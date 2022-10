Les raisons pour lesquelles ils envisagent d'ajouter des fournisseurs de cloud supplémentaires sont les suivantes : les coûts deviennent plus élevés ou plus complexes (40 %), les pannes des fournisseurs de services (26 %) et les fournisseurs de cloud deviennent des concurrents (21 %).Le rapport fait également état d'une bataille entre les plateformes de cloud computing qui s'efforcent de séduire et de gagner le cœur des développeurs. Ce marché exige la facilité d'utilisation, la simplicité et la programmabilité des plateformes où ils déploient leurs applications. Ils veulent également une haute disponibilité et un bon support. L'assistance aux développeurs est donc un facteur déterminant dans la capacité d'un fournisseur de cloud à répondre aux besoins de ces équipes.La sécurité figure également en bonne place sur la liste des souhaits de DevOps : 73 % des répondants considèrent les capacités de sécurité comme très importantes ou critiques, et la gestion granulaire des identités les suit de près avec 67 %.Par ailleurs, les entreprises recherchent de plus en plus une plateforme cloud globale dotée de capacités d'informatique en périphérie sophistiquées. Les fournisseurs dotés de ces capacités devront contrôler un vaste réseau mondial pour fournir ces services de manière rentable et un ensemble de services d'application à valeur ajoutée pour permettre aux développeurs de déployer leurs applications aussi près que possible des utilisateurs.", déclare Mike Rothman, directeur général de Techstrong Research. "."Source : Techstrong Research Trouvez-vous cette étude pertinente ?Que pensez-vous des fournisseurs des fournisseurs de cloud uniques ?Prévoyez-vous aussi d'utiliser plusieurs fournisseurs de cloud ? pour quelles raisons ?