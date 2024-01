Pourquoi PostHog modifie la façon dont elle gère sa communauté

Présentation du forum communautaire PostHog

Que se passera-t-il ensuite ?

PostHog est un fournisseur de plateforme d'analyse de produits conçue pour fournir des informations sur le comportement des utilisateurs et les interactions avec les produits numériques. Elle offre une gamme de fonctionnalités prêtes à l'emploi visant à aider les équipes à mieux comprendre comment les utilisateurs s'engagent avec leurs sites Web ou leurs applications, et fonctionne de manière native avec la relecture de sessions, les indicateurs de fonctionnalités, les tests A/B et les enquêtes.L'un des avantages de l'open source est que PostHog a développé une communauté dynamique autour du projet. Depuis le lancement, le code de plus de 500 contributeurs a été accepté et des échanges d'idées ont eu lieu avec des milliers d'utilisateurs dans le groupe Slack public.Aujourd'hui, cependant, PostHog ferme ce groupe Slack en faveur de la création d'une meilleure communauté PostHog, plus évolutive et plus utile, sur son site.PostHog a connu une croissance incroyablement rapide au cours des quatre dernières années, et pendant tout ce temps, le groupe Slack public a été le centre de la communauté. C'est l'endroit où PostHog discute avec les utilisateurs, écoute les demandes de fonctionnalités, répond aux questions et sollicite des commentaires.Cependant, avec plus de 5 000 membres dans la communauté, il est devenu clair que PostHog a dépassé Slack en tant que plateforme. Les messages disparaissent rapidement de l'historique des chats, ils sont déconnectés du flux d'assistance principal et les solutions utiles ne peuvent pas être recherchées sur le site ou via Google.Pour y remédier, plusieurs solutions ont été envisagées, notamment l'adhésion à un plan payant (plus de 7,25 $ par utilisateur et par mois) et la création d'un robot d'intelligence artificielle, mais au début de l'année, l'équipe s'est rendu compte qu'une nouvelle approche s'imposait.Il a donc été décidé de construire quelque chose de mieux.Plutôt que d'utiliser une plateforme de forum standard, comme vBulletin ou phpBB, PostHog a décidé de créer son propre forum en utilisant Strapi comme système de gestion de contenu (headless CMS). Le forum est déjà en ligne depuis plusieurs mois, le temps de régler les problèmes, et compte plus de 1 500 membres actifs.Le nouveau forum offre un espace dédié où vous pouvez poser des questions à l'équipe de PostHog et à l'ensemble de la communauté. Tout le monde peut y répondre, et les réponses peuvent être sélectionnées comme solution préférée pour guider les autres utilisateurs à l'avenir. Tout ce contenu est connecté au flux d'assistance principal de PostHog, vit en permanence sur son site web et est visible par les moteurs de recherche, ce qui est suffisant en soi pour faire des forums un meilleur endroit pour rechercher de l'aide auprès de la communauté.Le forum est également intégré à d'autres parties du site. Vous pouvez, par exemple, poser des questions lorsque vous parcourez la documentation de PostHog, et celles-ci seront automatiquement regroupées dans des catégories triables. C'est particulièrement utile si vous suivez un guide et que quelque chose n'est pas assez clair pour vous - posez simplement une question et l'équipe du site y jettera un coup d'œil.Les profils constituent également une partie importante du forum ; c'est un endroit où vous pouvez ajouter des informations, suivre les discussions dans lesquelles vous êtes impliqué et afficher les accomplissements obtenus au sein de la communauté. En fait, PostHog offre à tous ceux qui rejoignent la communauté PostHog depuis le Slack public une réalisation unique en guise de remerciement pour leur soutien !Vous pouvez même ouvrir votre profil pour qu'il fonctionne comme un Ask Me Anything (AMA).Une option pour le Slack public aurait été de le laisser fonctionner en parallèle avec les forums, mais cela aurait laissé les utilisateurs de Slack dans l'incertitude. Au lieu de cela, l'équipe de PostHog fermera le Slack en faveur du forum communautaire de PostHog. Actuellement, vous devez créer un compte pour vous inscrire à la communauté, mais bientôt cela sera fusionné avec votre compte PostHog normal.Le 12 janvier, tous les canaux du Slack public de PostHog seront archivés, de sorte qu'aucune nouvelle discussion ou réponse ne pourra être postée. Cela vous donnera l'occasion de déplacer les conversations en cours vers un nouvel emplacement, comme la communauté PostHog, sans rien perdre.Une semaine plus tard, le 22 janvier, l'équipe fermera définitivement le groupe Slack et supprimera tout le contenu existant.Important : les canaux Slack privés pour les utilisateurs payants continueront à fonctionner normalement via Slack Connect, et PostHog continuera à gérer la majorité du support client via l'aide in-app. Évidemment, les dépôts GitHub continueront également à fonctionner normalement et vous pourrez y ajouter des commentaires ou des soumissions.Merci à tous ceux qui ont participé au groupe Slack au cours des quatre dernières années. Votre soutien et vos commentaires ont énormément aidé, et l'équipe a beaucoup apprécié de parler avec vous. PostHog espère vivement que vous rejoindrez bientôt la nouvelle communauté !Quel est votre avis sur le sujet ?