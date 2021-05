le principal changement concerne les menus entièrement remaniés utilisés pour sélectionner les arguments et invoquer les commandes de suffixe. Magit utilise désormais le paquet Transient pour implémenter ces menus. Transient a été publié par Bernoulli il y a deux ans et Magit l'utilise depuis, donc la plupart des utilisateurs l'utilisent depuis longtemps ;

Magit-Section est maintenant distribué indépendamment de Magit, permettant à des paquets non liés de l'utiliser pour implémenter des tampons similaires à ceux de Magit. Contrairement à Transient, il est toujours maintenu dans le dépôt de Magit, cependant, il est maintenant accompagné de son propre manuel ;

au lieu de partir dans une croisade du type "tabulations vs espaces", Jonas Bernoulli a adapté Magit aux deux fractions. Tant que le dépôt est nommé en amont soit upstream soit origin , alors Magit devrait être capable de prendre la bonne décision sans aucune configuration de l'utilisateur ;

soit , alors Magit devrait être capable de prendre la bonne décision sans aucune configuration de l'utilisateur ; de même, Magit ne suppose plus que la branche principale est nommée master. Sans aucune configuration utilisateur, Magit essaie main, master, trunk et development dans cet ordre et utilise le premier qui existe dans le dépôt actuel comme branche principale.

Magit pour les utilisateurs non-Emacs

Magit est une interface utilisateur textuelle complète pour Git. Elle comble le vide entre l'interface de ligne de commande Git et les différentes interfaces graphiques, vous permettant d'effectuer des tâches de contrôle de version aussi bien triviales qu'élaborées en appuyant simplement sur quelques touches mnémoniques.Magit ressemble à une version améliorée de ce que l’on obtient après avoir exécuté quelques commandes Git, mais dans Magit, chaque bit d'information visible est également exploitable dans une mesure qui va bien au-delà de ce que fournit toute interface graphique Git et il se charge de rafraîchir automatiquement cette sortie lorsqu'elle devient périmée. En arrière-plan, Magit ne fait qu'exécuter les commandes Git et, si l’utilisateur le souhaite, il peut voir ce qui est exécuté, ce qui permet de facilement apprendre la ligne de commande Git en utilisant Magit.Rappelons qu'Emacs ou EMACS pout Editor MACroS est une famille d'éditeurs de texte qui se caractérise par son extensibilité. Il est décrit comme « l'éditeur extensible, personnalisable, auto-documenté et à affichage en temps réel ». Avec plus de 10 000 commandes intégrées et son interface utilisateur, Emacs permet à l'utilisateur de combiner ces commandes en macros pour automatiser le travail.Les implémentations d'Emacs comportent généralement un dialecte du langage de programmation Lisp qui offre une capacité d'extension profonde, permettant aux utilisateurs et aux développeurs d'écrire de nouvelles commandes et applications pour l'éditeur. Comme changement majeur, Bernoulli décrit les menus entièrement révisés utilisés pour sélectionner les arguments et invoquer les commandes de suffixe. Magit utilise le paquet Transient pour implémenter ces menus. Il a lancé Transient il y a deux ans et Magit l'utilise depuis lors, ce qui devrait être familier à la plupart des utilisateurs, a déclaré Bernoulli. Les notes de mise à jour sont disponibles sur Github. Les notes de mise à jour sont disponibles sur Github.« Au fil des ans, les utilisateurs m'ont demandé quand j'allais enfin sortir une nouvelle version et la réponse se résumait généralement à "dans environ trois mois". Je voulais vraiment envoyer les posters de la collecte de fonds avant de sortir la version 3.0, mais jusqu'à présent, cela n'a malheureusement pas eu lieu », a déclaré Jonas Bernoulli. « Je ne sais pas trop ce qui a changé aujourd'hui, mais cette fois-ci, j'ai décidé de changer l'ordre des choses et de publier la version immédiatement ». Voici, ci-dessous, les changements apportés par la version 3.0 de Magit :Magit diffère considérablement des autres interfaces Git, et ses avantages ne sont pas immédiatement évidents à la simple vue de quelques captures d'écran. « Malheureusement, la plupart des utilisateurs potentiels ne connaissent même pas l'existence de Magit. D'autres sont peut-être au courant de son existence mais n'envisageraient pas de l'essayer parce qu'il est implémenté comme une extension de l'éditeur de texte Emacs, et ce n'est pas ce qu'ils utilisent ».Étant donné que, la plupart des utilisateurs potentiels ne connaissent pas l'existence de Magit. D'autres sont peut-être au courant de son existence, mais n'envisageraient pas de l'essayer parce qu'il est implémenté comme une extension de l'éditeur de texte Emacs, et ce n'est pas ce qu'ils utilisent.Jonas Bernoulli dit vouloir changer cette perception de Magit. « C'est quelque chose que j'ai l'intention de changer au cours de l'année prochaine, car je pense que Magit peut être une excellente interface Git même pour les utilisateurs d'autres éditeurs et IDE. J'ai l'impression que de nombreux utilisateurs de Git veulent, ou du moins apprécieraient, quelque chose comme Magit ». La courbe d'apprentissage de Magit est relativement plate, pour autant que l'on connaisse déjà un peu Emacs et Git. Sans connaissance préalable de Emacs, la courbe est un peu plus raide.Cependant, à part le fait que Magit ne semble pas très impressionnant à première vue, le principal facteur qui empêche les utilisateurs potentiels de l'essayer est la courbe d'apprentissage (réelle ou perçue) (et malheureusement aussi la réputation) d'Emacs. Les utilisateurs d'Emacs pensent bien sûr qu'il vaut la peine de franchir cette barrière, mais cela n'aidera ni ne convaincra quiconque a l'intention de s'en tenir à son éditeur ou IDE actuel et souhaite simplement essayer Magit.« Je n'essaierai pas de changer l'opinion de quiconque sur Emacs lui-même. Je considère qu'il s'agit d'un merveilleux éditeur de texte et, plus important encore dans ce contexte, d'un excellent environnement pour mettre en œuvre une interface textuelle vers, par exemple, un système de contrôle de version », précise Bernoulli. « Vous pouvez considérer Emacs comme une alternative beaucoup plus performante que ncurses, c'est-à-dire comme un environnement ouvert qui facilite l'implémentation de toutes sortes d'applications. On peut également établir des parallèles avec les navigateurs Web » ajoute-t-il.Pour les personnes qui utilisent autre chose qu'Emacs à des fins d'édition, l'utilisation de Magit n'est pas différente de l'utilisation de cet éditeur/IDE et d'une interface graphique distincte de Git et/ou de git en ligne de commande. Source : EmacsAir