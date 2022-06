Car les femmes, les Noirs, les Latinos et les Asiatiques font le plus face à des refus de révision de code que les Blancs

L’étude a révélé le fait que, chez Google, les femmes sont confrontées à un risque de rejet supérieur de 21 % à celui des hommes lors des phases de révision du code. De même, les développeurs noirs et plus sont confrontés à un risque de 54 % supérieur à celui des développeurs blancs, les développeurs latinos à un risque de 15 % supérieur à celui des développeurs blancs, les développeurs asiatiques à un risque de 42 % supérieur à celui des développeurs blancs et les développeurs plus âgés à un risque plus élevé de rejet que les jeunes. Avant l'étude, les auteurs pensaient, à tort, que les développeurs asiatiques rencontreraient moins de réticences en raison des stéréotypes, mais l'étude a démontré le contraire.Les chercheurs soulignent que chez Google, les modifications de code doivent faire l’objet de revue par un autre ingénieur à minima. La plupart des tiers chargés des révisions font partie de la même équipe que l'auteur. Les auteurs peuvent choisir la personne en question ou s'en voir attribuer une à partir d’un outil de révision de code dédié.Google a procédé à l'étude de l'efficacité des révisions anonymes de code dans l'espoir de réduire les écarts entre les réactions des développeurs de différents groupes démographiques.L'entreprise a testé l'idée l'année dernière en demandant à 300 développeurs d'effectuer leurs révisions de code sans que le nom de l'auteur figure en haut du rapport. Pour ce faire, elle a utilisé une extension de navigateur qui supprime le nom de l'auteur. L'examen anonyme du code peut poser un problème lorsque l'examinateur doit contacter l'auteur pour des discussions complexes.Source : Etude Ces chiffres collent-ils avec la réalité dont vous êtes au fait ? Partagez votre expérienceVotre entreprise a-t-elle instauré les revues de code anonymes sur la base de motifs similaires à ceux avancés par Google ?Y a-t-il des cas d’ingénieurs noirs, latinos, asiatiques ou du sexe féminin qui ont été confrontés à des refus de modification de code ? Partagez vos anecdotesComment votre entreprise gère-t-elle des cas de conflits interpersonnels de ce genre ? Que suggérez-vous à titre personnel ?