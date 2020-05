CloudBees intègre Google Cloud Build et Tekton à sa plateforme Software Delivery Management 0PARTAGES 3 0 Ce 21 mai 2020, CloudBees, la société de livraison de logiciels d'entreprise, a annoncé des avancées significatives pour sa plateforme SDM (Software Delivery Management). Les avancées sont des intégrations avec des moteurs supplémentaires d'intégration continue et de livraison continue (CI / CD), y compris Google Cloud Build et Tekton, et l'extension de la disponibilité du programme d'aperçu SDM de CloudBees.



CloudBees a étendu les intégrations de sa plateforme SDM pour inclure une série d'offres Google Cloud - Google Cloud Build et les pipelines Tekton. Les intégrations s'appuient sur la vision de CloudBees pour SDM, permettant aux parties prenantes dans le processus de livraison de logiciels de maximiser l'efficacité, de collaborer plus étroitement et de partager des informations sur la livraison de logiciels à travers l'entreprise tout en continuant à utiliser les outils qui fonctionnent le mieux pour leurs organisations. La plate-forme CloudBees SDM est destinée à permettre aux entreprises d'adopter, et non de remplacer, les outils qu'elles utilisent et dont elles tirent de la valeur.



"Nos clients veulent pouvoir aller plus vite et innover", a déclaré Pali Bhat, vice-président, produit et conception chez Google Cloud. «Nous sommes ravis de travailler avec CloudBees pour intégrer sa plateforme aux pipelines Cloud Build et Tekton, élargissant notre partenariat pour permettre une plus grande vitesse DevOps et accélérer les délais de mise sur le marché pour nos clients communs.»



SDM est une catégorie émergente de logiciels pour l'informatique qui définit la livraison de logiciels comme un processus métier central. SDM se concentre sur la résolution des problèmes les plus difficiles auxquels les organisations sont confrontées en connectant les outils et les processus de manière à optimiser la création de valeur tout au long du cycle de vie de la livraison de logiciels. CloudBees a déjà exposé sa vision de la catégorie, et l'actualité d'aujourd'hui est une étape de plus dans la réalisation de SDM. La plate-forme CloudBees SDM intègre des artefacts, des données et des événements dans la chaîne d'outils DevOps d'une organisation, créant ainsi un système d'enregistrement unifié.



«Dans ce monde perturbateur en évolution rapide, nos clients doivent réagir au changement et fournir de la valeur en continu à l'échelle mondiale», a déclaré Srinivasaa HG, vice-président de Wipro Digital. «L’intégration de CloudBees SDM à Digital Rig de Wipro, une plate-forme d’entreprise pour la mise à l’échelle non linéaire de DevSecOps, aidera nos clients communs à accélérer leur transformation numérique et à créer une culture de création de valeur continue.»





Certaines des capacités intégrées que CloudBees offre pour prendre en charge la gestion de la livraison de logiciels comprennent:



Modèle de produit - Une vue centrale de tous les développements de produits et de fonctionnalités se produisant dans toute l'organisation, tirant parti des informations de l'ensemble de la chaîne d'outils. Vous bénéficiez d'une visibilité et d'un aperçu de l'efficacité de votre processus de livraison de logiciels.

Moteur de politique - Créez des politiques pour déclencher des actions conduisant à la gouvernance et aux meilleures pratiques qui aident les équipes de produits et les parties prenantes à définir de meilleures façons de travailler pour améliorer le processus de livraison de logiciels.

Moteur de génération de rapports - Créez des rapports sur l'efficacité, la contribution et la progression du développement à partir de données agrégées sur l'ensemble de la chaîne d'outils DevOps. Créez également des rapports personnalisés pour répondre à des questions spécifiques liées à votre processus de livraison de logiciels.

Gestion des fonctionnalités - Des informations en temps réel pour gérer la livraison à temps des fonctionnalités afin que vous puissiez voir la progression, le statut et les contributeurs, ainsi que les bloqueurs risquant de retarder la livraison.

Gestion des flux de valeur en temps réel - Modélisez et visualisez le processus de livraison de logiciels tout en accédant aux principales mesures de DevOps Research and Assessment (DORA) pour mesurer et gérer les performances de DevOps.

Cadre d'application - Plate-forme flexible pour relier d'autres outils dans votre chaîne d'outils via une connexion API afin d'extraire des données qui peuvent être utilisées pour le reporting et la gestion des politiques. Vous permet d'embrasser, et non de remplacer, les outils dont vous disposez.



«L'intégration et l'adoption d'un écosystème ouvert d'outils DevOps font partie de notre ADN», a déclaré Moritz Plassnig, vice-président senior cloud et directeur général de Software Delivery Management. «Grâce à ces intégrations, nous permettons aux clients d'embrasser leurs outils de choix afin de tirer le meilleur parti de leurs efforts de développement et de livraison de logiciels - pour enfin briser les silos qui les empêchent de devenir des entreprises axées sur les logiciels. SDM est le backbone pour faire avancer les processus de livraison de logiciels, sans devenir un verrou. »



À propos de CloudBees



CloudBees, la société de livraison de logiciels d'entreprise, fournit la principale plate-forme technologique DevOps de l'industrie. CloudBees permet aux développeurs de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux: créer des éléments importants, tout en offrant une tranquillité d'esprit à la direction grâce à de puissants outils d'atténuation des risques, de conformité et de gouvernance. Utilisé par 50% des Fortune 100, CloudBees aide des milliers d'entreprises à exploiter la puissance de tout en continu et à les mettre sur la voie la plus rapide, de la bonne idée au logiciel génial, en passant par les expériences client incroyables, en devenant une entreprise qui change des vies.



Soutenu par Matrix Partners, Lightspeed Venture Partners, Verizon Ventures, Delta-v Capital, Golub Capital et Unusual Ventures, CloudBees a été fondé en 2010 par l'ancien directeur technique de JBoss Sacha Labourey et une équipe d'élite composée de professionnels de l'intégration continue, de la livraison continue et de DevOps.



Source : Communiqué de presse



