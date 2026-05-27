La forge logicielle GitLab 19 est disponible, intégrant des instructions de révision de groupe, Secrets Manager pour les pipelines CI/CD et des améliorations pour la plateforme d'automatisation Duo Developer

Principales fonctionnalités

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GitLab est un logiciel libre de forge basé sur git proposant les fonctionnalités de wiki, un système de suivi des bugs, lintégration continue et la livraison continue (CI/CD). Développé par GitLab Inc et créé par Dmitriy Zaporozhets et par Valery Sizov, le logiciel est utilisé par plusieurs grandes entreprises informatiques,dont IBM, Sony, la NASA, Alibaba, Oracle, OReilly Media, le CERN, et plus encore. GitLab peut être intégré à des produits destinés aux développeurs, tels que AWS ou Google Cloud, et peut être contrôlé à distance via une API. Il est disponible en édition communautaire et en édition commerciale.GitLab 19 est désormais disponible et apporte plusieurs améliorations en matière de flux de travail et de sécurité pour les équipes. Cette mise à jour permet de définir des instructions de révision personnalisées au niveau des groupes et des sous-groupes, qui peuvent désormais être partagées entre les projets. Cet ajout rationalise les workflows de révision de code et minimise les doublons de configuration, au bénéfice des utilisateurs de Code Review Flow et de GitLab Duo Code Review.Au niveau de la gestion de projet, les équipes peuvent désormais définir des types d'éléments de travail personnalisés au-delà des tickets ou tâches standard. Les projets peuvent ajouter ou renommer des types d'éléments tels que « user story », « bug » ou « maintenance ». Ces types prennent en charge les champs personnalisés, les cycles de vie de statut et les icônes uniques, et peuvent être configurés par projet pour un suivi sur mesure du workflow.S'appuyant sur la sécurité de la plateforme, GitLab Secrets Manager entre en bêta ouverte pour les utilisateurs Premium et Ultimate sur GitLab.com et les installations autogérées. Grâce à cette fonctionnalité, les propriétaires de projets et de groupes peuvent stocker, récupérer et référencer en toute sécurité les secrets d'intégration continue et de déploiement continu (CI/CD). Les secrets sont limités à un projet ou un groupe et ne sont accessibles que par des tâches de pipeline spécifiées.À la suite de ces changements fondamentaux, GitLab Duo Developer accroît la flexibilité de l'automatisation en acceptant plusieurs méthodes de déclenchement. Les développeurs peuvent l'assigner à des tickets, l'invoquer pour générer des demandes de fusion ou le mentionner (@mention) dans les discussions pour automatiser les réponses et les modifications de code. Le scanner de dépendances basé sur la SBOM est également désormais disponible pour tous, permettant aux projets Maven, Gradle et Python d'identifier les vulnérabilités dans l'ensemble de leur arborescence de dépendances, y compris tous les paquets transitifs.Voici un extrait de l'annonce de GitLab 19.0 :Dans les versions précédentes de GitLab, vous ne pouviez définir des instructions de révision personnalisées pour GitLab Duo quau niveau du projet. Les équipes travaillant sur plusieurs projets au sein dun même groupe devaient dupliquer les mêmes instructions dans chaque projet.Vous pouvez désormais configurer des instructions de révision personnalisées partagées pour lensemble dun groupe et ses sous-groupes.Sélectionnez un projet de votre groupe à utiliser comme modèle. Lorsque GitLab Duo effectue une révision de code, il combine le fichier .gitlab/duo/mr-review-instructions.yaml au niveau du groupe avec...