Pilotage et réalisation de projets : les méthodes agiles deviennent-elles de moins en moins pertinentes ? S'interroge un écrivain scientifique du nom de Kurt Cagle 6PARTAGES 3 0 Une méthode Agile est une approche itérative et collaborative, capable de prendre en compte les besoins initiaux du client et ceux liés aux évolutions. Elle caractérise un mode de gestion des projets informatiques privilégiant le dialogue entre toutes les parties prenantes, clients, utilisateurs, développeurs et autres professionnels du projet, la souplesse en cours de réalisation, la capacité à modifier les plans et la rapidité de livraison.





La plupart des entreprises les plus importantes et à la croissance la plus rapide sur la planète : Amazon, Apple, Facebook, Google, Netflix et Microsoft sont reconnues comme agiles dans la plupart de leurs activités, même si elles n’utilisent pas le vocabulaire Agile standard. Leur capacité d’agilité commerciale est une raison importante pour laquelle elles sont devenues les entreprises les plus précieuses au monde.



Toutefois, au regard de la conclusion d’un récent article dans Forbe.com, on serait arrivé à la fin de la méthode Agile avec son principe de base consistant à proposer une version minimale du logiciel, puis à intégrer des fonctionnalités supplémentaires à cette base, par processus itératif. « Ce n'est pas la solution miracle que certains prétendent, et c'est devenu une sorte de religion » affirme l’écrivain scientifique, Kurt Cagle.



« L'agilité ne s'adapte pas toujours bien ». Les dépendances d'intégration ne font souvent pas l'objet d'un suivi, mais il s'agit généralement de l'un des aspects les plus variables de tout développement logiciel. Les projets de données d’entreprise, en particulier, ne répondent pas aux critères pour être de bons candidats agiles.



À de nombreux égards, nous sortons de l'ère du développement d'applications. Les applications sont plus fines, principalement basées sur le Web, où la connectivité aux données d'entreprise sera plus importante que les fonctionnalités complexes basées sur le client. Ceci est également vrai pour les applications mobiles : de plus en plus, les applications pour smartphones et tablettes sont conçues autour du HTML mobile, un changement radical par rapport à l'époque du lancement d’Agile.



Contrairement aux idées soutenues dans l’article Forbes publiée par Kurt Cagle, Steve Denning, écrivain et chroniqueur populaire sur le leadership semble pensé tout le contraire. « Mes propres recherches au cours des dix dernières années suggèrent exactement le contraire : l’avenir d’Agile ne fait que commencer ».





« Dans de nombreuses entreprises, Scrum est synonyme d’Agile, et c’est ce à quoi les gestionnaires, en particulier, ont tendance à s’associer quand il est question d’Agile. Le terme Agile a été dilué pour devenir presque insignifiant en raison d’un marketing effréné ». Pour évaluer les différentes déclarations contenues dans l'article, il sera utile de prendre du recul et d'examiner la nature et le but d'Agile.



Dans les premières années qui ont suivi le Manifeste Agile, la méthodologie Agile la plus utilisée était Scrum, qui se concentrait sur de petites équipes auto-organisées, travaillant dans des cycles courts. Au fil du temps, d’autres méthodologies et approches ont émergé dans le cadre plus large d’Agile. Plus important encore, il est devenu de plus en plus clair qu'Agile, une fois implémenté avec succès, était davantage un état d'esprit qu'une méthodologie.



Lorsque la mentalité Agile était présente, des avantages sont apparus, presque indépendamment du processus ou de la méthodologie en cours de déploiement. Lorsque la mentalité Agile était absente, peu importait la méthodologie, le processus ou le système présentait peu d'avantages, voire aucun.



« Agile est en train de dominer le monde », indique une enquête de Deloite McKinsey. L’enquête montre également que montrent que plus de 90 % des cadres supérieurs accordent une grande priorité à devenir agile, alors que moins de 10 % des entreprises se penchent aujourd’hui vers Agile. Le fossé entre les aspirations et la réalité a poussé les entreprises à prétendre être Agiles sans la réalité ou à appliquer des processus Agiles sans prendre le temps d’acquérir l’état d’esprit.



Et vous ?



Pensez-vous comme Kurt Cagle que Agile devient de moins en moins pertinent ? Ou alors vous êtes d’avis avec Steve Denning que l’avenir d’Agile serait prometteur et ne ferait que commencer ?



Avez-vous une expérience avec Agile ? Partagez.



