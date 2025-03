75 % des répondants utilisent des logiciels open source pour observer les performances des logiciels, 70 % d'entre elles déclarant que leur organisation utilise à la fois Prometheus et OpenTelemetry



Un nouveau rapport de Grafana Labs examine la maturité et l'évolution du paysage de l'observabilité, des défis complexes auxquels les équipes sont confrontées aux outils et tactiques qu'elles mettent en œuvre pour les surmonter. L'étude, basée sur 1 255 réponses, montre que 75 % des personnes interrogées utilisent désormais des licences open source pour l'observabilité des performances logicielles, 70 % d'entre elles déclarant que leur organisation utilise Prometheus et OpenTelemetry à un titre ou à un autre. La moitié des organisations ont augmenté leurs investissements dans ces deux technologies pour la deuxième année consécutive.Environ trois quarts de toutes les entreprises déclarent maintenant que l'observabilité est critique pour l'entreprise au niveau du directeur technique, du vice-président ou du directeur, le directeur technique étant la réponse la plus fréquente (33 %). Il n'est donc pas étonnant que les alertes basées sur la formation et l'analyse plus rapide des causes profondes figurent en tête de liste des souhaits des répondants en matière d'IA/ML pour l'observabilité.Les trois quarts des entreprises déclarent que le coût est un critère important lors de la sélection des technologies d'observabilité, bien que moins d'un tiers d'entre elles se disent préoccupées par le fait que l'observabilité coûte trop cher. Les entreprises cherchent davantage à tirer parti de leurs outils et techniques qu'à choisir l'option la moins chère.OpenTelemetry a poursuivi son évolution vers un statut de grand public, la moitié des organisations ayant augmenté leurs investissements dans le projet open source pour la deuxième année consécutive. 67 % des personnes interrogées utilisent Prometheus en production dans une certaine mesure et, bien qu'OpenTelemetry soit moins utilisé en production (41 %), il semble avoir plus d'élan pour une croissance future, avec 38 % des personnes interrogées qui l'étudient et seulement 6 % qui déclarent ne pas avoir l'intention de l'utiliser du tout.", déclare Tom Wilkie, CTO de Grafana Labs. "Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?