GitHub doit lutter pour sa survie au sein de Microsoft. Le service web dhébergement et de gestion de développement de logiciels fait face à des défis opérationnels, stratégiques et concurrentiels.

Lorsque Microsoft a finalisé en 2018 le rachat de GitHub pour un montant de 7,5 milliards de dollars, les développeurs ont réagi avec inquiétude. Certains craignaient que Microsoft ne prenne le contrôle de GitHub, tandis que d'autres préféraient attendre de voir comment les choses allaient évoluer. Près de huit ans plus tard, GitHub lutte aujourd'hui pour sa survie, confronté à une multiplication des pannes, à des problèmes de sécurité et à la pression exercée par ses concurrents.
Rien quau cours des dernières semaines, GitHub a connu plusieurs pannes majeures, la divulgation dune faille permettant lexécution de code à distance, ainsi que le piratage de ses dépôts de code internes à cause dune extension VS Code « corrompue » installée sur lappareil dun employé. Des employés actuels et anciens de GitHub dressent tous le portrait dune entreprise aux prises avec un manque de leadership et la pression exercée par ses concurrents.
Bon nombre de difficultés de GitHub trouvent leur origine avec le départ de lancien PDG Thomas Dohmke
Bon nombre des difficultés actuelles de GitHub trouvent leur origine l'été dernier. L'ancien PDG de GitHub, Thomas Dohmke, a démissionné, provoquant un bouleversement majeur dans le fonctionnement de GitHub sous le contrôle de Microsoft. Microsoft n'ayant pas pourvu le poste de PDG laissé vacant par Dohmke, le reste de l'équipe de direction de GitHub a dû se mettre directement sous la tutelle de l'équipe CoreAI de Microsoft. Les employés de GitHub ont eu du mal à s'adapter après avoir été fiers de leur indépendance pendant si longtemps.
L'équipe CoreAI au sein de laquelle opère GitHub est dirigée par Jay Parikh, ancien directeur de l'ingénierie chez Meta, que Satya Nadella, PDG de Microsoft, a personnellement recruté l'année dernière pour contribuer à la transformation de l'entreprise dans le domaine de l'IA.
Depuis le départ de Dohmke, GitHub connaît une fuite des talents. Certains employés de GitHub ont suivi Dohmke chez Entire, sa nouvelle start-up, une plateforme destinée aux développeurs qui semble appelée à concurrencer directement GitHub. Sur les 30 employés répertoriés chez Entire, au moins 11 travaillaient auparavant chez GitHub.
Outre des nouveaux venus dans la filière comme Entire, GitHub doit faire face à la menace concurrentielle que représentent Cursor et Claude Code. Alors que GitHub Copilot avait pris une longueur davance dans la course à lIA appliquée au codage, il a pris du retard sur ses rivaux au cours de la dernière année. The Information rapporte en début de semaine que Jay Parikh avait averti en privé ses collègues que GitHub « faisait face à une menace critique ». Microsoft aurait en sus envisagé d'acquérir Cursor ces derniers mois afin de combler l'écart avec GitHub Copilot. Des rapports indiquent que Microsoft en est au rendu au point dannuler ses propres licences Claude Code dans le but d'inciter ses développeurs à contribuer à l'amélioration de GitHub Copilot.
Microsoft aura donc besoin des meilleurs talents pour faire face à la concurrence
Les remaniements à la direction et les départs nont pas cessé ces derniers mois. Julia Liuson, cadre chevronnée de Microsoft, a annoncé le mois dernier son départ de lentreprise après 34 ans de service. GitHub relevait auparavant de sa responsabilité avant la création de CoreAI lannée dernière, et elle était chargée de superviser les revenus, lingénierie et le support de GitHub après le départ de Dohmke.
Jared Palmer, qui venait tout juste de rejoindre GitHub en octobre en tant que vice-président senior, quitte déjà l'entreprise pour occuper un poste chez Xbox en tant que vice-président de l'ingénierie et conseiller technique de la PDG de Xbox, Asha Sharma. La nouvelle dirigeante de Xbox a recruté plusieurs anciens cadres de Microsoft CoreAI, qui semblent plus que désireux de se soustraire à l'autorité de Parikh.
Elizabeth Pemmerl, ancienne directrice des recettes de GitHub, a également annoncé sa démission le mois dernier. Dan Stein, ancien responsable des logiciels et des plateformes numériques chez Microsoft Customer and Partner Solutions (MCAPS), a été nommé nouveau directeur des recettes de GitHub. Les recettes de GitHub relevant désormais de MCAPS et le développement des produits étant réparti au sein de la division Développeurs de Microsoft, certains au sein de GitHub ont le sentiment quil ny a plus déquipe de direction.
Les pannes se sont multipliées sur la plateforme entraînant la colère des utilisateurs et leur départ vers dautres services
Les pannes ont été particulièrement fréquentes au cours de l'année écoulée, à tel point que Vladimir Fedorov, directeur technique de GitHub, a dû présenter personnellement ses excuses pour les derniers incidents survenus le mois dernier. Fedorov a reconnu que GitHub avait du mal à faire face à l'énorme pic de croissance enregistré ces dernières années, dû à l'augmentation du nombre de pull requests, de commits et de nouveaux dépôts.
Ces pannes surviennent alors que GitHub est en pleine migration vers les serveurs Azure, un projet que M. Fedorov a lancé quelques mois après avoir rejoint GitHub afin de tenter de résoudre les problèmes de capacité des centres de données. J'avais prévenu à l'époque que cette migration risquait d'entraîner des pannes en cours de route, en raison de la complexité des clusters MySQL gérés par GitHub.
GitHub fait aussi face à une vague de critiques suite à sa décision de passer à une facturation à l'utilisation pour son outil de codage basé sur l'IA
À partir du mois de juin, chaque forfait Copilot inclura un quota mensuel de crédits IA GitHub, les abonnés ayant la possibilité d'acheter des crédits supplémentaires. Actuellement, les développeurs peuvent tester l'outil sans se soucier des coûts, car GitHub les fait simplement basculer vers un modèle d'IA moins performant une fois les limites atteintes. Avec le nouveau système, les utilisateurs de GitHub Copilot seront coupés du service s'ils ne paient pas pour obtenir davantage de crédits.
Conclusion
GitHub est actuellement confronté à un ensemble complexe de défis opérationnels, stratégiques et concurrentiels. L'utilisation croissante d'agents de codage basés sur l'IA génère une charge et un trafic sans précédent sur la plateforme, sans pour autant se traduire par une augmentation correspondante des revenus, en partie à cause des services gratuits existants et de modèles tarifaires obsolètes. Conjugués à une migration vers le cloud qui perturbe le fonctionnement et à un vide au niveau de la direction, ces facteurs ont entraîné des pannes très médiatisées et un mécontentement des clients. Microsoft réagit par des réformes techniques et des hausses de prix visant à stabiliser et à monétiser la plateforme. En parallèle, la concurrence croissante dans le domaine du codage assisté par l'IA accentue la pression pour innover et fidéliser les clients, en particulier les grandes entreprises découragées par le coût élevé de la migration vers des plateformes concurrentes. La capacité de GitHub à conserver sa position dominante dépend de sa capacité à résoudre les problèmes de stabilité de l'infrastructure, à adapter sa tarification et à renforcer les fonctionnalités de la plateforme dans un contexte de concurrence accrue sur le marché.
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