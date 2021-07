Les CTOs et leurs équipes manquent d’outils de surveillance et de visibilité, entraînant des prises de décisions risquées car peu informées

Ils disposent de rapports de qualité insuffisants qui ne permettent pas de connaître la réelle qualité du code ni les actions prioritaires pour résorber les risques



Capture l’état global de la qualité du code,

Donne accès à des indicateurs de robustesse et de maintenabilité détaillées,

Identifie de façon claire les défauts les plus critiques,

Suggère des actions pour renforcer la robustesse des tests existants,

Informe sur l’impact des différentes actions sur la qualité logicielle afin d’optimiser le plan d’action



SQUAR est un audit outillé unique pour accompagner et guider la stratégie de qualité du code des entreprises. Cette solution tire pleinement parti de la puissance de la plateforme d’Intelligence Artificielle de Ponicode et de l’expertise de ses équipes pour évaluer en détail l’état du code existant et proposer un plan d’action détaillé et personnalisé.En effet, Ponicode est parti d’un constat simple : les entreprises bénéficient de quelques indicateurs de qualité logicielle mais elles manquent cruellement d’aide pour dessiner des plans d’actions opérationnels précis permettant d’améliorer la qualité du code.Ponicode SQUAR a pour objectif d’offrir une vue d’ensemble détaillée et exploitable de la robustesse et des failles potentielles présentes dans les suites de tests du code des entreprises. Le plan d’actions associé permet ainsi aux parties prenantes de prendre des décisions informées et d’en mesurer l’impact sur leurs indicateurs.Ponicode SQUAR devient en quelque sorte le GPS de la qualité logicielle en entreprise.Les CTO voient leur département menacé par des opérations de maintenance trop lourdes ainsi qu’une détérioration trop rapide des logiciels existants. D’une part, l'érosion de la qualité du code est un problème irrésolu et même quand les indicateurs de qualité sont au vert, toutes les sociétés sont sujettes/en proie à des bugs et des vulnérabilités dans leur système. D’autre part, de nombreux projets sur le code hérité, tels que la migration vers le cloud, sont perçus comme à risque et rencontrent trop souvent, délais, surcoûts et monopolisent de manière imprévue les ressources de l’entreprise.Ponicode a co-construit cette nouvelle solution aux côtés d’entreprises leaders du marché, avec lesquelles elle a identifié le point de tension à la source de cet échec en matière de qualité logicielle: une asymétrie de l’information.Ponicode propose aux CTO et leurs équipes un meilleur contrôle de la qualité du code. SQUAR permet de générer un plan détaillé de la qualité du code d’une entreprise ainsi qu’une feuille de route pour résoudre les défaillances et gagner en robustesse sur l’ensemble de la suite de tests. – et donc la qualité.Le logiciel de Ponicode, alimenté par l’IA, couplé à une équipe de spécialistes de la santé du code, fournit aux décideurs et aux équipes, une évaluation complète de la qualité du code d’un projet.Grâce à cette nouvelle offre, qui vient compléter son logiciel, Ponicode renforce sa position d’innovation dans la qualité du code.Ponicode SQUAR permet aux décideurs et à leurs équipes de retrouver confiance et maîtrise de leur code les aidant ainsi à avancer avec davantage d’assurance concernant la robustesse de leurs actifs et la crédibilité de leurs nouveaux projets.Ponicode est une startup créée en juin 2019 et destinée à aider les ingénieurs logiciels à réaliser un code de haute qualité rapidement. Ponicode est une solution basée sur le machine learning pour accélérer la création de tests unitaires et fournir des suggestions d’inputs pertinentes à tester.Source : Ponicode Que pensez-vous de la nouvelle offre de Ponicode ?