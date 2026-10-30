« Mon rôle consiste à copier les spécifications des logiciels et à les fournir à Claude », selon un développeur logiciel du futur qui ramène sur la table le débat sur l'impact de l'IA dans la filière

Une réaction qui dresse le tableau dun futur dans lequel le rôle des développeurs consistera essentiellement à contrôler les productions de lintelligence artificielle
« Mon rôle consiste à copier les spécifications des logiciels mises à ma disposition et à les fournir à Claude », indique-t-il dans le cadre dun entretien. Et avec sa réaction vient la question de savoir pour quelle raison des professionnels extérieurs à linformatique ne pourrait poser la même action avec succès. En 2026, la réponse évidente à cette dernière est donnée dans lextrait : un développeur informatique est mieux outillé pour interagir avec une intelligence artificielle dans le cadre de la mise au point de logiciels.
Gartner a annoncé en 2021 qu'environ 80 % des technologies pourraient être créées par des professionnels extérieurs à l'informatique. La prédiction devait se réaliser dès 2024 selon les estimations, mais les données à disposition montrent que la disponibilité de lintelligence artificielle et sa montée en puissance ne mènent pas à une mise en touche systématique des développeurs informatiques.
L'IA n'élimine pas le besoin de développeurs, mais elle modifie radicalement leurs tâches quotidiennes et cela ne se fait pas sans soulever de multiples controverses
Ce quil faut souligner est que les agents dintelligence artificielle ont fait montre de fragilité face aux contraintes réelles du développement de logiciels. Une publication intitulée « détérioration de performances sous contraintes » montre que si les agents IA excellent dans la complétion de code isolé, leurs performances s'effondrent dès qu'il s'agit de bâtir un logiciel backend fonctionnel, sécurisé, maintenable et prêt pour la production.
Une menace pèse sur les profils juniors en raison de la disponibilité et de la montée en puissance de lintelligence artificielle. Certains rapports font état dune forte baisse des embauches de jeunes diplômés par les géants de la filière technologique (-50 % en trois ans). L'automatisation des tâches de base assèche les postes d'entrée, créant une barrière à l'embauche pour les débutants.
En écho aux discours alarmistes (comme certains rapports évoquant une apocalypse de l'emploi), certaines études, notamment d'acteurs comme Google, prouvent que l'intelligence artificielle reste plus un outil pour les humains quun concurrent. En gros, lhumain reste présent mais cela vient avec son lot de controverses.
Les développeurs ne saccordent par exemple pas sur la question de savoir si la disponibilité de lintelligence artificielle crée une génération de développeurs illétrés. L'utilisation massive des IA dès l'apprentissage est pointée di doigt comme une raison pour laquelle les étudiants de développer une pensée critique et de ressentir la « satisfaction de résoudre des problèmes par eux-mêmes. » Le risque soulevé est l'émergence de développeurs dépendants, capables de poser des questions à lintelligence artificielle mais incapables de comprendre, de critiquer ou de corriger la réponse lorsque celle-ci se trompe.
Lintelligence artificielle soulève de plus une crise de confiance dans la filière du développement de logiciels. En effet, alors que les outils promettaient un gain de temps, une défiance s'installe. Les développeurs se transforment en une armée de vérificateurs des productions de lintelligence artificeille, passant plus de temps à traquer les hallucinations et les bogues subtils de l'IA qu'à coder eux-mêmes. Cest sans compter sur le fait que près de 85 % des développeurs s'inquiètent également des failles de sécurité introduites par lintelligence artificielle.
Si l'intelligence artificielle fait faire des bonds de productivité aux développeurs seniors (qui ont le recul nécessaire pour valider le code), elle pénalise les juniors. La controverse réside dans un paradoxe à long terme : si les entreprises n'embauchent plus de juniors parce que l'IA fait leur travail de base, comment former les futurs experts seniors dont l'industrie aura désespérément besoin pour superviser ces mêmes IA ?
Et vous ?
Comment entrevoyez-vous la filière du déceloppement de logiciels dans 5 à 10 années en raison de la disponibilité de lintelligence artificielle ?
Quelles sont les compétences que vous estimez être incontournable dans un écosystème dans lequel ces intelligences artificielles sont appelées en simposer de diverses manières parmi lesquelles les choix des dirigeants dentreprise ?
Quels conseils donneriez-vous aux étudiants actuels dans les filières de développement de logiciels ?
Voir aussi :
L'IA peut-elle remplacer des développeurs professionnels ? Gemini CLI de Google et Replit ont commis des erreurs qui ont entraîné la suppression des données, inventant des répertoires, falsifiant des tests
L'IA n'est pas prête à remplacer les développeurs humains pour le débogage, selon des chercheurs de Microsoft. Elle ne peut pas déboguer les logiciels de manière fiable même si elle a accès à des outils
Les assistants d'IA de codage font-ils vraiment gagner du temps aux développeurs ? Une étude suggère que ces outils n'augmentent pas la vitesse de codage, mais augmentent significativement le taux de bogues
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