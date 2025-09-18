Envoyé par Christina Envoyé par





Puis, soudainement, ils nous ont appelés il y a deux jours pour nous dire qu'ils allaient désactiver le Hack Club Slack, y compris l'historique complet des messages des 11 dernières années, à moins que nous ne leur versions 50 000 dollars cette semaine et 200 000 dollars par an à l'avenir (plus des frais annuels supplémentaires pour les nouveaux comptes, y compris les comptes inactifs).



À tous ceux qui lisent ceci, nous vous serions très reconnaissants de nous indiquer un moyen de contacter Salesforce afin de discuter du délai de migration, car la désactivation de notre compte dans 5 jours détruirait inutilement tout le travail de milliers de jeunes codeurs du Hack Club et de ses anciens membres. Nous ne demandons rien gratuitement. Il s'agit d'une manuvre sournoise de la part de l'équipe commerciale pour augmenter de manière exorbitante notre tarif en tant qu'organisme caritatif 501(c)(3) qualifié au service des jeunes développeurs, ou pour détruire à jamais tous leurs projets, leurs messages privés et leur travail. Si les objectifs de Salesforce ont changé, très bien. Donnez-nous un délai raisonnable pour migrer, et ne nous assommez pas comme ça. Nous entretenons depuis 11 ans d'excellentes relations avec Slack et avons présenté l'entreprise à de nombreux futurs ingénieurs et fondateurs.



