Les tests de logiciels consistent à vérifier si un logiciel répond aux attentes. Ils peuvent fournir des informations objectives et indépendantes sur la qualité d'un logiciel et le risque de défaillance pour un utilisateur ou un commanditaire. Ils peuvent déterminer l'exactitude d'un logiciel pour des scénarios spécifiques, mais ne peuvent pas déterminer l'exactitude pour tous les scénarios. Ils ne peuvent pas non plus trouver tous les bogues.Des rapports prévoient que d'ici à 2028, les outils basés sur la GenAI seront capables de rédiger 70 % des tests logiciels , réduisant ainsi le besoin de tests manuels, ce qui se traduira par une amélioration de la couverture des tests, de la convivialité des logiciels et de la qualité du code. La GenAI pour l'automatisation des tests devient de plus en plus populaire parmi les entreprises. Il s'agit d'utiliser des algorithmes d'IA pour générer et gérer des scripts de test, ce qui permet des procédures de test plus efficaces et plus adaptables.Une nouvelle étude menée par Leapwork auprès de 401 professionnels de la technologie montre que seulement 16 % des entreprises pensent que leurs pratiques de test actuelles sont efficaces. Il est intéressant de noter que l'IA pourrait aggraver la situation, car bien que 85 % des personnes interrogées aient intégré des applications d'IA dans les piles technologiques au cours de l'année écoulée, la plupart d'entre elles (68 %) ont rencontré des problèmes de performance, de précision et de fiabilité.L'absence de processus de test suffisants a un impact négatif sur la facilité d'utilisation des applications d'IA, qui sont de plus en plus répandues. Pour les cadres supérieurs, qui représentaient la moitié de l'enquête globale, cette perception est encore plus élevée (73 %), contre 62 % pour les ingénieurs logiciels ou les responsables techniques, qui constituaient l'autre moitié de l'échantillon. La nécessité d'effectuer des tests logiciels approfondis est donc plus grande que jamais.Les bogues les plus courants dans les applications d'IA identifiés par les répondants sont les échecs d'intégration (21 %) et les vulnérabilités de sécurité (23 %). Les trois principales difficultés rencontrées lors de l'intégration de l'IA dans leurs logiciels sont la résistance au changement au sein de l'organisation (20 %), l'incohérence des performances et de la fiabilité des applications d'IA (19 %) et la gestion du rythme rapide des avancées et des mises à jour de l'IA (19 %).Il n'est donc pas surprenant que 77 % des organisations considèrent désormais les tests de l'IA comme essentiels, mais il existe des lacunes notables dans les ressources et les pratiques de test. Près d'un quart des organisations (24 %) ne disposent pas d'une équipe ou d'une personne chargée de tester les applications d'IA, et plus d'un quart (26 %) ne disposent pas d'une plateforme de test commerciale. Près d'un tiers (30 %) estime que leurs processus de test actuels ne peuvent pas garantir la fiabilité des applications d'IA.", déclare Robert Salesas, directeur de la technologie chez Leapwork. "Leapwork est une plateforme d'automatisation des tests alimentée par l'IA qui aide les entreprises à fournir une qualité continue dans l'ensemble de leurs activités. Les équipes de test logiciel s'appuient sur Leapwork pour offrir des expériences de meilleure qualité à partir du moment où un client interagit avec l'entreprise par le biais des applications, des API et des données qui l'alimentent. Grâce à un flux de travail visuel intuitif et à des capacités d'IA générative, tous, des ingénieurs aux utilisateurs commerciaux, peuvent créer, maintenir et faire évoluer des tests complexes basés sur des données, plus rapidement et plus efficacement que jamais.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?