l'autre pour accéder à l'ensemble des données du cycle de vie de développement de GitLab. Les intégrations améliorées de GitLab apportent toute la puissance de GitLab Duo à l'interface utilisateur GitLab ainsi qu'aux IDE, étendant la prise en charge de JetBrains et VS Code pour inclure désormais Visual Studio. Cela permet aux développeurs de rester concentrés tout en accédant à un contexte de projet riche, à l'historique des déploiements et aux données de collaboration de l'équipe directement dans leur environnement préféré.GitLab Duo Self-Hosted prend désormais en charge des modèles d'IA supplémentaires, offrant ainsi aux équipes une plus grande flexibilité dans leurs workflows de développement assistés par l'IA. Les développeurs peuvent désormais déployer des modèles OpenAI GPT open source (paramètres 20B et 120B) via vLLM sur le matériel de leur centre de données, ou via des services cloud tels qu'Azure OpenAI et AWS Bedrock dans leur cloud privé. De plus, Claude 4 d'Anthropic est disponible sur AWS Bedrock.Les solutions ponctuelles basées sur l'IA fonctionnent généralement avec une visibilité limitée sur des extraits de code isolés, mais le Knowledge Graph de GitLab fournit aux agents un contexte de l'environnement afin de leur permettre de fournir des réponses plus rapides et plus intelligentes.Avec la version 18.3, le Knowledge Graph de GitLab offre désormais un indexage du code en temps réel pour accélérer les recherches de code et fournir des résultats plus précis et contextuels qui aident les développeurs à identifier rapidement les informations pertinentes. En comprenant les relations entre les fichiers, les dépendances et les modèles de développement dans l'ensemble de la base de code, le agents GitLab sont conçus pour fournir des informations qui prendraient des heures à découvrir à des développeurs humains.GitLab Flows coordonne plusieurs agents IA à l'aide d'instructions prédéfinies afin de gérer de manière autonome les tâches fastidieuses et chronophages, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer sur les tâches les plus importantes.S'appuyant sur le flux de développement logiciel introduit dans la version 18.2, GitLab 18.3 ajoute deux nouveaux flux.Lepermet la génération automatique de code, de la conception à la finalisation, en quelques minutes. Ce flux convertit automatiquement les issues en demandes de fusion exploitables (MR) en coordonnant les agents pour analyser les exigences, préparer des plans de mise en uvre complets et générer un code prêt pour la production et pouvant être révisé. Il aide ainsi les développeurs à transformer ses idées en implémentations révisables en quelques minutes, et non en plusieurs heures.Lerationalise les workflows de migration en demandant à des agents d'analyser les configurations CI/CD existantes et de les convertir intelligemment au format GitLab CI avec une compatibilité totale des pipelines. Cela permet d'éliminer les efforts manuels et les erreurs potentielles liés à la réécriture des configurations CI à partir de zéro, ce qui permet aux équipes de migrer l'ensemble des pipelines de déploiement en toute confiance. La version 18.3 inclut la prise en charge des migrations Jenkins.Ces ajouts soulignent la stratégie plus large de GitLab visant à intégrer l'IA tout au long du cycle de vie du développement, offrant aux équipes d'ingénieurs des moyens plus rationalisés pour planifier, créer et déployer des logiciels.La transparence est un autre point fort de cette version. La transparence de l'IA et le contrôle organisationnel sont des défis majeurs qui peuvent empêcher les équipes d'adopter pleinement les outils de développement basés sur l'IA. 85 % des cadres dirigeants s'accordent à dire que l'IA agentielle créera des défis sans précédent en matière de sécurité.Les nouvelles fonctionnalités de la version 18.3 permettent de répondre aux préoccupations liées à la gouvernance des données, aux exigences de conformité et au besoin de visibilité sur les processus décisionnels de l'IA, afin que les organisations puissent intégrer l'IA dans leurs cadres de sécurité et de politique existants.Grâce à, les utilisateurs bénéficient d'une transparence et d'une meilleure visibilité sur les processus décisionnels des agents IA, ce qui facilite le suivi des activités, l'optimisation des flux de travail et le respect des meilleures pratiques.Par ailleurs,apporte désormais l'intelligence de GitLab Duo aux organisations soumises à des exigences strictes en matière de gouvernance des données en permettant aux équipes de conserver les codes sensibles dans des environnements contrôlés.Pour un déploiement flexible de l'IA, les clients GitLab Duo Self-Hosted peuvent maintenant utiliser des, combinant des modèles d'IA auto-hébergés via leur passerelle IA locale avec les modèles cloud de GitLab via la passerelle IA de GitLab, ce qui leur permet d'accéder à diverses fonctionnalités.Le serveur MCP de GitLab inclut désormais la, ce qui permet des connexions sécurisées aux ressources protégées et aux environnements de développement sensibles. Cette implémentation suit le projet de spécification OAuth pour MCP, gérant les flux d'autorisation, la gestion des jetons et l'enregistrement dynamique des clients.