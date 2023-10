X est officiellement retiré de Slack

Slack n'est pas le seul à exclure X

Couper les ponts avec la plateforme de Musk devient de plus en plus courant

L'application au sein de Slack n'a pas été fonctionnelle depuis les changements, de sorte que la plateforme a décidé cette semaine de la supprimer d'un petit ensemble d'espaces de travail de clients qui l'avaient encore installée.Slack est le dernier en date à rejoindre une longue liste de services et de plateformes qui ont rompu leurs liens avec le site de médias sociaux à cause de ces changements, qui ont probablement été introduits à la suite du plan du PDG de X, Elon Musk, visant à récupérer une partie des coûts décroissants du site. Les changements ont toutefois conduit des développeurs à signaler que la nouvelle offre "gratuite" était inutilisable.Alors que les messages de X continueront à être diffusés dans Slack, si vos paramètres le permettent, l'application Twitter de la plateforme ne sera plus disponible en raison des "limitations de l'API en amont". Sur la page de retrait de la fonctionnalité, le statut de X est défini comme "retiré".Selon Slack, la fonctionnalité d'intégration a été trop affectée. Rod Garcia, vice-président de l'ingénierie logicielle de Slack, a expliqué que "".Slack rejoint ainsi Sprout Social, qui a modifié le mois de septembre dernier plusieurs fonctionnalités en raison d'un manque de prise en charge des points d'extrémité de l'API, ainsi que des milliers de développeurs qui ne veulent pas payer pour avoir accès à la plateforme de développement X/Twitter.Au début de l'année, X/Twitter a coupé l'accès à l'API de la majorité des développeurs afin d'offrir un accès payant à différents niveaux et versions. La version la moins chère commence à 42 000 dollars par mois pour un accès à 50 millions de tweets, tandis que les formules plus onéreuses peuvent atteindre 125 000 et 210 000 dollars par mois pour 100 millions et 200 millions de tweets respectivement.Lorsqu'on lui a demandé un commentaire, l'e-mail de presse de X/Twitter a répondu automatiquement par un classique "Occupé pour l'instant, veuillez revenir plus tard", ce qui est au moins un petit pas en avant par rapport à l'emoji caca.La réduction de l'offre d'API gratuite n'est qu'une des façons dont X a empiré sous Musk.La décision de Slack n'est pas totalement inattendue, car il semble que l'entreprise coupe rapidement les liens avec la plateforme. La semaine dernière, elle a annoncé qu'elle retirait le compte SlackStatus sur X/Twitter, où elle partageait auparavant des mises à jour sur les problèmes et les pannes de la plateforme.Kevin Albers, vice-président de l'expérience client chez Slack, a expliqué que "".Bien que l'on ne sache pas si d'autres changements d'API ou d'accès pour les développeurs se profilent à l'horizon, ce qui est clair, c'est que la course folle de X/Twitter sous Musk n'est pas prête de s'arrêter de sitôt.Quel est votre avis sur le sujet ?