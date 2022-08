Pour mieux comprendre les réponses à ces questions, Kobiton a interrogé 150 testeurs travaillant dans des entreprises d'au moins 50 employés dans différents secteurs.Il s'avère que les testeurs de logiciels s'appuient plus que jamais sur l'automatisation, poussés par le désir de réduire les coûts des tests et d'améliorer la qualité des logiciels et l'expérience des utilisateurs.Pour situer le contexte, il existe deux types de tests de logiciels : les tests manuels et les tests automatisés. Le test manuel est encore courant, mais il n'est pas idéal pour les tests répétitifs, ce qui conduit de nombreux testeurs à choisir l'automatisation, qui peut accélérer le développement et les performances des applications.D'ailleurs, 40 % des testeurs ayant répondu à l'étude de Kobiton ont déclaré que leur principale motivation pour utiliser l'automatisation était d'améliorer l'expérience utilisateur.", a déclaré Kevin Lee, PDG de Kobiton. "."Les responsables des tests donnent la priorité aux nouvelles recrues ayant une expérience de l'automatisation, également. L'étude de Kobiton a révélé que l'expérience de l'automatisation est l'une des trois compétences qui intéressent le plus les responsables.Et comment l'automatisation est-elle utilisée ? Une pluralité (34%) des répondants à l'enquête de Kobiton ont dit qu'ils utilisent l'automatisation pour un mélange égal de tests de régression et de nouvelles fonctionnalités.Et cela les a rendus plus efficaces. Près de la moitié (47%) des répondants à l'enquête ont déclaré qu'il faut 3-5 jours pour les tests manuels avant une sortie, alors que les tests automatisés peuvent être effectués en 3-6 heures.", a déclaré M. Lee.Source : Kobiton Que pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?