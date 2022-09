0 0

Parce que dans ces 40%, la majorité des entreprises interrogées sont des ESN et que, dans le fonctionnement des ESN, il est commun de considérer les développeurs comme étant en bas de la pyramide afin de pouvoir les payer le moins cher possible.De fait, les chefs de projets en réalité communique peu avec les développeurs, très souvent, par complexe de supériorité.Or, dans la réalité, les développeurs dans l'organisation d'une entreprise sont à placer au dessus de la pyramide et non en dessous.Ce qui implique que les développeurs sont les décisionnaires et les chefs de projets les validateurs.Dans cette organisation qui devrait normalement être celle d'une entreprise informatique, cela suppose de payer les développeurs 3 à 4 fois plus cher que ce que les ESN les rémunèrent mais surtout, cela suppose que les chefs de projets sachent forcément l'état d'avancement du projet.Car le simple fait de continuer à payer un développeur le même salaire alors qu'il se retrouve à discuter avec le client, à prendre des choix techniques, ... et donc faire tout un travail de commercial + de gestionnaire + de choix techniques + ...A un moment donné il faut arrêter le délire et à ce sujet il ne faut pas s'étonner derrière que l'on parle de grandes démissions.Mais avant qu'une ESN travaille correctement, fasse du travail de qualité, respecte ses employés, et ne se comportent pas comme des requins sur le marché en volant le travail des Freelances et petites entreprises, les poules auront des dents.Les premiers responsables étant les grosses entreprises et l'état, qui continuent encore en 2022 à faire appel à des ESN.