Hack Club, un réseau mondial de codage pour lycéens dirigé par des étudiants et une organisation à but non lucratif, a publié une lettre ouverte accusant Slack de les extorquer. Le groupe utilise Slack depuis 11 ans pour communiquer avec sa communauté mondiale. Slack a décidé il y a quelques années de faire passer son offre gratuite pour les organismes à but non lucratif à un forfait de 5 000 dollars par an, ce que Hack Club a accepté de payer sans hésiter. Mais Slack revient à la charge, annonçant subitement « une augmentation supplémentaire de 50 000 dollars cette semaine et de 200 000 dollars par an ». Slack menace de supprimer leurs données si la facture n'est pas payée.
Hack Club est un réseau mondial à but non lucratif de clubs de programmation informatique de lycées, fondé en 2014 par Zach Latta et Jonathan Leung. L'association regroupe aujourd'hui plus de 1 000 clubs de lycées et 80 000 élèves. Ces clubs locaux sont gérés par des élèves dans leurs propres écoles. Ils bénéficient d'un programme d'étude actualisé, d'une formation au leadership et au développement communautaire, ainsi que d'outils logiciels fournis par Hack Club.
Hack Club accorde des subventions pour l'achat de matériel informatique tel que des microcontrôleurs, des cartes électroniques, des capteurs ou des moteurs. Une instance Slack est également mise à disposition pour permettre à tous les membres des différents clubs de communiquer entre eux à l'échelle mondiale.
Depuis près de 11 ans, le groupe utilise Slack comme outil de communication. Au départ, Hack Club utilisait une offre gratuite pour les organisations à but non lucratif, mais il a été migré à un abonnement de 5 000 dollars par an. L'organisation affirme avoir accepté de payer cette somme à Slack, sans hésiter. « Ce prix était raisonnable et nous apprécions le service qu'ils fournissaient à notre communauté », indique une lettre ouverte publiée par Hack Club le 18 septembre 2025.
Cependant, il y a deux jours, Slack a contacté Hack Club pour informer l'organisation que si elle n'accepte pas de payer 50 000 dollars supplémentaires cette semaine et 200 000 dollars par an, l'application désactivera son espace de travail Slack et supprimera tout l'historique des messages de la communauté.
Hack Club entame une migration fastidieuse de ces données
« On pourrait arguer que Slack est libre de mettre fin à son offre à but non lucratif à tout moment, mais à mon avis, un délai de grâce de six mois est le minimum requis pour une augmentation aussi importante, voire plus. En substance, Salesforce (une entreprise évaluée à 230 milliards de dollars) fait pression sur une petite organisation à but non lucratif pour adolescents, en lui laissant moins d'une semaine pour réunir une somme d'argent considérable, sous peine de voir toutes nos communications coupées. C'est absurde », indique la lettre.
Selon Hack Club, le délai très court a également eu des conséquences catastrophiques pour les programmes que l'organisation gère. Des dizaines d'employés et de bénévoles sont actuellement en train de mettre à jour les systèmes, de reconstruire les intégrations et de migrer des années de connaissances institutionnelles. Cependant, le délai imparti est très court. « Le coût d'opportunité de cette migration forcée est tout simplement stupéfiant ».
« Quoi qu'il en soit, nous passons à Mattermost. Cette expérience nous a appris qu'il est extrêmement important d'être propriétaire de ses données, et si vous êtes une petite entreprise, je vous conseille vivement de faire de même », a déclaré l'organisation.
Mattermost est un logiciel et un service de messagerie instantanée libre autohébergeable. Il est conçu comme un chat interne pour les organisations et les entreprises, ainsi qu'un logiciel de gestion de projets, et est présenté comme une alternative à Slack et Microsoft Teams.
Les réactions de la communauté face à cette décision inattendue
Quinn Slack, membre du conseil d'administration du Hack Club et PDG de Sourcegraph, a publié un message sur X pour demander de l'aide afin de corriger cette « décision erronée ». « Cela mettrait en difficulté des milliers de futurs codeurs parmi les plus brillants au monde. Ils demandent 50 000 dollars (une augmentation surprenante de 60 fois le prix pour les organisations à but non lucratif), mais ne donnent même pas l'assurance d'un délai supplémentaire ou d'un service futur si cette somme est versée », a-t-il écrit.
Dans un message publié sur Hacker News, Christina, cofondatrice du Hack Club, a déclaré que Slack a modifié les conditions d'un accord spécial qui leur avait été accordé l'année dernière pour leur facturer le personnel et les bénévoles (et non chaque adolescent qui code), et l'organisation a élaboré des programmes autour de ce tarif spécial.
Puis, au printemps dernier, ils ont modifié les conditions pour chaque utilisateur sans en informer Hack Club ni envoyer un nouveau contrat à l'organisation, puis ils ont ignoré nos demandes, nous ont fait attendre et nous ont dit d'ignorer la facture et de ne pas la payer avant le 29 août.
Envoyé par Christina
Salesforce augmente fortement les prix des services Slack
Slack a été racheté par Salesforce pour 27,7 milliards de dollars en 2021. Salesforce a annoncé qu'il augmenterait ses prix de 6 % en moyenne sur plusieurs de ses produits phares, notamment les références Enterprise et Unlimited de Sales Cloud, Service Cloud, Field Service et certaines références Industries Clouds.
La nouvelle tarification devait entrer en vigueur le 1er août 2025. Cela ne laissait aux utilisateurs que quelques semaines pour se préparer à des factures plus élevées ou trouver des solutions alternatives.
Slack facture les organisations par membre, les forfaits Pro coûtant 8,75 dollars par mois et par utilisateur. Cependant, les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier de réductions.
La société affirme que les groupes comptant 250 membres ou moins peuvent bénéficier d'une mise à niveau gratuite vers le forfait Pro, tandis que les organisations à but non lucratif plus importantes bénéficient d'une réduction de 85 % sur les forfaits Pro ou Business+, ce qui réduit considérablement les coûts par rapport aux tarifs standard.
Les organisations éligibles sont les suivantes :
- une organisation législative ou politique ;
- une église, une association d'églises ou toute autre organisation religieuse ;
- une école, un collège ou toute organisation apparentée ;
- un organisme gouvernemental ;
- une organisation qui tente d'influencer l'opinion publique ;
- un hôpital, une organisation impliquée dans l'assurance maladie ou les régimes de santé collectifs ;
- une fondation privée, indépendante ou opérationnelle, octroyant des subventions ;
- l'organisation doit en faire la demande, et après évaluation de la demande par Slack, l'entreprise peut accorder une réduction.
Source : Hack Club
