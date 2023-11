La migration se fera en deux phases et débutera au plus tôt dans six mois

LE DÉVELOPPEMENT DE FIREFOX PASSE DE MERCURIAL A GIT



Depuis longtemps, le développement de Firefox Desktop supporte à la fois les utilisateurs de Mercurial et de Git. Cette double exigence SCM impose un fardeau significatif aux équipes qui sont déjà très sollicitées. Nous avons pris la décision de déplacer le développement de Firefox vers Git.



Nous continuerons à utiliser Bugzilla, moz-phab, Phabricator, et Lando

Bien que nous hébergerons le dépôt sur GitHub, notre flux de contribution restera inchangé et nous n'accepterons pas de demandes d'extraction pour le moment

Nous travaillons encore sur les étapes de planification, mais nous prévoyons au moins six mois avant le début de la migration

APPROCHE



Afin de remettre les gains entre les mains de nos ingénieurs le plus tôt possible, le travail sera divisé en deux parties, d'abord les développeurs, puis la migration au coup par coup de l'infrastructure backend.



Première phase - côté développeur



Nous ferons passer le référentiel principal de Mercurial à Git, tout en supprimant le support de Mercurial sur les postes de travail des développeurs. À ce stade, vous devrez utiliser Git localement et continuer à utiliser moz-phab pour soumettre les correctifs en vue de leur révision.



Toutes les modifications seront déposées sur le dépôt Git, qui sera synchronisé de manière unidirectionnelle avec notre infrastructure Mercurial existante.



Deuxième phase - Infrastructure



Les équipes respectives travailleront sur la migration de l'infrastructure qui repose sur Mercurial vers Git. Cela se fera de manière incrémentale plutôt que d'un seul coup.



Mercurial est un logiciel de gestion de versions décentralisé disponible depuis 2005 sur la plupart des systèmes Unix et Windows. C'est un logiciel libre et l'ensemble des sources du logiciel sont sous la licence GNU GPL version 2.Git est un logiciel de gestion de versions décentralisé, libre et gratuit, créé en 2005 par Linus Torvalds, auteur du noyau Linux, et distribué selon les termes de la licence publique générale GNU version 2. Depuis les années 2010, il s'agit du logiciel de gestion de versions le plus populaire dans le développement logiciel et web, qui est utilisé par des dizaines de millions de personnes, sur tous les environnements (Windows, Mac, Linux). Git est aussi le système à la base du célèbre site web GitHub, le plus important hébergeur de code informatique.