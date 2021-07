Un rapport de Puppet, société spécialisée dans l'automatisation des infrastructures, montre que ce n'est pas la technologie mais plutôt les blocages culturels qui restent le principal obstacle à l'atteinte de la maturité DevOps.Les obstacles culturels les plus courants à mi-parcours comprennent une culture qui décourage le risque (21 %), des responsabilités mal définies (20 %), la dé-priorisation de l'optimisation des flux rapides (18 %) et des boucles de rétroaction insuffisantes (17 %).La structure organisationnelle et la dynamique d'équipe ont également leur importance. Le rapport révèle que 91 % des équipes très évoluées déclarent comprendre clairement leurs responsabilités vis-à-vis des autres équipes, contre seulement 32 % des équipes peu évoluées. Moins de deux pour cent des organisations très évoluées font état d'une résistance au DevOps de la part des dirigeants, contre 13 pour cent des entreprises peu évoluées.Nigel Kersten, Field CTO chez Puppet, déclare :Parmi les autres résultats, 65 % des entreprises à évolution moyenne déclarent utiliser le cloud, mais seulement 20 % l'utilisent à son plein potentiel. Les équipes à forte évolution utilisent mieux le cloud, 57 % d'entre elles satisfaisant aux cinq paramètres de capacité du cloud du NIST, contre seulement 5 % des répondants à faible évolution.L'automatisation et le DevOps ne vont pas nécessairement de pair non plus, 90 % des équipes hautement évoluées ont automatisé leurs tâches les plus répétitives, contre seulement 67 % des équipes de niveau intermédiaire et 25 % des équipes peu évoluées.Parmi les organisations très évoluées, 51 % intègrent la sécurité dans leurs exigences, 61 % dans la conception, 53 % dans la construction et 52 % dans les tests. Cela contraste avec les organisations de niveau intermédiaire dans lesquelles la sécurité n'est impliquée que lorsqu'il y a un audit programmé de la production ou un problème signalé en production.Source : Puppet Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Votre entreprise utilise-t-elle la technologie DevOps ?