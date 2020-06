Avec sa plateforme Jile, TCS se positionne dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner dans la catégorie « outils de planification agiles en entreprise » 0PARTAGES 0 0 Le 8 juin 2020, Tata Consultancy Services (TCS), (BSE: 532540, NSE: TCS), leader mondial des services informatiques, du conseil et des solutions d’entreprise, apparait pour la deuxième année consécutive au Magic Quadrant de Gartner dans la catégorie « outils de planification agile » grâce à Jile™, sa plate-forme agile DevOps basée sur le cloud.



« Les entreprises Business 4.0™ sont des sociétés qui investissent dans des programmes de transformation numérique au travers de plateformes de développement de services applicatifs et d’intégration, comme Jile™, en vue de favoriser une culture et un état d'esprit Agile dans l’ensemble de l'organisation », déclare Durga Maruwada, Business Head – Jile, TCS. « Nous pensons que ce classement est une reconnaissance de la capacité de Jile™ à permettre aux entreprises d'aligner leurs projets informatiques sur leurs objectifs commerciaux fondamentaux et à doter les équipes Agiles (appliquant la méthode Agile) de la bonne suite d'outils, de processus et de contrôles pour apporter de la valeur ajoutée aux parties prenantes de façon continue. »



Jile™ est une plateforme complète permettant aux organisations de progresser sur le chemin de la transformation numérique en migrant les outils de développement et de services vers le cloud et en appliquant les méthodes Agiles à grande échelle aux programmes de développement logiciels. Aves Jile™ les équipes Agiles organisées en multisites peuvent gérer de façon synchronisée et incrémentielle la livraison de grands systèmes impliquant des sous-produits complexes, au travers de différentes strates technologiques. Chacune de ces équipes ayant sa propre vision du produit, sa feuille de route et son cycle de lancement. De cette façon, Jile™ aide les organisations qui développent et pilotent de grands systèmes informatiques à adopter à l'échelle l’agilité et les DevOps en vue de promouvoir l'innovation et d’atteindre une véritable agilité commerciale.





TCS est l'un des 16 fournisseurs classés au Magic Quadrant cette année. Selon le rapport, « Les outils de planification agiles d'entreprise évalués dans ce Magic Quadrant ont des capacités de planification et de collaboration adaptés aux équipes, mais fournissent également des fonctionnalités qui permettent également une mise à l’échelle autour de multiples équipes... Cette dynamique de création de flux de valeur continue a conduit les entreprises à passer d'une approche de services logiciels basée sur des projets à une approche qui traite les applications comme des produits ».



« Jile™ est un outil de planification agile d'entreprise comportant des capacités DevOps , et présenté au sein d’une plate-forme unique qui orchestre et automatise le pipeline CI/CD et inclut la gestion des tests. Ces capacités offrent aux parties prenantes une visibilité sur le flux de valeur généré par les services logiciels délivrés, ce qui leur permet de supprimer les goulets d'étranglement et d'extraire des informations pour prendre de meilleures décisions commerciales », ajoute Durga Maruwada.





Avertissement : Gartner ne plébiscite aucun fournisseur, produit ou service présentés dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de faire leurs choix parmi fournisseurs les mieux notés ou ayant une désignation particulière. Les publications de recherche de Gartner sont des analyses de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute responsabilité, expresse ou implicite, concernant le produit de ses recherches, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.



À propos de Jile™



Jile™ est la première plateforme Agile DevOps en cloud pensée pour aider les entreprises à créer et à mettre des logiciels fiables plus rapidement sur le marché. Jile™ permet aux entreprises, quel que soit le niveau d’avancée de leur parcours de transformation Agile, de croître et d'évoluer en permanence en facilitant la planification, le développement et la livraison de logiciels de haute qualité, ce qui accélère la création de valeur et soutient l'innovation, réduit le délai de mise sur le marché, augmente l'efficacité et aligne la livraison de logiciels sur les initiatives de l'entreprise. Jile™ est une offre de produits de Tata Consultancy Services Ltd.



Jile™



A propos de Tata Consultancy Services Ltd (TCS)



Depuis 50 ans, Tata Consultancy Services offre des services informatiques, des services de conseils et des solutions d’entreprise à ses clients, entreprises mondiales leaders qu’elle accompagne dans leurs parcours de transformation. TCS dispose d’un portefeuille intégré de services de technologie et d’ingénierie qui s’appuient sur une démarche de conseil et sur la puissance du cognitif. Son réseau de centres de services, reconnu comme une norme d’excellence dans le secteur du développement logiciel, est agile, unique et performant, quelle que soit la localisation des centres.



Filiale du Groupe Tata, le plus grand conglomérat indien, TCS emploie plus de 448 000 consultants, parmi les meilleurs, dans 46 pays à travers le monde. La société, dont le chiffre d’affaires consolidé a atteint les 22.031 milliards de dollars sur l’exercice clos au 31 mars 2020, est cotée au BSE (Bombay Stock Exchange) et au NSE (National Stock Exchange) en Inde. La position proactive de TCS sur le changement climatique et ses actions en faveur des sociétés civiles à travers le monde lui valent d’être classée dans les indices de responsabilité sociétale et environnementale tels que le Dow Jones Sustainability Index (DJSI), le MSCI Global Sustainability Index et le FTSE4 Good Emerging.



