Les applications technologiques destinées aux personnes ayant peu d'expérience de la programmation - connues sous le nom de "no-code" ou "low-code" dans la Silicon Valley - ont attiré de nouveaux financements au cours de la pandémie pour aider à surmonter un problème de goulot d'étranglement créé par l'essor du commerce électronique et la numérisation des entreprises dans un contexte de pénurie de codeurs.Emmanuel Straschnov, cofondateur de Bubble, a déclaré que son partenaire et lui avaient créé l'entreprise à New York en 2012, alors que la ville connaissait un boom des startups technologiques, mais que les entrepreneurs spécialisés dans différents secteurs et ayant de bonnes idées avaient du mal à trouver des programmeurs pour les aider à lancer leur entreprise.La plateforme de Bubble permet aux entrepreneurs de créer des applications web comme Airbnb ou Twitter sans avoir recours à des ingénieurs, a-t-il déclaré.Aujourd'hui, Bubble compte plus d'un million d'utilisateurs dans le monde et a triplé ses revenus au cours de l'année écoulée, a déclaré la société.M. Straschnov a refusé de divulguer la dernière évaluation de la société. Il a déclaré que le financement serait utilisé pour embaucher davantage d'ingénieurs et lancer des "camps d'entraînement" pour apprendre aux étudiants et à d'autres personnes à utiliser Bubble.Source : Bubble Connaissez-vous la plateforme Bubble ?Que pensez-vous des plateformes "No-code" comme Bubble ?