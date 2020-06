Kameleoon a annoncé une mise à jour majeure de sa plateforme de personnalisation et de tests A/B Grâce à la nouvelle migration vers TypeScript 0PARTAGES 2 0 Le 9 juin 2020, Kameleoon a annoncé une mise à jour majeure de sa plateforme de personnalisation et de tests A/B, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché des outils d'optimisation. Cette mise à jour fait suite à de récentes avancées substantielles avec de nouvelles fonctionnalités destinées aux développeurs, ainsi qu'à la capacité de gérer les restrictions imposées par la dernière mise à jour 2.3 d'Apple Intelligent Tracking Prevention (ITP).



Le passage de JavaScript à TypeScript dans le code du moteur, qui a également été réécrit de manière substantielle, est au cœur de la nouvelle version. Cela signifie que les scripts déployés sur les appareils des visiteurs par les sites utilisant Kameleoon pour effectuer des tests et des personnalisations sont désormais 30% plus petits, à 30,7KB - moins de la moitié de la taille de certains rivaux. Cela améliore la vitesse d'exécution et l'expérience du visiteur, permettant aux marques de proposer une personnalisation et des tests sans aucun impact sur les performances des visiteurs.



Conçu pour les applications d'entreprise, TypeScript est un langage de programmation open-source qui ajoute des fonctionnalités à JavaScript. Les programmes TypeScript se compilent en JavaScript pour une exécution côté client et côté serveur. Le passage à TypeScript augmente la robustesse du code de Kameleoon, réduit le temps de développement et facilite l'ajout de développements personnalisés pour les clients.



"Chez Kameleoon, nous nous efforçons de garantir à nos clients les programmes de personnalisation et de test les plus performants pour améliorer l'expérience utilisateur, l'engagement et les conversions", a déclaré Frédéric De Todaro, chef de produit chez Kameleoon. "Nos dernières mises à jour améliorent encore nos performances et nos fonctionnalités de pointe, ce qui permet à nos clients d'en tirer profit lorsqu'ils placent la personnalisation et l'expérimentation au cœur de leurs stratégies numériques".



La dernière mise à jour d'Apple à ITP 2.3 impose une limite de sept jours pour le stockage des données des utilisateurs par les sites accessibles via le navigateur Safari sur un ordinateur de bureau ou un téléphone portable. Cela a un impact significatif sur les tests et la personnalisation, rendant les résultats des expériences peu fiables - si les visiteurs utilisant Safari et participant à un test reviennent sur un site après plus de sept jours, ils ne verront pas la même variante qu'auparavant. Kameleoon résout ce problème grâce à des cookies côté serveur synchronisés avec le stockage local.





La dernière mise à jour de Kameleoon apporte également de multiples avantages aux clients :

Passage aux appels de balises. Cela permet de réduire considérablement le nombre d'appels réseau, améliorant ainsi les performances des clients qui réalisent un grand nombre d'expériences et de personnalisations.

Gestion plus efficace et plus souple du consentement légal, conformément à des réglementations telles que la GDPR et l'ACCP. Les clients peuvent facilement définir différents niveaux de consentement pour respecter la vie privée et répondre à tous les cas d'utilisation et contraintes possibles.



De nouvelles fonctionnalités pour les développeurs ont également été récemment introduites, notamment la possibilité de coder des expériences sans avoir besoin d'utiliser l'éditeur graphique, et l'extension Chrome, qui permet le dépannage des expériences en direct, directement à partir du navigateur du développeur.



"Je suis heureux que Kameleoon soit passé à TypeScript car nous sommes déjà utilisateurs et cela apporte beaucoup d'avantages - la vitesse est certainement l'un d'entre eux. Nous ne pouvons plus nous imaginer travailler sans lui", a ajouté Henry Münster, chef de produit et ingénieur logiciel senior, WELT Digital.

"Le nouvel éditeur de code et l'extension Chrome sont également des fonctionnalités qui changent la donne, car elles représentent un grand pas en avant pour les développeurs. Nous explorons toujours les possibilités et les fonctionnalités de Chrome Extension, mais il offre une grande quantité d'informations et d'aperçus sur l'exécution des tests, les objectifs et les données".



Tous les utilisateurs actuels de Kameleoon seront automatiquement mis à niveau vers la dernière version de la plateforme, qui a été mise en ligne le 3 juin 2020, ce qui élimine toute possibilité de problèmes de migration.



À propos de Kameleoon



Kameleoon permet aux marques de créer des expériences numériques véritablement individuelles, en personnalisant le parcours du client pour maximiser l'engagement et s'assurer que les marques atteignent et dépassent leurs objectifs marketing.



Sa plateforme de personnalisation mesure l'intention d'achat des visiteurs en temps réel et adapte les messages, le contenu, la navigation et les offres sur tous les canaux. Grâce à des fonctionnalités telles que les tests A/B, la segmentation manuelle des utilisateurs, le ciblage prédictif par l'intelligence artificielle, le suivi du comportement du client et les données en temps réel, Kameleoon offre une expérience améliorée à chaque visiteur.



Plus de 450 grandes entreprises font confiance à Kameleoon, ce qui en fait la première plateforme SaaS de personnalisation basée sur l'intelligence artificielle en Europe. Parmi elles, on trouve des leaders du commerce électronique et de la distribution (Lidl, Cdiscount, Rakuten), des médias (Mumsnet, L'Equipe, Axel Springer), du voyage (SNCF, Campanile, Accor), de l'automobile (Toyota, Renault, Kia) et des services financiers (Axa, AG2R, Crédit Agricole). Kameleoon connaît une croissance annuelle à trois chiffres, tant en termes de clientèle que de chiffre d'affaires.



