Charger les développeurs d'estimer les délais dans le détail est une perte de temps et d'argent D'après un contributeur d'un institut en techniques de gestion des logiciels 10PARTAGES 6 0 Dans une ère où le numérique occupe une place de choix dans les cultures du monde entier, les métiers du génie logiciel bénéficient d’une forte demande en applications de toutes sortes. Dans le processus de mise sur pied de ces dernières, une étape cruciale est à franchir : celle d’estimation des délais de réalisation des tâches qui impacte sur le respect du calendrier de livraison au client. Les travailleurs de la filière informatique sont pour la plupart d’accord sur un point au sujet de cet exercice : ses retombées (les estimations des délais) sont en général plus trompeuses qu’autre chose. Une publication parue sur une colonne d’un institut de gestion des logiciels tente son essai d’explication de cet état de choses…



Ce qui ressort en premier de cette publication est que l’estimation des délais est faussée à la base en raison de la manière dont certaines équipes de développement la mènent. Le problème en toile de fond est celui de l’application de méthodes classiques de gestion des projets à un domaine (le développement de logiciels) auxquelles elles ne conviennent pas.



« Le développement de logiciels implique la découverte en tout temps de nouvelles tâches dans l'environnement complexe et abstrait du code, ce qui fait que la durée des tâches de développement de logiciels finit par demeurer une inconnue. De plus, les techniques de gestion de projet sont conçues pour être appliquées à des tâches dont la durée est connue. Un exemple de tâches de durée connue est le pliage de textiles pour la livraison aux clients. Si vous travaillez sur un ensemble de tâches dont la durée est connue, ce serait une erreur de ne pas appliquer les techniques de gestion de projet pour les mener à bien de façon aussi efficace que possible. Maintenant, il existe un nombre limité de tâches en génie logiciel qui fonctionnent bien avec la gestion de projet. Prenons un ensemble de 100 rapports bien connus auxquels il faut appliquer quelques variations simples pour 10 clients. Ce travail peut être assez facilement planifié en supposant que vous ayez un ingénieur qui connaît très bien ces rapports et qui a déjà apporté des modifications similaires auparavant. Mais soyons réalistes, la plupart des logiciels sont bien plus compliqués que de petites adaptations de rapports. En outre, après le démarrage d'un projet typique en génie logiciel, la découverte constante de nouvelles tâches entraîne des extensions en terme de charge de travail pour l'équipe. Cela signifie que l'évaluation de la durée de nombreuses tâches en génie logiciel finit toujours par générer des interrogations. Ceci a au finish tendance à rendre de telles évaluations absurdes et mène à l'état actuel de l'industrie où les projets logiciels sont connus pour le non respect des délais », lit-on.



Non respect des délais et tares liées : nouvelles planifications à profusion, accumulation de la dette technique, etc. Toutes choses qui suggèrent la conclusion selon laquelle requérir des estimations de délais dans le détail est une perte de temps et d’argent pour les entreprises.





Pourtant, il faut bien pouvoir définir une fourchette dans laquelle le projet sera livré au client, ce qui passe d’une manière ou d’une autre par l’exercice des estimations. À ce propos, la publication suggère de ne pas trop en faire sur le papier, mais de s’inspirer des méthodes Agile : l’action.



« C'est dans ce contexte qu'est apparu Agile, ce qui est un bon signe de reconnaissance de l'idée que non seulement les estimations sont inexactes, mais que l'équipe était lancée sur la mauvaise piste, car les exigences étaient erronées. C'est pourquoi Agile dit d'arrêter de se concentrer autant sur la paperasserie et de faire des démonstrations tôt et souvent au client pour que l'équipe puisse découvrir ce dont le client a vraiment besoin et lui donner un bon coup de pouce ! », suggère la publication aux chefs de projets. Elle va plus loin en indiquant de s’appuyer sur des historiques de gestion de projets bouclés pour sortir les prévisions les plus précises possibles pour les projets en cours ou à venir.



À l’intention des chefs de projet, c’est peut-être le lieu de rappeler quelques règles (formulées par un architecte logiciel



Première règle : ne pas allouer un temps énorme à estimer les délais



Le temps passé à faire des estimations peut être valorisé autrement, sur d’autres tâches du projet. Il peut par exemple être ajouté au temps de développement. Malheureusement, c’est bien le contraire qui prévaut sur le terrain dans la plupart des cas et entraîne un manque de productivité des équipes de développement. Dans les chiffres, les équipes de développement perdent environ 2 à 4 heures à cause des estimations sur une semaine de 40 heures impliquant une perte en productivité entre 5 à 10 %.



Deuxième règle : les estimations sont non transférables



Ce qu’il faut comprendre par là est qu’une estimation faite par un individu n’est pas forcément valable pour un autre pour la simple raison que les personnes ne sont pas les mêmes, n’ont pas les mêmes capacités ni les mêmes compétences face à un problème donné. C’est encore moins valable quand l’estimation a été faite par une personne qui n’est pas du même domaine ou qui n’a pas les mêmes intérêts. C’est le cas par exemple quand c’est un commercial, dont le souci est de vendre un produit qui n’est pas encore sorti d’usine, mais qui fait croire au client que le produit en question peut être livré dans un délai assez court, qui fait l’estimation. C’est moins grave quand il s’agit d’une estimation faite par une personne du même domaine, avec un niveau d’expérience similaire. L’erreur à ne surtout pas commettre est de faire les estimations pour une équipe en considérant le temps que mettrait le plus rapide de l’équipe pour exécuter une tâche donnée.



Troisième règle : il faut savoir qu’une estimation est par défaut erronée



Les estimations ne doivent pas être considérées comme étant des promesses, mais plutôt comme des suppositions dépendant de l’évolution de l’activité et des risques d’erreurs. Il vient donc que personne ne devrait être surpris lorsque des estimations se révèlent fausses, mais il faut plutôt l’être quand elles sont exactes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le mot estimation est utilisé et non le mot exactitude. En sus, il faut s’attendre à des précisions plus proche de la réalité quand il s’agit d’une petite tâche, mais aussi pour des projets individuels ou des projets en cours d’achèvement. En effet, pour ces derniers, on apprend de ses erreurs pour améliorer les estimations futures pour qu’elles soient les plus précises possible.



Quatrième règle : les estimations sont temporaires



Les estimations sont périssables avec une durée de vie relativement courte. Un développeur peut faire une estimation d’une semaine pour « coder » une fonctionnalité de son application avant le début du projet. Trois mois après le démarrage du projet, il peut arriver que certaines spécifications en relation avec la fonctionnalité en question aient changé. D’une semaine, la fonctionnalité peut se retrouver avec une nouvelle estimation d’une heure ou d’un mois. Ou alors, il peut arriver que la fonctionnalité soit tout simplement abandonnée pour une raison ou une autre. C’est pour prévoir des cas pareils que certaines équipes recommandent une révision de l’ensemble des estimations de façon périodique. Cependant, cela peut exacerber les membres de l’équipe qui ont encore en tête la première règle. Pour trouver le juste milieu entre les règle « une » et « trois », le conseil est de de retarder les estimations le plus possible en vue d’y inclure tous les facteurs déterminants. Mais pour ceux qui souhaitent une estimation avec 100 % de précision, ils peuvent aussi attendre la fin du travail pour donner une estimation.



Cinquième règle : faire une estimation de ses dépenses



Une estimation qui vaut la peine d’être faite est bien celle du budget des dépenses. En effet, l’architecte logiciel affirme qu’aucune équipe de développement ne prendrait la décision de réaliser un nouveau logiciel sans avoir fait au préalable une estimation de ses dépenses. Si les lois précédentes sont valables, cela ne signifie pas faire fi de toute estimation. Pour mieux réussir cette estimation, toute l’équipe doit y participer, du gestionnaire du projet au développeur en passant par le commercial.



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

En tant que développeur, l’estimation des délais fait-elle partie de votre quotidien ? Comment se passe cet exercice au sein de votre entreprise ?

Les équipes de développement sont-elles condamnées à ne jamais respecter les délais de livraison des projets quelles que soient les méthodes employées ?



Voir aussi :



Des retards dans les délais de livraison d'un projet ? Oui, mais à qui la faute ? Une étude en recherche la cause

Pourquoi nous trompons-nous toujours dans l'estimation des délais ? Les sprints de courtes durées sont la solution, affirme un sénior

La recherche de l'argent rapide La nation des pisseurs de code



Parce que les sociétés et leur commerciaux sont prêtes à signer n'importe quoi pourvu qu'elles signent avant les autres. Donc on s'en fiche de savoir en détail ce que veulent les clients.

Ensuite pas mal de développeur veulent juste taper du code sans prendre le temps de le penser, test de nouvelle tech sans prendre de recul, et que se poser 2 semaines ou plus pour faire : Cahier d'analyse de la demande, concevoir le modèle de donnée les CU les Workflows, le principe générale des interfaces et l'architecture ... "C'est trop fatiguant"



Et donc on se retrouve dans des situations absurdes comme aujourd'hui, où les projets sont bâcles, non documentées (on utilise Agile parce que leur utilisateurs pensent à tord que cela les libère des doc), refait tous les 5 ans les app de zéro, remplis de copier coller et j'en passe. L'important étant de livrer on patchera après (WWE 2K20 I SEE YOU ! ), parfois comme pour le dernier God Of War certaines applications n'ont même pas certain fonctionnalité cruciales pensées ou implémentées 3 mois avant la sortie ( pas de menu pour GoW d'où l'arbre monde). Et je ne parle pas de mon expérience pro (projet flash, windev et java I SEE YOU TOO !!! ).



Pour résumé le problème avec une image

L'informatique aujourd'hui ... c'est un commercial qui vend une maison à un particulier, sans plan, sans terrain, qui demande à un maçon et un architecte de donner une estimation vis-à-vis de leur dernière construction (même si c'était un centre commercial), et de commencer la construction sans plus tarder.

Ensuite, utilisant la méthode agile, à chaque revu de sprint on demande au client si veut une pièce en plus ou arranger les choses et à la fin du projet :

On se rend compte que les pièces ne se collent pas, certaines sont clonées, que le terrain est en fait un ensemble de parcelle non contiguës, qu'il manque la moitié du toit et que l'autre partie est directement sur la dalle et que ... en dépit du fait que le client soit passablement satisfait du cagibi, il faut tout casser pour mettre l'eau et l’électricité



La conception logicielle et les outils associés comme



Désolé pour la noirceur de mon post mais c'est pas très rose en ce moment dans ma vie 5 0 Si la méthode agile est apparue et que les estimations de temps sont fausses c'est à cause de 2 facteurs :Parce que les sociétés et leur commerciaux sont prêtes à signer n'importe quoi pourvu qu'elles signent avant les autres. Donc on s'en fiche de savoir en détail ce que veulent les clients.Ensuite pas mal de développeur veulent juste taper du code sans prendre le temps de le penser, test de nouvelle tech sans prendre de recul, et que se poser 2 semaines ou plus pour faire : Cahier d'analyse de la demande, concevoir le modèle de donnée les CU les Workflows, le principe générale des interfaces et l'architecture ...Et donc on se retrouve dans des situations absurdes comme aujourd'hui, où les projets sont bâcles, non documentées (on utilise Agile parce que leur utilisateurs pensent à tord que cela les libère des doc), refait tous les 5 ans les app de zéro, remplis de copier coller et j'en passe.on patchera après (WWE 2K20 I SEE YOU !), parfois comme pour le dernier God Of War certaines applications n'ont même pas certain fonctionnalité cruciales pensées ou implémentées 3 mois avant la sortie ( pas de menu pour GoW d'où l'arbre monde). Et je ne parle pas de mon expérience pro (projet flash, windev et java I SEE YOU TOO !!!).L'informatique aujourd'hui ... c'est un commercial qui vend une maison à un particulier, sans plan, sans terrain, qui demande à un maçon et un architecte de donner une estimation vis-à-vis de leur dernière construction (même si c'était un centre commercial), et de commencer la construction sans plus tarder.Ensuite, utilisant la méthode agile, à chaque revu de sprint on demande au client si veut une pièce en plus ou arranger les choses et à la fin du projet :La conception logicielle et les outils associés comme modelio n'ont pas été inventé pour les chiens en fait, si le temps et la qualité étaient le main focus, il y aurait moins de problème. Dans les industries plus "physique" exigent plus de rigueur (et encore) sans doute parce que l'on a pas l'impression que se rouler sur un clavier suffit pour sortir un produit.Désolé pour la noirceur de mon post mais c'est pas très rose en ce moment dans ma vie Membre à l'essai https://www.developpez.com .



Nous avions fini par établir une notion de forfait fixe: Trois jours par user story (point barre). Si les dev estimaient que ce n'était pas suffisant, alors on la redécoupait....



Au final on arrivait plus près de la réalité via se système, qu'en perdant du temps à calculer la durée des tâches à la demi journée près. 2 0 Estimer les délais est une vrai plaie. Dans mon ancienne équipe les DEV avaient peur de donner des estimations, car ils se faisaient brimer par le management en cas de dépassementNous avions fini par établir une notion de forfait fixe: Trois jours par user story (point barre). Si les dev estimaient que ce n'était pas suffisant, alors on la redécoupait....Au final on arrivait plus près de la réalité via se système, qu'en perdant du temps à calculer la durée des tâches à la demi journée près. Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par En tant que développeur, l’estimation des délais fait-elle partie de votre quotidien ? Comment se passe cet exercice au sein de votre entreprise ? En tant que développeur, l’estimation des délais fait-elle partie de votre quotidien ? Comment se passe cet exercice au sein de votre entreprise ?

De même que si ont estime un temps à une semaine et qu'on y passe un jour, c'est bien de comprendre comment on à pu réduire le temps de dev, savoir si ça peut s'appliquer ailleurs, ect...



De mon coter, même si on ne me demande pas toujours d'estimation j'en fait toujours une au préalable pour moi. Le but étant de capter là ou j'ai le plus de mal et de voir ce qui peut être fait pour m'améliorer.



Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Les équipes de développement sont-elles condamnées à ne jamais respecter les délais de livraison des projets quelles que soient les méthodes employées ? Les équipes de développement sont-elles condamnées à ne jamais respecter les délais de livraison des projets quelles que soient les méthodes employées ?

Étonnamment toute l'équipe de dev c'est mise à rire, sauf l'architecte logiciel et le chef de projet qui eux avait bien compris que c'était pas une blague... Et faut être honnête on finira pas avant fin 2020/début 2021. Depuis les commerciaux tente de minimiser l'impacte de leur annonce sur les clients. S'quand même dommage parce que d'habitude nos commerciaux viennent d'abord nous voir pour demander en combien de temps on peut faire les devs avant d'annoncer au client au chiffrage.



'fin bref tout ça pour dire que tant que les dev ce verrons imposer des temps de dev par d'autre, ils ne pourrons que difficilement respecter les délais. Sinon, un dev avec un peu d'expérience qui fait ses propres estimation devrait être généralement dans les délais, avec parfois un peut d'avance, parfois un peut de retard. 1 0 L'estimation des delais à son importance. Si un dev estime qui doit mettre une semaine pour faire une tâche mais qu'il y passe un mois, il faut tenter de comprendre pourquoi et corriger le tir pour la prochaine fois.De même que si ont estime un temps à une semaine et qu'on y passe un jour, c'est bien de comprendre comment on à pu réduire le temps de dev, savoir si ça peut s'appliquer ailleurs, ect...De mon coter, même si on ne me demande pas toujours d'estimation j'en fait toujours une au préalable pour moi. Le but étant de capter là ou j'ai le plus de mal et de voir ce qui peut être fait pour m'améliorer.Tout dépend qui fait les estimations. Là ou je bosse on refait tout un ERP. Y'a 1 ans les commerciaux nous ont annoncer avec un grand sourire et une joie non contenue qu'il avait lancer un mailling général à nos clients qui annoncer la sortir de la nouvelle version pour juin 2020.Étonnamment toute l'équipe de dev c'est mise à rire, sauf l'architecte logiciel et le chef de projet qui eux avait bien compris que c'était pas une blague... Et faut être honnête on finira pas avant fin 2020/début 2021. Depuis les commerciaux tente de minimiser l'impacte de leur annonce sur les clients. S'quand même dommage parce que d'habitude nos commerciaux viennent d'abord nous voir pour demander en combien de temps on peut faire les devs avant d'annoncer au client au chiffrage.'fin bref tout ça pour dire que tant que les dev ce verrons imposer des temps de dev par d'autre, ils ne pourrons que difficilement respecter les délais. Sinon, un dev avec un peu d'expérience qui fait ses propres estimation devrait être généralement dans les délais, avec parfois un peut d'avance, parfois un peut de retard.

