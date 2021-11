Introduction d'un index clairsemé

sparse-checkout

--filter



Les triangles représentent des arbres et les boîtes des blobs. À gauche : une représentation du contenu d'un index non clairsemé. À droite : un index clairsemé.



sparse-enabled

sparse-checkout

Une nouvelle stratégie de fusion par défaut

ort

ort

Accessibilité, SSH et fautes de frappe

.bitmap

help.autoCorrect

git psuh

never

immediate

prompt

Selon l'équipe Git,, particulièrement conçu pour les monorepos étendus, est un bon moyen pour extraire et éditer seulement une partie du dépôt. Les répertoires individuels peuvent être modifiés au lieu de l'ensemble du contenu. Le clonage partiel d'un référentiel via une spécification de filtre définie avec le paramètrene reprend également qu'une partie de l'original. Elle a ajouté que jusqu'à présent, dans les deux cas, le sous-ensemble respectif était encore fortement lié à l'ensemble du référentiel, puisque l'index se réfère à l'ensemble de sa portée.Git 2.34 introduit maintenant un indexqui contient seulement les parties du dépôt partiel qui appartiennent àou qui sont à la limite entre celui-ci et le dépôt complet. Cela élimine l'ancienne surcharge de l'index complet qui devait suivre chaque changement dans l'ensemble du référentiel, même s'il n'avait pas de connexion directe avec le clone partiel ou l'extraction éparse. Pour rappel, dans les systèmes de contrôle de version, un monorepo est une stratégie de développement logiciel où le code de nombreux projets est stocké dans le même référentiel.La deuxième innovation majeure était déjà annoncée dans la version 2.33 , sortie en août : à partir de la version actuelle, Git utilise par défaut la stratégieau lieu de récursive lors de la fusion. Le nom de la nouvelle stratégie est un acronyme pour, le jumeau apparent de la stratégie récursive. L'implémentation complètement réécrite de la stratégie de fusion repose sur les mêmes concepts de base que la récursive, mais est censée éviter de nombreux problèmes de performance de l'approche récursive tout en améliorant la correction.Contrairement à la récursive,ne travaille pas sur l'index. La communauté a probablement corrigé certains bogues connus de l'ancienne stratégie lors de la réécriture. En outre, l'ancienne approche ne pouvait être étendue et optimisée que de manière fastidieuse en raison de son histoire. À l'origine, elle était basée sur un script Python qui utilisait les commandes de plomberie de Git. Selon un billet de blogue sur Git 2.34, la nouvelle approche montre sa force surtout lorsque la fusion est associée à de nombreux changements de nom. L'article parle d'un gain de performance allant jusqu'à un facteur 500.Selon l'équipe, dans des cas extrêmes avec une série de fusions similaires, par exemple dans le cas d'un rebase, le gain de performance peut probablement même dépasser un facteur 9000. En dehors des scénarios extrêmes, tous les développeurs devraient bénéficier d'une amélioration modérée des performances et, surtout, d'une diminution des erreurs lors des fusions en modifiant la stratégie standard.Une autre nouveauté concerne les bitmaps d'accessibilité, dans lesquels Git enregistre la manière dont les différents objets de chaque commit sont accessibles. Jusqu'à présent, les fichiersétaient limités à des packfiles individuels, car ils étaient liés à la disposition des objets dans un packfile. L'équipe a annoncé que Git 2.34 introduit un nouveau format bitmap qui apporte un index multi-pack (MIDX) pour le travail avec plusieurs packfiles. Il convient également de mentionner que les développeurs peuvent désormais utiliser des clés SSH au lieu des signatures PGP pour signer.Enfin, il y a une nouvelle option pour, qui détermine la manière dont la gestion des versions traite les erreurs de frappe comme. En plus des variantes précédentespour aucune correction et un nombre de secondes oupour corriger automatiquement, Git 2.34 connaît depuis peu l'optionqui demande de manière interactive si Git doit réexécuter une commande qui a échoué avec la correction proposée.Source : Git 2.34 Que pensez-vous des nouveautés de Git 2.34 ?