Selon l'étude "IDC Asia/Pacific Software Survey 2023", 48 % des entreprises de la région Asie-Pacifique hors Japon (APEJ) considèrent la révision et les tests de code comme l'une des tâches importantes que l'IA pourrait aider le plus efficacement à rationaliser pour les développeurs. L'étude d'IDC montre que les principaux domaines d'utilisation de l'IA/ML pour les tests comprennent la priorisation des tests, la découverte de la cause sous-jacente des échecs des tests, la création de cas de test, l'autoréparation et les procédures de test.La GenAI pour l'automatisation des tests devient de plus en plus populaire parmi les entreprises de la région APEJ. Il s'agit d'utiliser des algorithmes d'IA pour générer et gérer des scripts de test, ce qui permet des procédures de test plus efficaces et plus adaptables.Les prévisions d'IDC soulignent que la nouvelle vague de GenAI a le potentiel de façonner l'avenir des industries et d'entraîner des progrès dans le monde piloté par l'IA. L'IA entraînera un plus grand niveau d'automatisation dans le développement de logiciels, les développeurs et les experts DevOps étant à l'avant-garde de ce nouveau paradigme. Vous trouverez ci-dessous les autres prédictions liées à l'IA pour la région :La GenAI réinventera le refactoring des apps héritées, avec les entreprises utilisant les outils GenAI et les plateformes des fournisseurs de services cloud pour initier et exécuter 50 % des tâches de conversion de code et de développement d'ici à 2027.En essayant de réduire l'ingestion de contenu, d'ici à 2026, plus de 50 % des consommateurs utiliseront l'IA par le biais d'appareils mobiles pour découvrir, évaluer et acheter la plupart des produits et services qu'ils souhaitent.D'ici à 2026, 45 % des équipes DevOps utiliseront des outils DevSecOps exploitant l'IA pour identifier les défis de sécurité dans les applications et les chaînes d'approvisionnement.D'ici à 2026, la maturation des technologies GenAI catalysera une croissance accélérée de la population de développeurs dans le monde et fera en sorte que la population de développeurs de la région Asie/Pacifique augmente deux fois plus vite.La région Asie/Pacifique est en plein essor technologique, avec une IA avancée, des pratiques innovantes et une communauté de développeurs en pleine croissance, ce qui permet aux entreprises de fournir des applications intelligentes, efficaces et sécurisées pour répondre aux besoins du marché à court terme.Les autres tendances auxquelles les dirigeants doivent prêter attention sont les suivantes :d'ici à 2028, 20 % des organisations utiliseront WASM côté serveur dans leur chaîne de livraison d'applications, réalisant des améliorations clés dans la réutilisation du code, la sécurité et le temps de mise sur le marché.D'ici à 2028, le langage naturel deviendra le langage de programmation le plus utilisé, les développeurs l'utilisant pour créer 30 % des nouvelles applications nettes.D'ici à 2027, 50 % des entreprises adopteront une plateforme d'applications composable, orientée vers l'interne, permettant aux développeurs de trouver et de personnaliser la découverte de produits, de services et d'infrastructures liés au développement.D'ici à 2027, 60 % des développeurs d'entreprise utiliseront des GPU et d'autres processeurs spécialisés pour améliorer le développement de l'apprentissage automatique, de l'IA, de l'édition vidéo, de la modélisation 3D, des simulations et des jumeaux numériques.D'ici à 2025, 65% des entreprises utiliseront des mesures intégrées de gestion de la chaîne de valeur au sein des outils de développement et de déploiement pour cartographier les efforts en fonction des résultats commerciaux et favoriser une meilleure coordination de la livraison à travers l'org.IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces prédictions d'IDC, trouvez-vous qu'elles sont crédibles ou pertinentes ?