Cependant, 59 % d'entre eux déclarent qu'un déploiement trop complexe dans des environnements multi-clouds est le principal problème de développement et de déploiement d'applications que leur équipe d'ingénieurs doit résoudre.Les trois principaux paramètres utilisés pour mesurer la qualité du déploiement des logiciels sont la satisfaction des clients, la réponse à la concurrence, les résultats financiers et le retour aux parties prenantes.Plus de la moitié des personnes interrogées ont choisi d'utiliser le déploiement continu en raison de sa capacité à faire évoluer efficacement les personnes, les technologies et les processus, à réduire les coûts de personnel grâce au temps gagné sur les tâches manuelles, à rationaliser les flux de travail complexes et à maintenir les applications constamment mises à jour pour accroître la satisfaction des clients.En ce qui concerne les déploiements en entreprise, 82 % des responsables informatiques déclarent que la fiabilité des déploiements est leur principale priorité en matière de développement et de déploiement d'applications. Seuls 9 % d'entre eux déclarent que la mise en œuvre plus rapide que leurs concurrents est une priorité absolue. Le multi-cloud est également devenu la norme : 54 % utilisent plusieurs clouds publics et un cloud privé, tandis que 23 % utilisent plusieurs clouds privés et un public.Si l'on examine les difficultés rencontrées par les développeurs, on constate que l'équipe moyenne travaille avec plus de 20 environnements de déploiement, GitHub et GitLab étant les moyens les plus courants par lesquels les équipes déclenchent leurs déploiements. Le problème le plus souvent signalé est le nombre excessif d'étapes manuelles.Environ la moitié des personnes interrogées citent également un manque de cohérence et l'impossibilité de déployer facilement de nouvelles versions de logiciels à côté des anciennes. Les processus et flux de travail médiocres sont la principale cause de ces défis, suivis de près par le talent des développeurs et la pile technologique de l'organisation.", déclare Jim Douglas, PDG d'Armory.Source : Armory Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?