Nos remerciements à fsmrel, un membre très actif des rubriques ALM, Merise et UML, Par l'équipe de la Rédaction 0PARTAGES 7 0 Bonjour à tous,



L'équipe bénévole de Developpez.com souhaite mettre à l'honneur fsmrel !



Effectivement, fsmrel est un membre très actif des (notamment) rubriques Modélisation. Il contribue énormément à la vie des forums et l'équipe l'en remercie de tout coeur. Grâce à ses connaissances et ses compétences, grâce au temps qu'il consacre à répondre aux questions des visiteurs, les forums Modélisation restent bien vivants et avec des réponses de qualité !



En guise de remerciement, nous avons décidé d'attribuer le suivant à fsmrel :



Il est vrai que cela fait 13 ans que je m’active chez DVP pour expliquer la modélisation des bases de données, que je soigne, corrige, accompagne, console ou gronde...



A titre d’exemple, ce dernier petit post ...



