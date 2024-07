GitLab enregistre une croissance de 33 % des revenus mais reste déficitaire

L'ombre de la rentabilité plane sur le succès de GitLab

GitLab, un fournisseur américain d'outils de développement de logiciels soutenu par Google, envisage une vente suite à l'intérêt d'acquisition manifesté, notamment par Datadog. Avec une valeur de marché d'environ 8 milliards de dollars, GitLab collabore avec des banquiers d'affaires pour explorer cette option. Aucune décision finale n'a été prise. Les actions de GitLab ont augmenté de 11,5 % avant de se stabiliser à une hausse de 7 %. Alphabet, actionnaire de GitLab, n'a pas commenté. GitLab est considéré comme un candidat intéressant pour une acquisition, bien que les investisseurs voient AWS ou Google Cloud comme des acheteurs plus probables.Le secteur technologique connaît une hausse des fusions et acquisitions, poussée par les avancées en intelligence artificielle et informatique en nuage. GitLab, avec plus de 30 millions d'utilisateurs et adopté par plus de la moitié des entreprises du Fortune 100, a été introduit en bourse en 2021. Ses actions ont baissé de 16 % cette année, malgré une croissance annuelle de 33 % de ses revenus. Sid Sijbrandij, PDG de GitLab, qui détient 45,51 % des actions avec droit de vote, a annoncé qu'il suivrait un traitement pour l'ostéosarcome. Datadog, valorisé à 44 milliards de dollars, offre des logiciels pour la collaboration et la productivité dans le secteur technologique.GitLab a annoncé des résultats en hausse pour le premier trimestre fiscal, dépassant les attentes avec un bénéfice de quatre cents par action et des revenus de 169,2 millions de dollars, soit une augmentation de 33 %. Cependant, les actions de la société ont légèrement baissé, les investisseurs étant préoccupés par l'absence de rentabilité. GitLab a enregistré une perte nette de 54,9 millions de dollars, en hausse par rapport à l'année précédente.« GitLab continue de différencier notre plateforme avec des innovations logicielles axées sur l'IA qui rationalisent la façon dont les clients construisent, testent, sécurisent et déploient les logiciels », a déclaré Sid Sijbrandij, PDG et cofondateur de GitLab. « Nos résultats montrent que les clients voient la valeur de notre plateforme DevSecOps de bout en bout, qui leur permet d'exploiter l'IA tout au long du cycle de vie du développement logiciel et d'améliorer la productivité tout en créant un code de meilleure qualité et plus sécurisé. »« Nous continuons d'enregistrer une forte croissance du chiffre d'affaires, les recettes du premier trimestre ayant augmenté de 33 % d'une année sur l'autre », a déclaré Brian Robins, directeur financier de GitLab. « La marge d'exploitation a augmenté de manière significative d'une année sur l'autre et, pour la première fois, nous avons généré un flux de trésorerie positif au premier trimestre. Avec GitLab, les clients consolident leurs dépenses et obtiennent des résultats plus rapidement, ce qui leur permet d'optimiser leurs budgets et d'accroître leur compétitivité. »Le PDG Sid Sijbrandij a souligné la valeur de la plateforme DevSecOps de GitLab et son intégration de l'intelligence artificielle, notamment avec le lancement de Duo Chat. Malgré une croissance notable du nombre de clients, les coûts élevés ont inquiété les investisseurs. GitLab prévoit un bénéfice de 9 à 10 cents par action et des revenus de 176 à 177 millions de dollars pour le deuxième trimestre. La société a également relevé ses prévisions de recettes annuelles à 733-737 millions de dollars. Toutefois, les frais généraux et administratifs croissants ont mis la direction sous pression pour améliorer la rentabilité.L’annonce que GitLab, soutenu par Google, envisage une vente suite à l'intérêt manifesté, notamment par Datadog, soulève plusieurs points de réflexion intéressants. D'une part, GitLab montre une forte croissance avec des revenus en hausse de 33 % et des bénéfices dépassant les attentes pour le premier trimestre fiscal. Cependant, malgré ces résultats positifs, la réaction mitigée des investisseurs reflète des préoccupations concernant la rentabilité à long terme de l’entreprise. La perte nette de 54,9 millions de dollars et l'augmentation des coûts généraux sont des facteurs qui pèsent lourdement sur les perspectives financières de GitLab.La considération d'une vente à ce stade pourrait être perçue comme une tentative de capitaliser sur l'intérêt du marché avant que les défis financiers ne deviennent plus pressants. L’implication d’Alphabet et l’intérêt de Datadog montrent que GitLab est perçu comme une entité précieuse, en particulier dans un contexte où l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage sont en plein essor.Cependant, la possible vente soulève aussi des questions sur la direction stratégique de GitLab. Avec plus de 30 millions d'utilisateurs et une adoption par des entreprises majeures, GitLab a un potentiel considérable. L'introduction de fonctionnalités innovantes comme Duo Chat démontre la capacité de l'entreprise à intégrer des technologies de pointe dans ses offres. Pourtant, les défis de rentabilité et l'augmentation des coûts mettent en lumière la nécessité d'une gestion plus rigoureuse et d'une stratégie claire pour assurer une croissance durable.En conclusion, la décision de GitLab d'explorer une vente pourrait être une réponse stratégique aux pressions financières croissantes et une opportunité de s'associer avec un acteur capable de soutenir sa croissance à long terme. Cependant, cette démarche doit être soigneusement évaluée pour garantir qu'elle bénéficie à long terme à la société, à ses employés et à ses utilisateurs. Les investisseurs et les parties prenantes devront suivre de près l’évolution de cette situation pour comprendre les implications potentielles sur la valeur et la direction de GitLab.Source : Gitlab Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats financiers de GitLab ? Y a-t-il des raisons de s'inquiéter pour l'avenir de l'entreprise ?