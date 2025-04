CloudBees organise un webinaire gratuit le 30 avril sur l'optimisation de vos opérations CI/CD avec Jenkins

Apprendre comment l'architecture haute disponibilité actif-actif de CloudBees CI assure la continuité de vos pipelines, même lors des mises à jour ou des maintenances.

Explorer des fonctionnalités clés telles que le basculement automatique, les redémarrages progressifs et les mises à jour contrôlées, conçues pour assurer la stabilité et la performance de vos systèmes.

Découvrir également comment l'équilibrage de charge et l'auto-scalabilité de CloudBees CI s'adaptent dynamiquement à vos charges de travail, offrant des performances optimales et une résilience renforcée.



CloudBees organise un webinaire gratuit sur l'optimisation de vos opérations CI/CD avec Jenkins.Rappelons-le, Jenkins est un outil open-source d’intégration continue (CI) très populaire. Il est utilisé pour automatiser les étapes de développement logiciel comme le build, les tests et le déploiement.L'entreprise CloudBees, contributeur actif au projet Jenkins open-source, propose CloudBees CI, une version commerciale et renforcée de l'outil. Elle apporte notamment des fonctionnalités d’entreprise (sécurité, gestion des utilisateurs, scalabilité), du support professionnel et une meilleure intégration avec les outils cloud. En quelques mots, CloudBees CI est la version entreprise de Jenkins.Vous êtes utilisateur de Jenkins et vous voulez éliminer les interruptions qui entravent votre productivité avec l'outil. Alors ce webinaire pourrait vous aider.Vous allez découvrir comment CloudBees CI peut transformer votre environnement Jenkins pour garantir une disponibilité continue. Concrètement, vous allez :Ce webinaire vous permettra de visualiser les bénéfices que vous pourriez obtenir en réduisant les interruptions et en automatisant les déploiements à grande échelle avec Jenkins. Si vous êtes utilisateur de Jenkins et que vous voulez augmenter votre productivité avec l'outil, alors inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place.Le webinaire aura lieu le